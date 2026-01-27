Leonardo De Andreis, Soltero: da Sanremo Young a TikTok torna a brillare

Un brano nato a fine 2024 sta scalando le classifiche digitali e trasformando la voce di un giovane romano in un simbolo di indipendenza emotiva. Con ritmi contemporanei e parole nette, “Soltero” si è imposto sui social e sulle piattaforme di streaming, attirando attenzione fuori dal circuito dei talent show.
Soltero: il singolo che è diventato virale su Spotify e TikTok
Il pezzo ha raggiunto la cima della Viral Chart di Spotify in poche settimane. Su TikTok è stato rilanciato da creator e colleghi musicisti, aumentando la visibilità dell’autore.
- Pubblicazione: fine 2024.
- Ingresso in rotazione radiofonica: 9 gennaio con ADA Music Italy.
- Produzione: Francesco Comunale.
Più artisti italiani hanno condiviso o reinterpretato il brano, contribuendo al passaparola. Tra i nomi spiccano Sayf, Tedua, Samurai Jay, Sarah Toscano e Alfa, quest’ultimo con una versione chitarra e voce che ha amplificato l’interesse.
Numeri chiave: oltre 469.000 visualizzazioni su YouTube e circa 635.429 stream su Spotify. L’artista conta quasi 200.000 ascoltatori unici mensili sulla piattaforma.
Il messaggio della canzone: autonomia, rifiuto delle relazioni fittizie
“Soltero” parla di una scelta consapevole: preferire la propria compagnia a legami costruiti su pretese o convenienza. Il testo respinge i cliché romantici e celebra la libertà personale.
- Autonomia emotiva: la solitudine vista come spazio positivo.
- Critica delle relazioni false e dei discorsi vuoti.
- Tono diretto, senza vittimismi: l’io narrante prende posizione.
L’autore ha spiegato di aver voluto raccontare quel momento in cui la cura di sé diventa priorità. Non è un canto alla tristezza, ma un invito a scegliere rapporti sinceri.
Analisi dei temi principali
Relazioni e aspettative
Il brano mostra sfiducia nei confronti di affetti mai realmente ricevuti. La ripetizione di immagini di parole vuote comunica il senso di disillusione.
Solitudine trasformata in forza
La solitudine è reinterpretata come una risorsa. L’artista propone la scelta di restare soli piuttosto che accettare compromessi dannosi.
Chi è Leonardo De Andreis: il percorso e le influenze
Classe 2000, Leonardo è un cantautore romano che ha conquistato il pubblico dopo la partecipazione a Sanremo Young nel 2018, dove si è classificato terzo.
Convive con una disabilità motoria e racconta la musica come terapia e spazio di libertà. Le radici musicali sono varie: ascolti familiari di Lucio Battisti e Claudio Baglioni, la scoperta adolescenziale di Michael Jackson e l’amore per soul e funk.
- Formazione personale influenzata da iconici del soul e del funk.
- La musica come strumento di riscatto e comunicazione.
- Esperienze nei talent che hanno acceso i riflettori sulla sua voce.
Produzione e promozione: dietro le quinte di “Soltero”
Il brano è stato prodotto da Francesco Comunale e distribuito da ADA Music Italy. La strategia promozionale ha sfruttato radio, playlist di streaming e la viralità su TikTok.
Elementi che hanno aiutato la diffusione:
- Un ritornello riconoscibile e direzioni vocali nette.
- Condivisioni da parte di creator e colleghi musicisti.
- Posizionamento nelle playlist giuste su Spotify.
Reazioni della scena musicale e copertura social
Oltre ai repost e alle cover, la traccia ha stimolato commenti positivi da artisti attivi sui social. L’eco mediatica ha spinto il brano anche oltre il pubblico che già seguiva l’artista.
- Cover acustiche diffuse su YouTube e Instagram.
- Riprese su TikTok con clip personali e coreografie spontanee.
- Discussioni online sul tema della libertà affettiva proposto dal testo.
Articoli simili
- Mara Sattei torna con Giorni tristi: nuovo singolo sul dolore come sfida necessaria
- Capo Plaza Larry Hoover, a sorpresa nuovo singolo: manifesto di identità e riscatto
- Jeson: che farei è dedicato a una persona speciale
- Achille Lauro, nuovo singolo senza una stupida storia sulla sua idea dell’amore
- Flaco G: nuovo singolo Tour tra orgoglio e consapevolezza
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.