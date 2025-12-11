Vibram: il corto che racconta la storia e l’energia vitale del marchio

Un cortometraggio recente firmato da Achille Mauri racconta la storia di Vibram con immagini che mescolano memoria, invenzione e paesaggi. Il film riscopre chi fu Vitale Bramani e come la sua intuizione del 1937 cambiò per sempre le suole da montagna.

Il progetto cinematografico: stile e intenzione

La pellicola non segue un solo filo narrativo. Si muove per capitoli e frammenti. Ogni segmento aggiunge dettagli storici e sensazioni. La regia privilegia il ritmo visivo e il montaggio sonoro. Il risultato è un ritratto che alterna dati e suggestioni.

Il tono è documentaristico ma poetico, e punta a rendere palpabile l’impatto di una semplice idea: la Vibram Carrarmato, la suola che ha rivoluzionato l’alpinismo.

Chi parla nel film: protagonisti e testimoni

Il racconto prende vita grazie a voci diverse. Alpinisti contemporanei, eredi spirituali e familiari si alternano creando un dialogo tra epoche.

Barbara Zangerl : prospettiva di arrampicatrice moderna.

: prospettiva di arrampicatrice moderna. Matteo della Bordella : visione tecnica e passione per le vie classiche.

: visione tecnica e passione per le vie classiche. Pietro Vidi : esperienza e memoria delle montagne.

: esperienza e memoria delle montagne. Colomba Fasana : ricostruisce l’aspetto umano e la visione di Bramani.

: ricostruisce l’aspetto umano e la visione di Bramani. Antonia Pozzi: le sue poesie introducono un tono intimo e meditativo.

Le interviste e le letture si sovrappongono alle immagini di salita e alle riprese urbane.

Un percorso simbolico: dal Duomo alla Grignetta

Uno dei momenti più toccanti è il viaggio di Matteo Bramani, pronipote del fondatore. Il suo cammino collega il centro cittadino alla montagna, come se cercasse radici visibili e futuri possibili.

La scelta di partire dal Duomo e arrivare alla Grignetta trasmette il senso di continuità tra città e territorio.

Elementi visivi e narrativi: natura e città a confronto

Il corto alterna immagini di massi e creste a inquadrature metropolitane. Questa commistione rafforza il messaggio: l’innovazione nasce nel contesto quotidiano e trova campo nella natura.

Sequenze di arrampicata in cui la suola diventa protagonista.

Riprese urbane che rimandano al processo di invenzione.

Inserti poetici che suggeriscono una dimensione interiore.

Perché la storia di Bramani resta attuale

La vicenda di Vitale Bramani è un esempio di come una singola soluzione tecnica possa trasformare un intero mondo sportivo. Il film mostra questo ponte tra innovazione e tradizione, senza pedanteria.

L’opera non pretende di spiegare tutto. Piuttosto, sollecita curiosità e rispetto per una eredità che ha segnato l’alpinismo e il design delle attrezzature.

Articoli simili

Vota questo articolo