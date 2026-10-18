Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni della commissaria Teresa Battaglia. La nuova stagione promette suspense, colpi di scena e un’indagine che scava nei traumi del passato.

Data di messa in onda, formato e dove seguirla

La serie debutta il 12 ottobre 2026 alle 21:30 su Rai 1. Sono previste otto puntate, trasmesse in quattro prime serate con due episodi per serata. Gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay, dove il primo episodio è visibile in anteprima dal 10 ottobre.

Date e orari di messa in onda della nuova stagione su Rai 1 e RaiPlay.

Trama principale: omicidi rituali e ferite personali

La vicenda riparte cinque mesi dopo gli eventi della stagione precedente. Un corpo viene ritrovato vicino a un torrente. Le mutilazioni e le ferite suggeriscono una firma inquietante.

Il luogo del ritrovamento e gli indizi che suggeriscono un omicidio rituale.

Le indagini rivelano tracce genetiche che rimandano al figlio della vittima. Quando un secondo delitto mostra lo stesso schema, la squadra ipotizza la presenza di un serial killer. I fili dell’inchiesta si intrecciano con una storia di molestie tenuta nascosta da tempo.

Intanto, nella vita privata di Teresa, ritorna Sebastiano, il suo ex marito violento. Il suo ritorno riaccende conflitti e sospetti. La commissaria deve anche fare i conti con una malattia che erode la memoria.

I primi due episodi: cosa aspettarsi

Episodio 1 : Il ritrovamento del corpo di un anziano sul greto di un torrente apre il caso. Le ferite appaiono rituali. I primi indizi puntano verso il figlio della vittima, ma la situazione è più complessa.

: Il ritrovamento del corpo di un anziano sul greto di un torrente apre il caso. Le ferite appaiono rituali. I primi indizi puntano verso il figlio della vittima, ma la situazione è più complessa. Episodio 2: Un secondo omicidio con la stessa firma complica l’inchiesta. Gli investigatori trovano un collegamento tra le vittime legato a molestie passate. Il primo sospettato sembra perdere la posizione di indagato.

Chi è nel cast: attori e personaggi chiave

Al centro della fiction c’è Elena Sofia Ricci nel ruolo di Teresa Battaglia, commissaria e profiler. Accanto a lei troviamo una squadra affiatata e volti noti.

Giuseppe Spata interpreta Massimo Marini, giovane ispettore e braccio destro di Teresa.

interpreta Massimo Marini, giovane ispettore e braccio destro di Teresa. Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi, ispettore capo della squadra.

è Giacomo Parisi, ispettore capo della squadra. Fausto Maria Sciarappa veste i panni di Albert Lona, dirigente della Mobile.

veste i panni di Albert Lona, dirigente della Mobile. Maurizio Donadoni è Sebastiano, l’ex marito con un passato violento.

è Sebastiano, l’ex marito con un passato violento. Sara Drago interpreta Serena Giorgi, responsabile della Scientifica.

interpreta Serena Giorgi, responsabile della Scientifica. Massimo Poggio è Mauro Degano, giornalista d’inchiesta.

è Mauro Degano, giornalista d’inchiesta. Maria Bajma-Riva ricopre il ruolo di Alice, specialista nel recupero di resti umani.

ricopre il ruolo di Alice, specialista nel recupero di resti umani. Giulia Petrungaro è Elena Privitera.

è Elena Privitera. Ettore Belmondo interpreta il medico legale Antonio Parri.

Produzione, regia e fonte letteraria

La serie è tratta dal romanzo Figlia della cenere di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi. La produzione è a cura di Rai Fiction e Publispei. La regia è firmata da Kiko Rosati, che porta sullo schermo le atmosfere cupe del Friuli e l’intensità psicologica dei personaggi.

Programmazione completa e appuntamenti in palinsesto

Prima serata (Episodi 1 e 2): Lunedì 12 ottobre 2026

Lunedì 12 ottobre 2026 Seconda serata (Episodi 3 e 4): Lunedì 19 ottobre 2026

Lunedì 19 ottobre 2026 Terza serata (Episodi 5 e 6): Lunedì 26 ottobre 2026

Lunedì 26 ottobre 2026 Quarta serata (Episodi 7 e 8): Lunedì 2 novembre 2026

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