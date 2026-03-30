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NVIDIA Drive Hyperion accelera lo sviluppo della piattaforma per la guida autonoma

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Di : Serena Gualtieri

NVIDIA accelera sulla piattaforma per la guida autonoma Drive Hyperion
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NVIDIA sta spingendo perché la sua piattaforma Drive Hyperion diventi il riferimento nell’industria della guida assistita e autonoma. La strategia punta a trasformare componenti sparsi in un ecosistema unificato. Dietro questa idea c’è la promessa di accelerare sviluppo, test e produzione su scala globale.

NVIDIA Drive Hyperion: una piattaforma end-to-end per ADAS e guida autonoma

Drive Hyperion viene pensata come una soluzione completa. Non è solo potenza di calcolo. È un pacchetto che include sensori, elettronica, software e tool per sviluppatori.

Lo scopo è semplice: offrire ai costruttori una base già integrata. In questo modo si riduce la complessità ingegneristica e si abbrevia il time-to-market.

Sensoristica e architettura fisica: copertura e ridondanza

La piattaforma favorisce una configurazione standard per ottenere visione completa e affidabile. La ridondanza è pensata per la sicurezza.

  • Telecamere ad alta risoluzione per percezione visiva dettagliata.

  • Radar a lungo e corto raggio per rilevare oggetti in condizioni avverse.

  • Lidar frontali per point cloud ad alta precisione.

  • Sensori ultrasonici per manovre a bassa velocità.

Compute: da Orin a Thor e la potenza necessaria per il futuro

Il calcolo è affidato alle unità Drive AGX. NVIDIA ha evoluto le architetture Orin verso Thor. Questa nuova generazione integra CPU, GPU e acceleratori AI nello stesso chip.

Il vantaggio riguarda latenza e efficienza energetica. Le prestazioni salgono in modo significativo. Parliamo di capacità di elaborazione a livelli molto alti, necessari per gestire pipeline complesse in tempo reale.

Strati software: dal sistema operativo agli stack di guida

NVIDIA costruisce il suo stack software su più livelli. Ogni strato ha ruoli chiari per sicurezza, acquisizione dati e guida autonoma.

  • DriveOS: sistema operativo automotive per ambienti safety-critical.

  • DriveWorks: middleware per sincronizzazione sensori e sensor fusion.

  • Drive AV: stack per percezione, localizzazione, pianificazione e controllo.

  • Drive IX: funzioni per l’abitacolo, come monitoraggio del conducente.

Perché questa stratificazione conta

Separare i livelli facilita aggiornamenti e certificazioni. I produttori possono integrare solo i moduli necessari. Questo aumenta flessibilità e compatibilità.

Scalabilità e aggiornamenti: OTA e roadmap a lungo termine

Un punto chiave è la continuità tra generazioni hardware e software. La stessa base permette evoluzioni graduali.

Gli aggiornamenti over-the-air consentono nuove funzionalità senza sostituire l’elettronica. Questo approccio supporta roadmap di prodotto più lunghe e meno costose.

Physical AI, simulazione e validazione delle edge case

NVIDIA abbina dati reali e sintetici per addestrare e validare i modelli. L’obiettivo è coprire scenari rari difficili da osservare su strada.

La simulazione è abilitata da strumenti avanzati come Omniverse. Questo metodo accelera l’apprendimento dei sistemi e migliora la gestione dei casi limite.

La cosiddetta data factory combina raccolta su strada e ambienti virtuali. È una strategia essenziale per raggiungere i requisiti dei livelli di automazione più elevati.

Un ecosistema aperto: specifiche, partner e adozione industriale

La filosofia è aprire interfacce e standard. NVIDIA pubblica specifiche di riferimento. Fornitori e integratori costruiscono componenti compatibili.

Questo modello facilita la standardizzazione e riduce i tempi per portare soluzioni sul mercato.

  • Costruttori automobili: BYD, Hyundai, Geely, Kia, Mercedes, Nissan.

  • Fornitori di componenti e sistemi: Bosch, ZF.

  • Operatori della mobilità che puntano a flotte autonome e robotaxi.

Applicazioni pratiche: da ADAS avanzati a robotaxi e camion autonomi

Drive Hyperion supporta diversi livelli di automazione. Può servire sia per sistemi ADAS avanzati sia per soluzioni verso il livello 4.

I produttori possono partire da funzioni supervisionate. Poi aggiornare via software fino a scenari senza conducente.

La piattaforma trova impiego in progetti robotaxi e in veicoli commerciali autonomi, come i Robolorry.

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