Renault pronta a chiudere Ampere: sarà integrata nel gruppo

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

Renault pronta a chiudere anche Ampere: verrà integrata nel gruppo
Renault ha deciso di riportare internamente l’unità Ampere, la divisione dedicata a auto elettriche e software, segnando una svolta netta nella strategia industriale del gruppo. La mossa punta a snellire la struttura, tagliare i costi e accelerare lo sviluppo tecnologico in un mercato sempre più competitivo.

Perché Renault reintegra Ampere: obiettivi e motivazioni

La riorganizzazione nasce dall’esigenza di semplificare la governance e migliorare l’efficienza operativa. Dopo aver valutato il contesto di mercato, la quotazione prevista per Ampere è stata abbandonata.

  • Semplificazione: meno entità societarie significa decisioni più rapide.

  • Riduzione dei costi: razionalizzazione delle strutture e delle duplicazioni.

  • Velocità di sviluppo: integrare ricerca e produzione aiuta a lanciare nuovi modelli.

Come cambierà l’organizzazione operativa

Nella nuova configurazione, Ampere diventerà il fulcro dell’ingegneria per la mobilità elettrica e per i software di bordo. Le fabbriche attualmente collegate all’unità saranno reintegrate sotto il controllo diretto di Renault.

Trasferimenti e controllo degli stabilimenti

Gli impianti del Nord della Francia dedicati all’elettricità e l’officina motori torneranno a essere filiali operative del gruppo. Questo passaggio mira a consolidare produzione e design in un unico perimetro manageriale.

Il ruolo dei vertici e il cambio di direzione strategica

La decisione arriva sotto la guida del nuovo amministratore delegato François Provost. Il cambio di passo è significativo rispetto alla strategia del precedente CEO, Luca de Meo.

  • Provost punta su integrazione e controllo diretto.

  • De Meo aveva invece spinto per creare un player europeo indipendente focalizzato su software ed elettrico.

Dal progetto di quotazione al ripensamento

La strategia iniziale prevedeva una società separata e una possibile offerta pubblica. Tuttavia, le condizioni di mercato e le valutazioni non soddisfacenti hanno indotto il gruppo a riconsiderare il piano.

Con la strada della Borsa ormai chiusa, non sussiste più la necessità di mantenere Ampere come entità separata. Il ritorno al perimetro Renault è quindi il passo logico successivo.

Impatto sui servizi Mobilize e sulle altre attività

Negli ultimi mesi il gruppo aveva già modificato la sua offerta, con l’interruzione di alcuni servizi di car sharing e il rientro delle attività legate a energia e dati.

  • Servizi di sharing ridotti o cancellati.

  • Attività energia e dati riassorbite nel gruppo.

Tempistiche e consultazioni sindacali

Il piano di riorganizzazione è stato illustrato ai rappresentanti dei lavoratori. Secondo fonti interne, l’operazione dovrebbe scattare all’inizio di luglio.

Le trattative con i sindacati definiranno dettagli su trasferimenti, ruoli e salvaguardie occupazionali.

Quali sono le prossime sfide per Renault

Integrare competenze software e produzione industriale resta la vera prova. Occorrerà mantenere innovazione e competitività in settori in rapida evoluzione.

  • Mantenere talenti nel software.

  • Accelerare l’elettrificazione dei modelli.

  • Ottimizzare costi senza rallentare i progetti.

