La vicenda che coinvolge la morte dell’attore James Handy ha subito una svolta giudiziaria: il sospettato, Michael Gledhill, è stato ritenuto non idoneo a sostenere un processo. La decisione del tribunale apre una fase clinica che sospende temporaneamente il normale iter giudiziario.
Cos’ha deciso il giudice e perché il processo è sospeso
Il magistrato Anthony J. Mohr ha stabilito che, al momento, Michael Gledhill, 44 anni, non possiede la capacità necessaria per affrontare il procedimento penale. La misura non è una sentenza di colpevolezza. Si tratta di una valutazione sulla capacità di comprendere il processo e collaborare con la difesa.
Misure disposte dal tribunale
- Avvio di un percorso terapeutico per recuperare la competenza processuale.
- Possibile somministrazione di farmaci psicotropi se gli specialisti lo riterranno necessario.
- Il processo resta sospeso fino a nuove valutazioni cliniche.
I fatti a Tarzana: come sono andati gli eventi secondo le indagini
Le autorità sono intervenute il 3 giugno dopo una chiamata di emergenza. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato James Handy incosciente nel giardino di casa. L’uomo presentava una ferita da arma da taglio al petto.
Gli agenti della LAPD hanno identificato e arrestato sul posto Michael Gledhill. Secondo gli investigatori, Gledhill avrebbe dichiarato agli agenti di essere il soggetto ricercato. È stato trattenuto con una cauzione fissata a 2 milioni di dollari.
Sequenza temporale essenziale
- 3 giugno: chiamata di emergenza e intervento della polizia.
- 3 giugno: ritrovamento di Handy ferito e arresto di Gledhill.
- Udienza successiva: esame della relazione psichiatrica e decisione del giudice.
La versione della famiglia e il passato clinico di Gledhill
La madre di Gledhill, Wendy, ha raccontato ai media che il figlio aveva ricevuto una diagnosi di schizofrenia nel luglio 2025. Sempre secondo la donna, avrebbe interrotto la terapia farmacologica pochi giorni prima della tragedia.
- Wendy ha espresso dolore per la perdita e per la situazione familiare.
- In aula erano presenti il padre e la matrigna di Gledhill; la madre era assente all’udienza.
Chi era James Handy e l’eredità cinematografica
Per il pubblico Handy era un volto noto del cinema e della televisione. Caratterista apprezzato, ha lavorato in produzioni come:
- Alias
- Jumanji
- NYPD Blue
- Top Gun: Maverick
La sua carriera attraversa decenni di piccoli e grandi ruoli, spesso senza clamore ma con grande riconoscibilità.
Prossimi passi nel procedimento e controlli medici
Il caso ora dipende dagli esiti del trattamento psichiatrico. Solo dopo le valutazioni cliniche potrà essere rivalutata la competenza processuale di Gledhill. Il tribunale monitorerà gli specialisti coinvolti e deciderà i tempi per un eventuale ritorno in aula.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.