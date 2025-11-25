Zoox robotaxi di Amazon è aperto al pubblico a Las Vegas

Zoox, la divisione di Amazon dedicata alla mobilità autonoma, ha aperto al pubblico la sua flotta di taxi senza conducente lungo la celebre Strip di Las Vegas. Dopo anni di sperimentazioni in circuito chiuso, ora chiunque abbia l’app può salire su questi robotaxi per spostarsi tra alcuni punti turistici selezionati, approfittando di un periodo iniziale senza costi per gli utenti.

Come funziona il servizio e dove è disponibile

Il servizio è accessibile tramite l’app ufficiale Zoox e opera con corse limitate a tratte predefinite. Le aree servite comprendono luoghi molto frequentati dai turisti, ideali per verificare l’affidabilità del sistema in condizioni reali.

Resorts World

Luxor

New York-New York

AREA15

Topgolf

Ogni viaggio copre in media fino a tre miglia, ovvero circa 4,8 km. I veicoli trasportano al massimo quattro passeggeri e sono pensati per spostamenti brevi all’interno del corridoio turistico della Strip.

Design del veicolo: niente volante, nuova ergonomia

Il robotaxi di Zoox non somiglia a una vettura tradizionale. È privo di volante e pedali, con una configurazione interna che favorisce il dialogo e il comfort tra i passeggeri.

Caratteristiche principali dell’abitacolo

Quattro sedute disposte a fronteggiarsi.

Layout bidirezionale, per manovre più snelle.

Sistemi sensoriali integrati nativamente nel progetto.

La scelta di non adattare un’automobile esistente ma di progettare il robotaxi da zero consente a Zoox di ottimizzare hardware e software per la guida autonoma. Questo approccio porta benefici in termini di efficienza e integrazione dei sensori.

Periodo gratuito e prospettive tariffarie

Per questa fase iniziale Zoox offre corse gratuite, in attesa delle autorizzazioni regolatorie necessarie per applicare tariffe. Quando il servizio diventerà a pagamento, l’azienda prevede prezzi comparabili a quelli dei taxi tradizionali e dei servizi di ride-hailing.

Fase test: corse gratuite.

Fase commerciale: tariffe simili a taxi, Uber o Lyft.

Transizione subordinata a approvazioni normative.

Obiettivi del lancio pubblico e sfide operative

Aprire al pubblico la flotta rappresenta per Zoox una vera e propria prova sul campo. L’obiettivo è raccogliere dati reali sull’esperienza utente e sulla resilienza del sistema in scenari dinamici.

Ambiti di verifica

Interazione con l’utente e semplicità dell’app.

Affidabilità del sistema in condizioni meteo variabili.

Gestione del traffico intenso e dei comportamenti imprevedibili.

Risposta a casi limite e sicurezza operativa.

Il test pubblico serve a perfezionare l’algoritmo e i processi operativi, ma mette l’azienda di fronte a sfide normative e di costo, soprattutto perché l’hardware è stato costruito su misura.

Perché Zoox punta su un progetto proprietario

Contrariamente a chi integra sensori su auto di serie, Zoox ha puntato su una piattaforma creata ex novo. Questa strada permette di progettare componenti pensati esclusivamente per la guida autonoma.

I vantaggi includono una maggiore coerenza tra software e componenti, e potenziali miglioramenti in termini di prestazioni. I limiti riguardano la necessità di superare iter regolatori più complessi e di sostenere investimenti elevati.

Il contesto competitivo e le prospettive in Europa

Il lancio a Las Vegas si inserisce in una corsa globale verso i robotaxi. Anche in Europa, grandi attori stanno muovendo passi concreti, con test previsti nei prossimi anni.

Aziende internazionali stanno pianificando test su strada nel 2026.

Partnership tra operatori di ride-hailing e sviluppatori di AI sono sempre più frequenti.

Il quadro regolatorio europeo influenzerà tempi e modalità di diffusione.

Zoox, sotto il controllo di Amazon, mira a trasformare le corse cittadine ma dovrà dimostrare che i benefici superano i costi e che la tecnologia può operare in sicurezza su larga scala.

