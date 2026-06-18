Zerocalcare: il fumettista non ha più niente da dimostrare

Con Due spicci Zerocalcare torna in forma animata, mostrando una nuova fase creativa e una platea ancora più ampia. La serie, arrivata su Netflix, mescola il suo umorismo graffiante con scelte visive audaci. Il risultato è una storia che parla di crescita, debiti, amicizia e delle zone d’Italia che hanno plasmato l’autore.

Dal fumetto alla serialità animata: il salto di qualità

La transizione di Zerocalcare dal disegno su carta all’animazione ha cambiato il suo pubblico. I primi corti, nati in piena pandemia e mostrati anche a Propaganda Live, hanno avuto risonanza immediata.

Da lì sono arrivate:

Strappare lungo i bordi su Netflix, che ha consolidato il passaggio al formato seriale.

su Netflix, che ha consolidato il passaggio al formato seriale. Questo mondo non mi renderà cattivo , che ha ampliato il suo linguaggio narrativo.

, che ha ampliato il suo linguaggio narrativo. Due spicci, la più recente serie prodotta con Movimenti Production e Bao Publishing.

Con questo percorso, Zerocalcare ha conquistato spettatori della tv generalista e nuove generazioni nate sui social.

I temi al centro: adultità, cultura pop e responsabilità

Le storie mantengono i temi che l’autore ha sempre esplorato. Ma in Due spicci la riflessione sull’età adulta assume toni diversi.

Non si tratta solo di amicizia o di memoria collettiva.

Si esplora invece la rapidità dei cambiamenti della vita.

La responsabilità del luogo e delle persone che ci formano è centrale.

Il protagonista, Zero, prova ad aprire un locale con Cinghiale e si ritrova invischiato con usurai e criminalità romana. Parallelamente, una vecchia amica torna a vivere con lui. Ma la vera forza della serie è il linguaggio.

La scrittura dialogica, con i continui botta e risposta tra Zero e l’Armadillo, rimane il cuore emozionale dello show.

Approcci visivi e sperimentazione tecnica

Due spicci non è solo fumetto in movimento. La serie mescola tecniche con libertà creativa rara per il mercato italiano.

2D tradizionale alternato a stop motion.

Inserimenti fotografici e sequenze con mani reali.

Cambi di stile repentini, dal realistico al cartoonesco.

Queste scelte mostrano come l’animazione per adulti in Italia stia diventando più spregiudicata. L’arrivo di serie come Il Baracchino su Prime Video ha confermato che si può osare con linguaggi più forti.

Chi c’è dietro la voce e la produzione

Zerocalcare resta autore e sceneggiatore. Ma il progetto è frutto di un lavoro collettivo.

Movimenti Production e DogHead Animation hanno curato la produzione tecnica.

e hanno curato la produzione tecnica. Bao Publishing ha seguito la promozione editoriale e creativa.

ha seguito la promozione editoriale e creativa. Valerio Mastandrea torna a doppiare l’Armadillo, una presenza apprezzata dal pubblico.

Il risultato è una regia condivisa, dove lo stile di Zerocalcare convive con contributi professionali sul fronte dell’animazione.

Il tono narrativo: dalla commedia al thriller

Nel corso degli episodi, la vicenda muta registro. La base è comica, ma si affaccia anche un senso di tensione costante.

La serie prova a sfiorare il thriller senza abbandonare la dimensione di racconto personale. Questo oscillare di toni è uno degli elementi più interessanti.

Citazioni, musica e riferimenti

Due spicci abbonda di rimandi alla cultura pop.

Brani popolari come “Cara” di Lucio Dalla compaiono nella colonna sonora.

Omaggi a figure come Mattia Torre scandiscono momenti di grande intensità emotiva.

Le citazioni diventano parte della voce narrativa.

Risposta del pubblico e diffusione internazionale

Oltre all’Italia, la serie ha trovato platee all’estero. Nei Paesi di lingua spagnola il seguito è nutritissimo.

Su piattaforme come TikTok e su forum di fan si generano fanfiction e interpretazioni alternative dei personaggi. Zerocalcare è entrato nell’immaginario condiviso.

L’evento al Circo Massimo, con oltre diecimila persone, ha misurato l’impatto pop della sua animazione.

Significato per il mercato dell’animazione italiana

Netflix ha trasformato l’animazione italiana in risorsa strategica. Ora la domanda è: quanto investirà nel lungo termine?

Due spicci dimostra che c’è spazio per progetti locali ad alto profilo.

Aumentare il numero di episodi indica fiducia nel formato seriale.

La sperimentazione tecnica apre la strada ad autori diversi.

Verso nuovi orizzonti creativi per Zerocalcare

Dopo anni centrati su Rebibbia e sul suo personaggio, l’autore sembra pronto a esplandere il proprio raggio d’azione.

Nuove sfide includono storie in cui non è protagonista, toni più sottili e un uso più libero dell’animazione.

Il lavoro su progetti editoriali come La fine del mondo mostra che Zerocalcare ha altro da dire. Le potenzialità narrative dell’autore e dell’animazione italiana restano vive e aperte.

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