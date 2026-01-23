Renault pronta a chiudere Ampere: sarà integrata nel gruppo

Renault ha deciso di riportare internamente l’unità Ampere, la divisione dedicata a auto elettriche e software, segnando una svolta netta nella strategia industriale del gruppo. La mossa punta a snellire la struttura, tagliare i costi e accelerare lo sviluppo tecnologico in un mercato sempre più competitivo.

Perché Renault reintegra Ampere: obiettivi e motivazioni

La riorganizzazione nasce dall’esigenza di semplificare la governance e migliorare l’efficienza operativa. Dopo aver valutato il contesto di mercato, la quotazione prevista per Ampere è stata abbandonata.

Semplificazione : meno entità societarie significa decisioni più rapide.

: meno entità societarie significa decisioni più rapide. Riduzione dei costi : razionalizzazione delle strutture e delle duplicazioni.

: razionalizzazione delle strutture e delle duplicazioni. Velocità di sviluppo: integrare ricerca e produzione aiuta a lanciare nuovi modelli.

Come cambierà l’organizzazione operativa

Nella nuova configurazione, Ampere diventerà il fulcro dell’ingegneria per la mobilità elettrica e per i software di bordo. Le fabbriche attualmente collegate all’unità saranno reintegrate sotto il controllo diretto di Renault.

Trasferimenti e controllo degli stabilimenti

Gli impianti del Nord della Francia dedicati all’elettricità e l’officina motori torneranno a essere filiali operative del gruppo. Questo passaggio mira a consolidare produzione e design in un unico perimetro manageriale.

Il ruolo dei vertici e il cambio di direzione strategica

La decisione arriva sotto la guida del nuovo amministratore delegato François Provost. Il cambio di passo è significativo rispetto alla strategia del precedente CEO, Luca de Meo.

Provost punta su integrazione e controllo diretto.

De Meo aveva invece spinto per creare un player europeo indipendente focalizzato su software ed elettrico.

Dal progetto di quotazione al ripensamento

La strategia iniziale prevedeva una società separata e una possibile offerta pubblica. Tuttavia, le condizioni di mercato e le valutazioni non soddisfacenti hanno indotto il gruppo a riconsiderare il piano.

Con la strada della Borsa ormai chiusa, non sussiste più la necessità di mantenere Ampere come entità separata. Il ritorno al perimetro Renault è quindi il passo logico successivo.

Impatto sui servizi Mobilize e sulle altre attività

Negli ultimi mesi il gruppo aveva già modificato la sua offerta, con l’interruzione di alcuni servizi di car sharing e il rientro delle attività legate a energia e dati.

Servizi di sharing ridotti o cancellati.

Attività energia e dati riassorbite nel gruppo.

Tempistiche e consultazioni sindacali

Il piano di riorganizzazione è stato illustrato ai rappresentanti dei lavoratori. Secondo fonti interne, l’operazione dovrebbe scattare all’inizio di luglio.

Le trattative con i sindacati definiranno dettagli su trasferimenti, ruoli e salvaguardie occupazionali.

Quali sono le prossime sfide per Renault

Integrare competenze software e produzione industriale resta la vera prova. Occorrerà mantenere innovazione e competitività in settori in rapida evoluzione.

Mantenere talenti nel software.

Accelerare l’elettrificazione dei modelli.

Ottimizzare costi senza rallentare i progetti.

