Vibram: il corto che racconta la storia e l’energia vitale del marchio

Energia Vitale: la storia di Vibram in un corto
Un cortometraggio recente firmato da Achille Mauri racconta la storia di Vibram con immagini che mescolano memoria, invenzione e paesaggi. Il film riscopre chi fu Vitale Bramani e come la sua intuizione del 1937 cambiò per sempre le suole da montagna.

Il progetto cinematografico: stile e intenzione

La pellicola non segue un solo filo narrativo. Si muove per capitoli e frammenti. Ogni segmento aggiunge dettagli storici e sensazioni. La regia privilegia il ritmo visivo e il montaggio sonoro. Il risultato è un ritratto che alterna dati e suggestioni.

Il tono è documentaristico ma poetico, e punta a rendere palpabile l’impatto di una semplice idea: la Vibram Carrarmato, la suola che ha rivoluzionato l’alpinismo.

Chi parla nel film: protagonisti e testimoni

Il racconto prende vita grazie a voci diverse. Alpinisti contemporanei, eredi spirituali e familiari si alternano creando un dialogo tra epoche.

  • Barbara Zangerl: prospettiva di arrampicatrice moderna.

  • Matteo della Bordella: visione tecnica e passione per le vie classiche.

  • Pietro Vidi: esperienza e memoria delle montagne.

  • Colomba Fasana: ricostruisce l’aspetto umano e la visione di Bramani.

  • Antonia Pozzi: le sue poesie introducono un tono intimo e meditativo.

Le interviste e le letture si sovrappongono alle immagini di salita e alle riprese urbane.

Un percorso simbolico: dal Duomo alla Grignetta

Uno dei momenti più toccanti è il viaggio di Matteo Bramani, pronipote del fondatore. Il suo cammino collega il centro cittadino alla montagna, come se cercasse radici visibili e futuri possibili.

La scelta di partire dal Duomo e arrivare alla Grignetta trasmette il senso di continuità tra città e territorio.

Elementi visivi e narrativi: natura e città a confronto

Il corto alterna immagini di massi e creste a inquadrature metropolitane. Questa commistione rafforza il messaggio: l’innovazione nasce nel contesto quotidiano e trova campo nella natura.

  • Sequenze di arrampicata in cui la suola diventa protagonista.

  • Riprese urbane che rimandano al processo di invenzione.

  • Inserti poetici che suggeriscono una dimensione interiore.

Perché la storia di Bramani resta attuale

La vicenda di Vitale Bramani è un esempio di come una singola soluzione tecnica possa trasformare un intero mondo sportivo. Il film mostra questo ponte tra innovazione e tradizione, senza pedanteria.

L’opera non pretende di spiegare tutto. Piuttosto, sollecita curiosità e rispetto per una eredità che ha segnato l’alpinismo e il design delle attrezzature.

