Leonardo De Andreis, Soltero: da Sanremo Young a TikTok torna a brillare

Un brano nato a fine 2024 sta scalando le classifiche digitali e trasformando la voce di un giovane romano in un simbolo di indipendenza emotiva. Con ritmi contemporanei e parole nette, “Soltero” si è imposto sui social e sulle piattaforme di streaming, attirando attenzione fuori dal circuito dei talent show.

Soltero: il singolo che è diventato virale su Spotify e TikTok

Il pezzo ha raggiunto la cima della Viral Chart di Spotify in poche settimane. Su TikTok è stato rilanciato da creator e colleghi musicisti, aumentando la visibilità dell’autore.

Pubblicazione: fine 2024.

Ingresso in rotazione radiofonica: 9 gennaio con ADA Music Italy .

. Produzione: Francesco Comunale.

Più artisti italiani hanno condiviso o reinterpretato il brano, contribuendo al passaparola. Tra i nomi spiccano Sayf, Tedua, Samurai Jay, Sarah Toscano e Alfa, quest’ultimo con una versione chitarra e voce che ha amplificato l’interesse.

Numeri chiave: oltre 469.000 visualizzazioni su YouTube e circa 635.429 stream su Spotify. L’artista conta quasi 200.000 ascoltatori unici mensili sulla piattaforma.

Il messaggio della canzone: autonomia, rifiuto delle relazioni fittizie

“Soltero” parla di una scelta consapevole: preferire la propria compagnia a legami costruiti su pretese o convenienza. Il testo respinge i cliché romantici e celebra la libertà personale.

Autonomia emotiva : la solitudine vista come spazio positivo.

: la solitudine vista come spazio positivo. Critica delle relazioni false e dei discorsi vuoti.

Tono diretto, senza vittimismi: l’io narrante prende posizione.

L’autore ha spiegato di aver voluto raccontare quel momento in cui la cura di sé diventa priorità. Non è un canto alla tristezza, ma un invito a scegliere rapporti sinceri.

Analisi dei temi principali

Relazioni e aspettative

Il brano mostra sfiducia nei confronti di affetti mai realmente ricevuti. La ripetizione di immagini di parole vuote comunica il senso di disillusione.

Solitudine trasformata in forza

La solitudine è reinterpretata come una risorsa. L’artista propone la scelta di restare soli piuttosto che accettare compromessi dannosi.

Chi è Leonardo De Andreis: il percorso e le influenze

Classe 2000, Leonardo è un cantautore romano che ha conquistato il pubblico dopo la partecipazione a Sanremo Young nel 2018, dove si è classificato terzo.

Convive con una disabilità motoria e racconta la musica come terapia e spazio di libertà. Le radici musicali sono varie: ascolti familiari di Lucio Battisti e Claudio Baglioni, la scoperta adolescenziale di Michael Jackson e l’amore per soul e funk.

Formazione personale influenzata da iconici del soul e del funk.

La musica come strumento di riscatto e comunicazione.

Esperienze nei talent che hanno acceso i riflettori sulla sua voce.

Produzione e promozione: dietro le quinte di “Soltero”

Il brano è stato prodotto da Francesco Comunale e distribuito da ADA Music Italy. La strategia promozionale ha sfruttato radio, playlist di streaming e la viralità su TikTok.

Elementi che hanno aiutato la diffusione:

Un ritornello riconoscibile e direzioni vocali nette. Condivisioni da parte di creator e colleghi musicisti. Posizionamento nelle playlist giuste su Spotify.

Reazioni della scena musicale e copertura social

Oltre ai repost e alle cover, la traccia ha stimolato commenti positivi da artisti attivi sui social. L’eco mediatica ha spinto il brano anche oltre il pubblico che già seguiva l’artista.

Cover acustiche diffuse su YouTube e Instagram.

Riprese su TikTok con clip personali e coreografie spontanee.

Discussioni online sul tema della libertà affettiva proposto dal testo.

