The Voice of Hind Rajab: film-caso di Venezia 82 tra polemiche e applausi

Al Lido l’arrivo del film ha trascinato con sé una tensione insolita. File interminabili, silenzi densi e poi una sala che esplode in un applauso irrequieto: non solo cinefili, ma persone che sentivano di assistere a qualcosa di più grande della proiezione.

Venezia e la reazione pubblica: una serata fuori dall’ordinario

L’atmosfera sul red carpet è stata atipica. Molti ospiti indossavano il nero e tenevano in mano la fotografia della bambina al centro della storia.

Presenze internazionali: attori e produttori famosi alla première.

Simboli in vista: spille per il cessate il fuoco e slogan scanditi dalla platea.

Una standing ovation prolungata che ha paralizzato la sala e trasformato l’evento in una manifestazione.

Il film ha smosso il pubblico fino a farlo scegliere una presa di posizione collettiva, con cori e bandiere che non si vedevano da tempo sullo schermo della Mostra.

La vicenda che ispira il film: la voce di una bambina di Gaza

La materia narrativa prende forma da una tragedia reale avvenuta a fine gennaio 2024. Una bambina di sei anni rimane intrappolata in un’automobile sotto il fuoco e la scena viene documentata nell’audio di chiamate disperate.

I volontari sul posto cercano di intervenire, ma la sequenza degli eventi rimane segnata dall’impotenza dei soccorsi. La registrazione telefonica di quelle suppliche è diventata il nucleo emotivo del film.

Quel suono è usato dalla regista come testimonianza e come monito, per restituire la presenza dei civili nel mezzo del conflitto.

Scelte registiche: come il film costruisce tensione e realtà

La regista evita immagini di repertorio in stile reportage. Preferisce concentrare tutto in un unico spazio narrativo: la centrale dei soccorsi.

Da qui emergono elementi chiave:

l’audio autentico della bambina, montato con le voci degli attori;

scene di attori in sala di controllo che replicano la frustrazione dei soccorritori;

inserimenti di brevi video ripresi con telefoni per annodare finzione e documentazione.

La struttura ricorda l’approccio minimalista di thriller centrati sulla comunicazione telefonica, ma qui la materia è intrisa di cronaca e dolore reale.

Un dispositivo narrativo intenzionalmente claustrofobico

La messa in scena punta sull’impotenza: telefoni, monitor e decisioni bloccate in una burocrazia che sembra soffocare ogni tentativo di salvataggio.

Il risultato è un cinema che schiaccia lo spettatore, più con la verità sonora che con immagini forti.

Reazioni e controversie: tra applausi e critiche

La proiezione ha diviso critica e pubblico in modo netto. C’è chi ha definito il film necessario, chi lo ha trovato difficile da recensire.

Le obiezioni principali riguardano:

il rischio di ricatto emotivo nell’amplificare la sofferenza reale; la possibile strumentalizzazione di materiali sensibili; la scelta stilistica che privilegia l’urgenza sull’equilibrio delle sfumature recitative.

Altri spettatori invece hanno reagito con commozione profonda, ritenendo la scelta di raccontare la tragedia tramite la voce un dovere etico.

Chi ha contribuito alla produzione e quali prospettive di premiazione

Dietro il film ci sono produttori di alto profilo internazionale. La visibilità data da nomi importanti è stata determinante per portare la pellicola alla Mostra.

Volti noti del cinema hanno sostenuto il progetto.

La partecipazione di produttori hollywoodiani aumenta le chance di ampia distribuzione.

Si parla già di candidature ai premi principali e di una possibile corsa agli Oscar per la rappresentanza tunisina.

Il film punta a trasformare un dolore locale in questione globale, sfruttando la rete dei produttori per ampliare la platea di spettatori.

Il peso simbolico e l’impatto pubblico

Oltre al valore artistico, la pellicola funziona come atto di testimonianza. La regista dichiara di aver riconosciuto nella voce della bambina la voce collettiva di una popolazione sotto assedio.

In sala, il pubblico ha vissuto la proiezione come rito civile. Le reazioni pubbliche suggeriscono che il film non rimarrà confinato al circuito festivaliero.

Critici e spettatori continueranno a misurare il film non solo per i suoi meriti cinematografici, ma per l’effetto che avrà sull’opinione pubblica e sulle discussioni internazionali.

