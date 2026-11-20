Nel nuovo episodio di South Park non appare Donald Trump, ma la puntata si apre con una frecciata sul risultato delle elezioni di metà mandato, lasciando intendere che la satira continua a puntare il suo mirino politico.
La scena iniziale: un attacco sottile alle elezioni di metà mandato
L’episodio, trasmesso negli Stati Uniti mercoledì 11 novembre, si apre con il personaggio del maestro che commenta il voto del 3 novembre.
In assemblea il docente prende in giro l’esito delle midterm e invita gli studenti a non infierire su chi ha perso. Poi annuncia cambiamenti a scuola di segno progressista.
Garrison: la maschera che ha preso il posto di Trump
Il signor Garrison è da anni il tramite della serie per ridicolizzare l’ex presidente.
Nel 2016 la sceneggiatura lo aveva trasformato in leader nazionale, con i tratti e le caricature tipiche di quella satira.
Perché Garrison è centrale nella satira
- Agisce come alter ego comico di Trump.
- Permette agli autori di esercitare una satira politica diretta.
- Consente scene e battute che il pubblico associa immediatamente alla figura presidenziale.
Il titolo dell’episodio e il tono scelto
La puntata si intitola We Be Clubbin’ e mantiene un tono ironico, tra commento politico e gag scolastiche.
La scelta narrativa evita la presenza fisica di Trump, ma non risparmia la satira sul suo ruolo politico.
La ventinovesima stagione e la provocazione del nuovo nome
Per la stagione 29 gli autori hanno ribattezzato la serie South America.
Il cambio è una presa in giro della tendenza a inserire “America” ovunque nei discorsi e nei rinominamenti.
Un esempio citato nella stagione è il celebre caso del lago Ontario, ironicamente rinominato in relazione a tensioni commerciali.
Le scene che hanno fatto discutere nelle puntate precedenti
Negli episodi passati la satira ha superato il confine del politically correct.
- Rappresentazioni intime con figure demoniache.
- Riferimenti volgari al corpo dell’ex presidente.
- Sketch espliciti che coinvolgono anche altre figure politiche, come il vicepresidente.
Queste scelte hanno provocato reazioni contrastanti nel pubblico e nella stampa.
Parker e Stone: scelte creative e reazioni del pubblico
Trey Parker e Matt Stone hanno ammesso di aver valutato di fermarsi dopo un singolo episodio su Trump.
Alla fine però le risposte degli spettatori li hanno spinti a proseguire con nuovi attacchi satirici.
Il duo continua a usare South Park come piattaforma per commenti politici taglienti.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.