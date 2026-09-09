Un noto cantante emergente è finito ai domiciliari insieme alla sua compagna, in un’inchiesta che scuote il panorama musicale e le cronache di Roma. I provvedimenti, relativi a un episodio avvenuto nell’autunno del 2025, hanno scatenato un acceso dibattito sui reati contestati e sulle modalità dell’intervento investigativo.

Le misure cautelari e gli indagati spiegati

Su delega della procura di Roma, i carabinieri della compagnia Trastevere hanno eseguito diverse ordinanze cautelari con braccialetto elettronico. Tra le persone coinvolte figurano:

L’inchiesta coordinata dalla procura di Roma ha portato a ordinanze cautelari con braccialetto elettronico

Solø (nome d’arte), all’anagrafe Luigi Augusto Bellini ;

(nome d’arte), all’anagrafe ; Jenny Matai (nome d’arte), all’anagrafe Xhensila Hoxha ;

(nome d’arte), all’anagrafe ; un terzo uomo, descritto come amico della coppia.

Un quarto soggetto è stato invece sottoposto all’obbligo quotidiano di presentarsi alla polizia giudiziaria. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, mentre l’ordinanza è stata firmata dalla giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura.

Accuse contestate

Gli indagati sono chiamati a rispondere, a vario titolo e in concorso, dei reati di:

sequestro di persona ;

; tortura ;

; rapina aggravata.

Fonti giudiziarie spiegano che la qualificazione di tortura nasce dalle modalità dell’aggressione, ritenute particolarmente crudeli e finalizzate a infliggere sofferenze.

La dinamica ricostruita dagli investigatori nel B&B di Trastevere

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti e ripresa da varie testate, i fatti risalgono a una sera di ottobre 2025 in un bed & breakfast del rione Trastevere.

I fatti si sono verificati in un bed & breakfast del rione Trastevere nell’ottobre 2025

Una giovane donna avrebbe invitato la vittima, un ragazzo di 22 anni, nella stanza con la scusa di chiarire una questione personale. All’interno, il giovane sarebbe stato indotto a registrare un messaggio vocale con parole rivolte alla donna. Quel messaggio, a detta degli investigatori, sarebbe stato inoltrato al cantante, che si sarebbe presentato con altri due uomini. Ne sarebbe seguita una lunga aggressione, con percosse e umiliazioni, oltre al furto del telefono e del denaro.

La vittima è riuscita a fuggire aprendosi la porta della stanza. Trasportato al Policlinico Gemelli, ha ricevuto una diagnosi di frattura dell’orbita oculare sinistra e una prognosi di circa trenta giorni.

Elementi che hanno portato alla contestazione della tortura

durata dell’aggressione;

uso di strumenti e colpi ripetuti;

atteggiamenti che gli inquirenti interpretano come finalizzati a umiliare la vittima.

Gli investigatori sottolineano che si tratta di un caso in cui l’applicazione della norma sulla tortura a soggetti privati è piuttosto rara.

Cosa dicono le indagini e lo stato processuale

Al momento le misure cautelari sono provvisorie e si inseriscono nella fase delle indagini preliminari. È fondamentale ricordare la presunzione di innocenza: le accuse devono essere accertate in sede processuale.

Dopo la diffusione delle notizie, il profilo Instagram del cantante è stato disattivato. Le difese degli indagati potranno presentare elementi a loro favore durante le prossime udienze.

Chi è Solø: il percorso artistico e la visibilità

Solø è lo pseudonimo di Luigi Augusto Bellini. Negli ultimi anni si è affermato nel circuito indipendente con brani che hanno ottenuto attenzione sulle piattaforme di streaming.

Nel 2024 ha ottenuto ampia visibilità grazie al singolo Mancati , con milioni di ascolti.

, con milioni di ascolti. Nel 2025 è arrivato tra i finalisti di Area Sanremo, tappa che spesso avvia i giovani verso palchi più grandi.

Chi è Jenny Matai: tra recitazione e musica

Jenny Matai, nome all’anagrafe Xhensila Hoxha, è nata a Fier (Albania) nel 1997 e vive tra Roma e Milano. Ha studiato recitazione e ha lavorato in diversi progetti cinematografici e teatrali.

Negli ultimi anni ha avviato anche una carriera musicale come solista, pubblicando singoli tra i quali Buio, Paralleli e 17 d’agosto.

Ascolti e presenza mediatica

formazione all’accademia YD Actors di Yvonne D’Abbraccio;

esperienze in cortometraggi e film;

attività musicale parallela alla recitazione.

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