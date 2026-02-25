Formula 1 e MotoGP 2026: gare in diretta anche su TV8 e nuova stagione su Sky Sport

Un annuncio che ridisegna il palinsesto delle gare nel 2026: Sky Sport e TV8 hanno concordato una programmazione condivisa per alcuni GP di Formula 1 e tappe del MotoGP. La novità punta a rendere più accessibili i grandi eventi dei motori, mescolando dirette in chiaro e approfondimenti esclusivi su piattaforme pay.

Quali gare saranno visibili su TV8 nel 2026

Sky e TV8 hanno ufficializzato l’elenco delle prove che andranno in diretta anche in chiaro. L’obiettivo è garantire copertura nazionale sui appuntamenti di maggior richiamo.

Formula 1: Gran Premio d’Italia (Monza), Gran Premio di Gran Bretagna, Gran Premio degli Stati Uniti e altre gare selezionate in base all’interesse del pubblico.

Gran Premio d’Italia (Monza), Gran Premio di Gran Bretagna, Gran Premio degli Stati Uniti e altre gare selezionate in base all’interesse del pubblico. MotoGP: Gran Premio d’Italia (Mugello), Gran Premio di San Marino (Misano), e tappe scelte nel corso della stagione.

La lista completa include eventi distribuiti nel corso dell’anno e può subire variazioni legate a diritti e logistica.

Come sarà organizzata la diretta tra Sky Sport e TV8

La copertura combinata prevede una divisione netta dei contenuti. Sky Sport resta la casa delle edizioni complete, mentre TV8 trasmetterà in chiaro le gare principali.

Sky Sport offrirà pre e post gara approfonditi.

TV8 proporrà la diretta integrale delle gare selezionate o la sintesi, a seconda degli accordi.

Entrambe le emittenti condivideranno servizi speciali e interviste esclusive.

Perché questa scelta può attrarre più spettatori

Portare alcune gare su canali gratuiti amplia la platea e valorizza gli sponsor. I tifosi che non hanno l’abbonamento a pagamento avranno accesso diretto ad alcuni momenti chiave della stagione.

Maggiore visibilità per piloti e team.

Possibilità di intercettare nuovi appassionati.

Aumento dell’engagement sui social durante gli eventi in chiaro.

La programmazione dettagliata: cosa aspettarsi in pista

Oltre alle gare in diretta, Sky Sport consolida il format giornaliero di approfondimenti tecnici. Commento in studio, telemetrie e analisi tattiche rimarranno un punto di forza.

Elementi che non cambiano

Dirette complete per gli abbonati Sky, incluse prove e qualifiche.

Materiale esclusivo on demand sulle piattaforme digitali Sky.

Copertura live persistente per gli eventi non trasmessi in chiaro.

Come seguire le gare in streaming e sui social

Le dirette TV saranno affiancate da soluzioni digitali. Sky e TV8 integreranno la programmazione con streaming e contenuti per mobile.

Applicazioni ufficiali per seguire le gare in mobilità.

Contenuti extra sui profili social delle emittenti.

Clip con i momenti salienti disponibili subito dopo la conclusione delle gare.

Impatto sui tifosi e conseguenze pratiche

Per gli appassionati la novità significa scelta: guardare la corsa in chiaro o vivere un’esperienza più completa su Sky Sport. Chi vuole approfondimenti tecnici continuerà a trovare valore nell’abbonamento.

Maggiore facilità per gli spettatori occasionali.

Eventi di punta garantiti in prime time su TV8.

Possibili promozioni congiunte tra Sky e TV8 durante la stagione.

Cosa resta da definire e come verificare gli aggiornamenti

Alcuni dettagli del calendario definitivo e le eventuali modifiche ai diritti saranno comunicati nelle prossime settimane. È consigliabile consultare i siti ufficiali per conferme e orari aggiornati.

Verificare il palinsesto ufficiale di Sky e TV8 prima di ogni gara.

Iscriversi alle newsletter per ricevere notifiche su variazioni e iniziative speciali.

Controllare le app per lo streaming e i dettagli tecnici delle dirette.

