Catherine O’Hara: causa della morte rivelata

La scomparsa di Catherine O’Hara ha sollevato nuove domande dopo la pubblicazione del certificato di morte. Il documento chiarisce cause e circostanze, e ricostruisce gli ultimi mesi della vita di una delle più amate interpreti della commedia nordamericana.

Il certificato del medico legale: cosa rivela

Secondo il certificato rilasciato dall’Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles e ottenuto da Rolling Stone, la causa diretta del decesso è stata un’embolia polmonare.

Il certificato precisa che si trattava di un coagulo che ha impedito il normale flusso sanguigno verso un’arteria polmonare. Questa informazione fornisce un dettaglio clinico fino ad oggi non divulgato.

La malattia sottostante: il cancro al retto

Nel documento emerge inoltre che O’Hara stava lottando contro un tumore al retto. Non sono disponibili informazioni pubbliche sul periodo di malattia o sulle terapie seguite.

Data del decesso: 30 gennaio.

Età al momento della morte: 71 anni.

Annuncio iniziale: i portavoce avevano parlato solo di una «breve malattia».

Disposizioni finali e ricordo personale

Il certificato indica che l’attrice è stata cremata e che le sue ceneri sono state affidate al marito, Robert “Bo” Welch. Questo è l’unico dettaglio pubblico sulle ultime volontà della coppia.

Come destinazione finale viene segnalato il cottage dei due nei Muskoka Lakes, in Ontario, Canada. Il luogo era un rifugio privato e familiare per la coppia.

Il percorso artistico: dalla satira al cinema

O’Hara è emersa nel mondo della comicità grazie alla scena improvvisata canadese. La sua popolarità crebbe con gli sketch di SCTV, che la fecero conoscere al grande pubblico.

Film e ruoli più noti

Mamma, ho perso l’aereo (serie)

Beetlejuice

Fuori orario (After Hours) di Martin Scorsese

Il suo talento versatilità le ha permesso di passare dall’ironia allo humor nero, con ruoli indimenticabili che restano parte della cultura pop.

Collaborazioni importanti e il lavoro con Christopher Guest

Catherine O’Hara è stata un volto ricorrente nei film di Christopher Guest. Le interpretazioni nei suoi ensemble la resero un punto di riferimento nella commedia americana d’autore.

Sognando Broadway

Campioni di razza

A Mighty Wind – Amici per la musica

For Your Consideration

Riconoscimenti recenti e ritorno sullo schermo

Negli ultimi anni O’Hara ha raccolto grande consenso critico per il personaggio di Moira Rose in Schitt’s Creek. Quel ruolo le ha portato premi e un’attenzione rinnovata.

Più recentemente aveva ricevuto nuove nomination agli Emmy per il suo lavoro in serie come The Studio e The Last of Us.

Reazioni dal mondo dello spettacolo

La notizia della sua morte aveva già suscitato numerosi messaggi di cordoglio. Dopo la diffusione del certificato, amici e colleghi hanno rinnovato i tributi.

Christopher Guest

Macaulay Culkin

Martin Scorsese

Eugene Levy

Dan Levy

Seth Rogen

Martin Short

Steve Martin

I messaggi sottolineano l’affetto per la sua comicità e la profondità dei suoi ruoli.

Fonti e documenti consultati

Le informazioni riportate si basano sul certificato di morte reso pubblico dall’Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles e sul reportage di Rolling Stone, che ha ottenuto il documento.

Per approfondire la carriera e l’eredità artistica di Catherine O’Hara è possibile consultare gli archivi delle sue produzioni televisive e cinematografiche, oltre alle tribune di critici e colleghi.

Articoli simili

Vota questo articolo