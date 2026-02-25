Newsletter

Connettersi

Formula 1 e MotoGP 2026: gare in diretta anche su TV8 e nuova stagione su Sky Sport

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

Formula 1 e MotoGP 2026, svelate le gare che saranno in diretta anche su TV8. Ecco la nuova stagione dei motori su Sky Sport
WhatsApp

Un annuncio che ridisegna il palinsesto delle gare nel 2026: Sky Sport e TV8 hanno concordato una programmazione condivisa per alcuni GP di Formula 1 e tappe del MotoGP. La novità punta a rendere più accessibili i grandi eventi dei motori, mescolando dirette in chiaro e approfondimenti esclusivi su piattaforme pay.

Quali gare saranno visibili su TV8 nel 2026

Sky e TV8 hanno ufficializzato l’elenco delle prove che andranno in diretta anche in chiaro. L’obiettivo è garantire copertura nazionale sui appuntamenti di maggior richiamo.

  • Formula 1: Gran Premio d’Italia (Monza), Gran Premio di Gran Bretagna, Gran Premio degli Stati Uniti e altre gare selezionate in base all’interesse del pubblico.

  • MotoGP: Gran Premio d’Italia (Mugello), Gran Premio di San Marino (Misano), e tappe scelte nel corso della stagione.

La lista completa include eventi distribuiti nel corso dell’anno e può subire variazioni legate a diritti e logistica.

Come sarà organizzata la diretta tra Sky Sport e TV8

La copertura combinata prevede una divisione netta dei contenuti. Sky Sport resta la casa delle edizioni complete, mentre TV8 trasmetterà in chiaro le gare principali.

  • Sky Sport offrirà pre e post gara approfonditi.

  • TV8 proporrà la diretta integrale delle gare selezionate o la sintesi, a seconda degli accordi.

  • Entrambe le emittenti condivideranno servizi speciali e interviste esclusive.

Perché questa scelta può attrarre più spettatori

Portare alcune gare su canali gratuiti amplia la platea e valorizza gli sponsor. I tifosi che non hanno l’abbonamento a pagamento avranno accesso diretto ad alcuni momenti chiave della stagione.

  • Maggiore visibilità per piloti e team.

  • Possibilità di intercettare nuovi appassionati.

  • Aumento dell’engagement sui social durante gli eventi in chiaro.

La programmazione dettagliata: cosa aspettarsi in pista

Oltre alle gare in diretta, Sky Sport consolida il format giornaliero di approfondimenti tecnici. Commento in studio, telemetrie e analisi tattiche rimarranno un punto di forza.

Elementi che non cambiano

  • Dirette complete per gli abbonati Sky, incluse prove e qualifiche.

  • Materiale esclusivo on demand sulle piattaforme digitali Sky.

  • Copertura live persistente per gli eventi non trasmessi in chiaro.

Come seguire le gare in streaming e sui social

Le dirette TV saranno affiancate da soluzioni digitali. Sky e TV8 integreranno la programmazione con streaming e contenuti per mobile.

  • Applicazioni ufficiali per seguire le gare in mobilità.

  • Contenuti extra sui profili social delle emittenti.

  • Clip con i momenti salienti disponibili subito dopo la conclusione delle gare.

Impatto sui tifosi e conseguenze pratiche

Per gli appassionati la novità significa scelta: guardare la corsa in chiaro o vivere un’esperienza più completa su Sky Sport. Chi vuole approfondimenti tecnici continuerà a trovare valore nell’abbonamento.

  • Maggiore facilità per gli spettatori occasionali.

  • Eventi di punta garantiti in prime time su TV8.

  • Possibili promozioni congiunte tra Sky e TV8 durante la stagione.

Cosa resta da definire e come verificare gli aggiornamenti

Alcuni dettagli del calendario definitivo e le eventuali modifiche ai diritti saranno comunicati nelle prossime settimane. È consigliabile consultare i siti ufficiali per conferme e orari aggiornati.

  • Verificare il palinsesto ufficiale di Sky e TV8 prima di ogni gara.

  • Iscriversi alle newsletter per ricevere notifiche su variazioni e iniziative speciali.

  • Controllare le app per lo streaming e i dettagli tecnici delle dirette.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Soldati USA indosseranno caschi da supereroe: 159 milioni a Anduril

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly