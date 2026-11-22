Una scena agghiacciante ha portato gli investigatori britannici a scoprire un omicidio che ricalcava fedelmente la finzione televisiva. In una casa presa in affitto su Airbnb, gli agenti hanno trovato una stanza rivestita di teli di plastica e strumenti preparati come nella serie Dexter. Lì, secondo l’accusa, lo studente di Scienze forensi Benjamin Day avrebbe ucciso la 24enne romena Maria Saceanu, lasciando dietro di sé dettagli che richiamano il personaggio interpretato da Michael C. Hall.

Come la scena ha richiamato la serie televisiva

La ricostruzione della camera ha insospettito subito gli inquirenti. Il luogo mostrava elementi che, secondo il pubblico ministero, erano chiaramente ispirati alla fiction. Gli investigatori hanno trovato abiti, attrezzature e strumenti disposti in modo meticoloso.

La ricostruzione della camera mostrava teli e attrezzature che hanno insospettito gli investigatori.

Pareti coperte con teli di plastica fissati con una graffettatrice.

con teli di plastica fissati con una graffettatrice. Grembiule, visiera e guanti simili a quelli usati dal protagonista della serie.

simili a quelli usati dal protagonista della serie. Un rotolo di tela contenente coltelli e vetrini da microscopio.

Secondo l’accusa, questi oggetti non erano semplici riferimenti estetici. Erano parte di un allestimento funzionale alla commissione del reato e alla successiva manipolazione del corpo.

Il ritrovamento e i primi accertamenti della polizia

La sequenza degli eventi iniziò la notte in cui Day chiamò i soccorsi. Si era recato dai medici con una ferita alla mano. Il giovane sostenne che la lesione fosse il risultato di un’aggressione da parte di un animale randagio, forse una volpe.

Gli agenti, presenti a Tividale, nelle West Midlands, notarono discrepanze nel racconto e nello stato fisico del sospettato. Hanno quindi esteso le verifiche fino a raggiungere l’abitazione affittata tramite piattaforma. All’interno trovavano tracce inequivocabili del delitto.

La vittima era stata accoltellata ripetutamente: la procura parla di 78 coltellate .

. Ci sono indizi di tentativi di smembramento e di trasporto di parti del corpo.

Day si sarebbe ferito durante queste operazioni, spiegando la ferita alla mano.

Dettagli processuali e dichiarazioni chiave

Durante il processo, il pubblico ministero Rachel Brand KC ha sottolineato la somiglianza tra la scena reale e quella televisiva. Il ventenne, arrestato dopo le indagini, ha ammesso davanti al giudice l’ossessione per le storie di Dexter.

Le riprese delle bodycam degli agenti sono state mostrate in aula. I filmati documentano l’arresto e la condizione dell’abitazione. Day si è dichiarato colpevole di omicidio, ammettendo comportamenti che, secondo l’accusa, replicavano la serie.

Casi precedenti: quando la fiction ha ispirato crimini reali

Le autorità e i cronisti hanno richiamato altri episodi in cui la serie sembra aver influenzato autori di omicidi. Secondo ricostruzioni giornalistiche, dal 2008 sono emersi diversi casi con somiglianze operative.

Casi precedenti in cui la fiction è stata citata come ispirazione a delitti.

Elenco di episodi noti collegati alla serie

James Desborough (Cornovaglia): condannato all’ergastolo per l’uccisione di due senzatetto, Claudio Aquilino e Daniel Coleman, e per l’omicidio del compagno di cella. Avrebbe smembrato le vittime.

(Cornovaglia): condannato all’ergastolo per l’uccisione di due senzatetto, Claudio Aquilino e Daniel Coleman, e per l’omicidio del compagno di cella. Avrebbe smembrato le vittime. Mark Twitchell (Canada, 2008): regista che attirò Johnny Altinger tramite un sito d’incontri; poi lo uccise e smembrò il corpo, dichiarando di identificarsi con il personaggio della serie.

(Canada, 2008): regista che attirò Johnny Altinger tramite un sito d’incontri; poi lo uccise e smembrò il corpo, dichiarando di identificarsi con il personaggio della serie. Altri casi raccolti dalla stampa internazionale che suggeriscono almeno sette episodi di delitti con presunte ispirazioni alla fiction.

Perché la vicenda riapre il dibattito sulla responsabilità dei media

Ogni volta che una serie viene citata come modello, si riaccende il confronto tra libertà creativa e possibili effetti imitativi. La comunità giuridica e i media discutono se la fiction possa spingere individui predisposti a compiere atti estremi.

Nel passato l’attore Michael C. Hall si era espresso sulla questione. Pur riconoscendo il disagio per tali collegamenti, Hall aveva sostenuto che la natura ossessiva di alcuni individui avrebbe potuto sfociare in reati anche senza l’esposizione alla serie.

Elementi che hanno colpito gli inquirenti nella scena di Tividale

Gli investigatori hanno elencato specifici indizi che hanno reso il caso particolarmente inquietante. Alcuni punti emergono con chiarezza dalle prove raccolte.

Allestimento accurato della stanza per contenere sangue e resti.

della stanza per contenere sangue e resti. Presenza di strumenti tipici del lavoro forense usati impropriamente.

Segni di un piano premeditato, secondo l’accusa, non di un gesto impulsivo.

Impatto sui processi e sul pubblico

La vicenda sta attirando vaste attenzioni mediatiche. Il collegamento tra realtà e fiction solleva interrogativi sulla copertura giornalistica e sul rischio di emulazione. Le autorità giudiziarie, nel frattempo, portano avanti l’istruttoria per chiarire dinamiche e responsabilità.

Il caso di Benjamin Day si inserisce così in una serie di storie che mostrano come certi elementi di finzione possano diventare spunto per gesti estremi. Le indagini proseguono per ricostruire ogni fase dell’accaduto e valutare il quadro probatorio.

Articoli simili

Vota questo articolo