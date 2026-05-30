FKA twigs sarà Josephine Baker nel nuovo biopic

La scelta di FKA twigs per interpretare Josephine Baker apre un capitolo nuovo nella celebrazione cinematografica della diva afroamericana che fece di Parigi la sua casa e il suo palco. L’annuncio, arrivato alla vigilia del Festival di Cannes, promette un biopic ambizioso diretto da Maïmouna Doucouré, con riprese previste per l’autunno.

FKA twigs protagonista: cosa sappiamo del casting

La cantante e attrice britannica è stata scelta per incarnare una delle figure più iconiche del Novecento. La notizia ha suscitato immediato interesse nei media internazionali. FKA twigs ha espresso entusiasmo per il ruolo, definendo la storia di Baker attuale e potente.

Nome artista: FKA twigs (Tahliah Debrett Barnett).

FKA twigs (Tahliah Debrett Barnett). Ruolo: Josephine Baker, star della Jazz Age.

Josephine Baker, star della Jazz Age. Tempistiche: riprese previste in autunno.

La regia di Maïmouna Doucouré e la visione del film

Dietro la macchina da presa ci sarà Maïmouna Doucouré, già nota per il film che fece discutere e vincere riconoscimenti internazionali. La regista porta con sé uno sguardo sensibile alle storie di donne e alle dinamiche sociali.

L’approccio atteso combina biografia e contesto storico. Doucouré ha dimostrato attenzione ai temi generazionali e culturali.

Il percorso cinematografico di FKA twigs

Per l’artista si tratta di un impegno importante sul grande schermo. Già apparsa in diverse pellicole, FKA twigs sta consolidando la sua carriera come attrice.

Honey Boy

The Carpenter’s Son

Mother Mary, accanto ad attrici come Anne Hathaway e Michaela Coel

Josephine Baker: dai palcoscenici di St. Louis alla Parigi degli anni Venti

Nata come Freda Josephine McDonald a St. Louis nel 1906, Baker emigrò in Europa e trovò in Francia il suo luogo d’elezione. La sua ascesa fu rapida e spettacolare.

1925: trasferimento a Parigi, dove iniziò la leggenda.

trasferimento a Parigi, dove iniziò la leggenda. Danse Sauvage: esibizione che la rese celebre, famosa per la leggendaria gonna di banane.

esibizione che la rese celebre, famosa per la leggendaria gonna di banane. 1927: protagonista ne La sirena dei Tropici, prima donna nera in un grande film

protagonista ne La sirena dei Tropici, prima donna nera in un grande film Impegno civile: attività nella Resistenza francese e sostegno al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

attività nella Resistenza francese e sostegno al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. 1975: morte a 68 anni, dopo una vita sotto i riflettori e in prima linea per i diritti.

Cosa potrebbe offrire il biopic: temi e aspettative SEO-friendly

Il film promette di esplorare non solo il talento di Josephine Baker, ma anche il suo attivismo e le contraddizioni del suo tempo. Il progetto può riaccendere l’interesse su Parigi negli anni Venti, la Jazz Age e le lotte razziali.

Tra gli elementi attesi:

ricostruzioni d’epoca e costumi iconici; rappresentazione della danza e delle performance sceniche; approfondimento dell’impegno politico e umano di Baker.

Impatto culturale e discussione pubblica

Un biopic su Josephine Baker stimola il dibattito su come raccontare figure storiche complesse. La combinazione tra FKA twigs e Maïmouna Doucouré solleva attese sulla qualità artistica e sulla fedeltà storica.

Parigi, anni Venti, musica, performance e lotta per i diritti tornano così al centro della scena, con un cast e una regia pronti a reinterpretare una leggenda.

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