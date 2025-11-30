Mr. & Mrs. Smith su Prime Video rinviata: seconda stagione a rischio

I fan di Mr. & Mrs. Smith restano in attesa: la seconda stagione è stata bloccata e il destino dei protagonisti è ancora avvolto nel mistero dopo il colpo di scena finale. Tra incentivi statali, rumor di casting e scelte produttive, la serie di Prime Video vive un momento di sospensione che alimenta speculazioni e attese.

Perché la produzione è ferma: problemi di casting e tempistiche

Fonti vicine alla produzione indicano che il rinnovo è stato rallentato da difficoltà nel mettere insieme un cast stabile. L’avvio delle riprese, previsto inizialmente per l’autunno, non è stato confermato.

Secondo Deadline, le trattative con alcuni attori non si sono chiuse nei tempi utili. Questo ha spinto Amazon a posticipare l’accensione della macchina produttiva, per evitare costi senza un cast definito.

Incentivi fiscali e trasferimento delle riprese

Il contributo della California e le regole da rispettare

A marzo Amazon MGM Studios ha ottenuto dalla California Film Commission un credito fiscale di 22,4 milioni di dollari. La decisione ha determinato lo spostamento della produzione da New York a Los Angeles.

Le norme prevedono che le riprese inizino entro 18 mesi per mantenere il bonus. Se i tempi slittano, l’agevolazione decade. Alcune fonti però sottolineano che produzioni ad alto profilo possono ottenere proroghe o nuove facilitazioni.

Rumor di casting: nomi in circolazione e mancate conferme

Nei mesi scorsi sono circolati diversi nomi legati al progetto. Alcune segnalazioni parlavano di volti noti e di giovani promesse pronte ad affiancare i protagonisti.

Mark Eydelshteyn e Sophie Thatcher: segnalati come possibili nuove matricole nella doppia identità degli agenti.

Lily‑Rose Depp, Francesca Scorsese e Levon Hawke: citati tra i guest possibili.

Wagner Moura e Gael García Bernal: nomi emersi nelle indiscrezioni internazionali.

Tuttavia, non esiste ancora una conferma ufficiale sul coinvolgimento definitivo di questi interpreti. I presunti accordi non sono stati formalizzati e ciò ha aumentato l’incertezza.

Contratti, formato della serie e possibili scenari narrativi

La struttura contrattuale adottata per gli attori suggerisce soluzioni flessibili. Alcuni contratti sono annuali, elemento che lascia aperta l’ipotesi di un formato antologico.

In un modello antologico ogni stagione potrebbe raccontare storie diverse con nuovi personaggi. Questo approccio spiegherebbe la scelta di non vincolare tutti gli interpreti a lunghi impegni.

Il successo della prima stagione e le aspettative del pubblico

La prima stagione, uscita a febbraio, ha raggiunto risultati importanti su Prime Video. È entrata nella Top 5 dei debutti negli Stati Uniti e ha ottenuto numerose nomination agli Emmy.

In totale la serie ha ricevuto 16 nomination e ha vinto due statuette, segno di interesse critico e popolare. La storia riprendeva liberamente il film del 2005, raccontando due finti coniugi che vivono come spie sotto copertura.

Chi resta alla guida creativa e i ruoli dietro le quinte

Dal punto di vista creativo le certezze sono poche ma importanti. Francesca Sloane è confermata come showrunner e produttrice esecutiva. Donald Glover mantiene invece un ruolo produttivo.

Le decisioni sul cast e sulla direzione narrativa della prossima stagione dipenderanno dalla chiusura dei contratti e dalla volontà di Amazon di sbloccare il piano di produzione. Al momento, le trattative continuano e la data di ripresa è ancora incerta.

Articoli simili

Vota questo articolo