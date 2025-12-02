Pagelle Venezia 82: voti, top e flop della squadra

Il Lido si conferma teatro di sorprese: tra battute cult, star internazionali, registe emergenti e giornate bagnate, Venezia 82 ha lasciato tracce indelebili. Tra applausi in Sala Grande e file sotto la pioggia, la Mostra ha mescolato glamour, politica e cinema di peso. Ecco il racconto degli attimi più memorabili, dagli interpreti che hanno rubato la scena fino alle feste che non sempre hanno mantenuto le promesse.
Volti e personaggi che hanno segnato la Mostra
Al centro dell’attenzione non ci sono solo i grandi nomi dietro la macchina da presa. A volte bastano un personaggio e una battuta per entrare nella memoria collettiva del festival.
Coco Valori: il fenomeno della serata d’apertura
Il film che ha inaugurato Venezia ha consegnato al pubblico un personaggio capace di diventare subito cult. Nella figura di Coco Valori si concentra ironia e precisione di costume. L’interpretazione ha il sapore del teatro tradizionale e lascia il segno.
Momento cult: una battuta urlata sul palco che è già virale.
Due Valeria, doppia presenza
Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi hanno raccolto lodi e attenzioni in modi diversi. Una è tornata dietro la macchina da presa come co-direttrice e volto autorevole. L’altra ha presentato un ritratto monumentale, confermando la sua statura artistica.
Emanuela Fanelli: la conduzione intelligente
La padrona di casa della serata d’apertura ha adottato un tono sobrio e lucido. Ha inserito riferimenti a questioni internazionali delicati, senza perdere il filo dell’evento. Un esempio di come si possa esser leggeri e profondi insieme.
Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli: la coppia giovane da seguire
La regia e l’interpretazione si sono saldate in un progetto che parla di crescita e distacco. La collaborazione tra regista e attrice ha mostrato maturità e gusto per il rischio formale. Due nomi su cui il Lido punta per il futuro.
Red carpet e grandi star: il parterre internazionale
La Mostra 2025 ha richiamato un cast di stelle che ha acceso i riflettori. Alcune presenze erano inedite. Altre, attese, hanno ripetuto il loro fascino.
- Julia Roberts: ritorno luminoso e look già trend.
- Dwayne Johnson e Jason Momoa: presenza pop e selfie in quantità.
- Idris Elba e Jacob Elordi: equilibrio tra star power e scelte autoriali.
- George Clooney, Cate Blanchett, Tilda Swinton: i veterani che non scompaiono.
Anche la moda ha giocato la sua partita. Dalle collaborazioni di Maison prestigiose agli accessori che hanno subito scalato le wishlist dei fan.
Selezione dei film: qualità, temi e qualche mancanza
La line-up ufficiale ha mostrato autorevolezza. Registi affermati e sguardi nuovi hanno coesistito in un programma solido.
- Temi ricorrenti: precarietà del lavoro, scelte personali, conflitti geopolitici.
- Autori presenti: nomi consolidati che rileggono il presente.
- Critica e pubblico hanno in gran parte apprezzato la curatela.
La sensazione generale è di una selezione attenta. Qualche sorpresa autorevole in più non avrebbe guastato. Ma nel complesso la qualità è alta.
Accrediti, community e nuove voci social
Tra gli scenari collaterali al festival si è affermata una community che racconta la Mostra dal basso. Gli accrediti “verdi” hanno trasformato la frustrazione in creatività.
- Un account Instagram ha dato voce agli accrediti più sfortunati.
- Hanno lanciato iniziative simboliche come braccialetti dell’amicizia.
- Hanno sostenuto autori emergenti e condiviso suggerimenti di visione.
In un contesto tanto mediatico, queste micro-realtà diventano un filtro prezioso per scoprire film fuori dal radar principale.
Feste, eventi e la pioggia che ha rovinato alcuni piani
Le serate mondane hanno avuto luci e ombre. Alcuni party sono rimasti memorabili. Altri, invece, hanno deluso le attese.
- Picchi: eventi esclusivi con ospiti selezionati e atmosfera curata.
- Pacchi: feste improvvisate in luoghi inaspettati, spesso penalizzate dal maltempo.
- Tendenza diffusa: molti preferiscono rientri precoci dopo giornate intense.
La pioggia ha giocato un ruolo determinante nel rovinare l’esperienza di alcune serate. Questo ha inciso anche sull’umore generale del Lido.
Logistica e piccole vittorie quotidiane
Tra il glamour e le sale stampa, si affrontano problemi pratici. La ristorazione è stata al centro di piccole trasformazioni.
- I ristoratori hanno iniziato ad accettare prenotazioni più tarde.
- Per chi lavora al festival, riuscire a cenare è diventato un successo raro.
- Le conversazioni dietro le quinte parlano di un Lido che prova a migliorare i servizi.
Questi cambiamenti, seppur modesti, sono stati accolti come segnali positivi dai frequentatori abituali.
Malanni, voce spenta e l’effetto temporale
Il vento e i temporali hanno lasciato tracce. Raffreddori e sinusiti sono diventati compagni di molti ospiti.
- George Clooney è comparso con la voce compromessa dopo la tempesta.
- Molti critici e spettatori hanno lamentato disagi per le condizioni meteo.
- Consiglio pratico: ombrello e impermeabile sono accessori indispensabili al Lido.
Nota sul benessere: la salute degli ospiti influisce sull’atmosfera generale dell’evento.
Il momento più difficile: un diluvio e una fila rovinata
Uno degli episodi più commentati è stata la resa dei conti con un acquazzone che ha investito la coda per un’anteprima importante. L’attesa sotto la pioggia ha esasperato critica e pubblico.
Il disagio ha influenzato le percezioni su un film molto atteso. Molti spettatori hanno chiesto una visione più comoda al momento dell’uscita in sala.
Curiosità e note di costume dal festival
Oltre a film e star, il festival ha offerto piccoli episodi degni di nota, utili a raccontare il clima del Lido.
- Frasi che sono diventate meme istantanei.
- Capi moda che scalano desideri online in poche ore.
- Nuove coppie creative che promettono progetti futuri.
Queste tessere completano il mosaico di una Mostra che riesce ancora a sorprendere.
Articoli simili
- Franco Maresco, mostra che ci obbliga a (non) ripensare
- La voce di Hind Rajab: data d’uscita in Italia ufficiale dopo il premio alla Mostra di Venezia
- “Ha davvero vinto LUI?!” Venezia 2025, il ribaltone che nessuno aveva previsto scuote il cinema
- Emma Stone, Tilda Swinton e altri 1200 boicottano enti israeliani accusati di genocidio e apartheid
- Henry Cavill: riprese di Highlander posticipate per infortunio
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.