Renault pronta a chiudere Ampere: sarà integrata nel gruppo

Renault ha deciso di riportare internamente l’unità Ampere, la divisione dedicata a auto elettriche e software, segnando una svolta netta nella strategia industriale del gruppo. La mossa punta a snellire la struttura, tagliare i costi e accelerare lo sviluppo tecnologico in un mercato sempre più competitivo.
Perché Renault reintegra Ampere: obiettivi e motivazioni
La riorganizzazione nasce dall’esigenza di semplificare la governance e migliorare l’efficienza operativa. Dopo aver valutato il contesto di mercato, la quotazione prevista per Ampere è stata abbandonata.
- Semplificazione: meno entità societarie significa decisioni più rapide.
- Riduzione dei costi: razionalizzazione delle strutture e delle duplicazioni.
- Velocità di sviluppo: integrare ricerca e produzione aiuta a lanciare nuovi modelli.
Come cambierà l’organizzazione operativa
Nella nuova configurazione, Ampere diventerà il fulcro dell’ingegneria per la mobilità elettrica e per i software di bordo. Le fabbriche attualmente collegate all’unità saranno reintegrate sotto il controllo diretto di Renault.
Trasferimenti e controllo degli stabilimenti
Gli impianti del Nord della Francia dedicati all’elettricità e l’officina motori torneranno a essere filiali operative del gruppo. Questo passaggio mira a consolidare produzione e design in un unico perimetro manageriale.
Il ruolo dei vertici e il cambio di direzione strategica
La decisione arriva sotto la guida del nuovo amministratore delegato François Provost. Il cambio di passo è significativo rispetto alla strategia del precedente CEO, Luca de Meo.
- Provost punta su integrazione e controllo diretto.
- De Meo aveva invece spinto per creare un player europeo indipendente focalizzato su software ed elettrico.
Dal progetto di quotazione al ripensamento
La strategia iniziale prevedeva una società separata e una possibile offerta pubblica. Tuttavia, le condizioni di mercato e le valutazioni non soddisfacenti hanno indotto il gruppo a riconsiderare il piano.
Con la strada della Borsa ormai chiusa, non sussiste più la necessità di mantenere Ampere come entità separata. Il ritorno al perimetro Renault è quindi il passo logico successivo.
Impatto sui servizi Mobilize e sulle altre attività
Negli ultimi mesi il gruppo aveva già modificato la sua offerta, con l’interruzione di alcuni servizi di car sharing e il rientro delle attività legate a energia e dati.
- Servizi di sharing ridotti o cancellati.
- Attività energia e dati riassorbite nel gruppo.
Tempistiche e consultazioni sindacali
Il piano di riorganizzazione è stato illustrato ai rappresentanti dei lavoratori. Secondo fonti interne, l’operazione dovrebbe scattare all’inizio di luglio.
Le trattative con i sindacati definiranno dettagli su trasferimenti, ruoli e salvaguardie occupazionali.
Quali sono le prossime sfide per Renault
Integrare competenze software e produzione industriale resta la vera prova. Occorrerà mantenere innovazione e competitività in settori in rapida evoluzione.
- Mantenere talenti nel software.
- Accelerare l’elettrificazione dei modelli.
- Ottimizzare costi senza rallentare i progetti.
