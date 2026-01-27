Newsletter

Leonardo De Andreis, Soltero: da Sanremo Young a TikTok torna a brillare

Enrico Valiani

Da Sanremo Young a TikTok: Leonardo De Andreis torna a brillare con “Soltero”
Un brano nato a fine 2024 sta scalando le classifiche digitali e trasformando la voce di un giovane romano in un simbolo di indipendenza emotiva. Con ritmi contemporanei e parole nette, “Soltero” si è imposto sui social e sulle piattaforme di streaming, attirando attenzione fuori dal circuito dei talent show.

Soltero: il singolo che è diventato virale su Spotify e TikTok

Il pezzo ha raggiunto la cima della Viral Chart di Spotify in poche settimane. Su TikTok è stato rilanciato da creator e colleghi musicisti, aumentando la visibilità dell’autore.

  • Pubblicazione: fine 2024.

  • Ingresso in rotazione radiofonica: 9 gennaio con ADA Music Italy.

  • Produzione: Francesco Comunale.

Più artisti italiani hanno condiviso o reinterpretato il brano, contribuendo al passaparola. Tra i nomi spiccano Sayf, Tedua, Samurai Jay, Sarah Toscano e Alfa, quest’ultimo con una versione chitarra e voce che ha amplificato l’interesse.

Numeri chiave: oltre 469.000 visualizzazioni su YouTube e circa 635.429 stream su Spotify. L’artista conta quasi 200.000 ascoltatori unici mensili sulla piattaforma.

Il messaggio della canzone: autonomia, rifiuto delle relazioni fittizie

“Soltero” parla di una scelta consapevole: preferire la propria compagnia a legami costruiti su pretese o convenienza. Il testo respinge i cliché romantici e celebra la libertà personale.

  • Autonomia emotiva: la solitudine vista come spazio positivo.

  • Critica delle relazioni false e dei discorsi vuoti.

  • Tono diretto, senza vittimismi: l’io narrante prende posizione.

L’autore ha spiegato di aver voluto raccontare quel momento in cui la cura di sé diventa priorità. Non è un canto alla tristezza, ma un invito a scegliere rapporti sinceri.

Analisi dei temi principali

Relazioni e aspettative

Il brano mostra sfiducia nei confronti di affetti mai realmente ricevuti. La ripetizione di immagini di parole vuote comunica il senso di disillusione.

Solitudine trasformata in forza

La solitudine è reinterpretata come una risorsa. L’artista propone la scelta di restare soli piuttosto che accettare compromessi dannosi.

Chi è Leonardo De Andreis: il percorso e le influenze

Classe 2000, Leonardo è un cantautore romano che ha conquistato il pubblico dopo la partecipazione a Sanremo Young nel 2018, dove si è classificato terzo.

Convive con una disabilità motoria e racconta la musica come terapia e spazio di libertà. Le radici musicali sono varie: ascolti familiari di Lucio Battisti e Claudio Baglioni, la scoperta adolescenziale di Michael Jackson e l’amore per soul e funk.

  • Formazione personale influenzata da iconici del soul e del funk.

  • La musica come strumento di riscatto e comunicazione.

  • Esperienze nei talent che hanno acceso i riflettori sulla sua voce.

Produzione e promozione: dietro le quinte di “Soltero”

Il brano è stato prodotto da Francesco Comunale e distribuito da ADA Music Italy. La strategia promozionale ha sfruttato radio, playlist di streaming e la viralità su TikTok.

Elementi che hanno aiutato la diffusione:

  1. Un ritornello riconoscibile e direzioni vocali nette.

  2. Condivisioni da parte di creator e colleghi musicisti.

  3. Posizionamento nelle playlist giuste su Spotify.

Reazioni della scena musicale e copertura social

Oltre ai repost e alle cover, la traccia ha stimolato commenti positivi da artisti attivi sui social. L’eco mediatica ha spinto il brano anche oltre il pubblico che già seguiva l’artista.

  • Cover acustiche diffuse su YouTube e Instagram.

  • Riprese su TikTok con clip personali e coreografie spontanee.

  • Discussioni online sul tema della libertà affettiva proposto dal testo.

