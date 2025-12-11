Vibram: il corto che racconta la storia e l’energia vitale del marchio

Un cortometraggio recente firmato da Achille Mauri racconta la storia di Vibram con immagini che mescolano memoria, invenzione e paesaggi. Il film riscopre chi fu Vitale Bramani e come la sua intuizione del 1937 cambiò per sempre le suole da montagna.
Il progetto cinematografico: stile e intenzione
La pellicola non segue un solo filo narrativo. Si muove per capitoli e frammenti. Ogni segmento aggiunge dettagli storici e sensazioni. La regia privilegia il ritmo visivo e il montaggio sonoro. Il risultato è un ritratto che alterna dati e suggestioni.
Il tono è documentaristico ma poetico, e punta a rendere palpabile l’impatto di una semplice idea: la Vibram Carrarmato, la suola che ha rivoluzionato l’alpinismo.
Chi parla nel film: protagonisti e testimoni
Il racconto prende vita grazie a voci diverse. Alpinisti contemporanei, eredi spirituali e familiari si alternano creando un dialogo tra epoche.
- Barbara Zangerl: prospettiva di arrampicatrice moderna.
- Matteo della Bordella: visione tecnica e passione per le vie classiche.
- Pietro Vidi: esperienza e memoria delle montagne.
- Colomba Fasana: ricostruisce l’aspetto umano e la visione di Bramani.
- Antonia Pozzi: le sue poesie introducono un tono intimo e meditativo.
Le interviste e le letture si sovrappongono alle immagini di salita e alle riprese urbane.
Un percorso simbolico: dal Duomo alla Grignetta
Uno dei momenti più toccanti è il viaggio di Matteo Bramani, pronipote del fondatore. Il suo cammino collega il centro cittadino alla montagna, come se cercasse radici visibili e futuri possibili.
La scelta di partire dal Duomo e arrivare alla Grignetta trasmette il senso di continuità tra città e territorio.
Elementi visivi e narrativi: natura e città a confronto
Il corto alterna immagini di massi e creste a inquadrature metropolitane. Questa commistione rafforza il messaggio: l’innovazione nasce nel contesto quotidiano e trova campo nella natura.
- Sequenze di arrampicata in cui la suola diventa protagonista.
- Riprese urbane che rimandano al processo di invenzione.
- Inserti poetici che suggeriscono una dimensione interiore.
Perché la storia di Bramani resta attuale
La vicenda di Vitale Bramani è un esempio di come una singola soluzione tecnica possa trasformare un intero mondo sportivo. Il film mostra questo ponte tra innovazione e tradizione, senza pedanteria.
L’opera non pretende di spiegare tutto. Piuttosto, sollecita curiosità e rispetto per una eredità che ha segnato l’alpinismo e il design delle attrezzature.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.