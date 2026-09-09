Un noto cantante emergente è finito ai domiciliari insieme alla sua compagna, in un’inchiesta che scuote il panorama musicale e le cronache di Roma. I provvedimenti, relativi a un episodio avvenuto nell’autunno del 2025, hanno scatenato un acceso dibattito sui reati contestati e sulle modalità dell’intervento investigativo.
Le misure cautelari e gli indagati spiegati
Su delega della procura di Roma, i carabinieri della compagnia Trastevere hanno eseguito diverse ordinanze cautelari con braccialetto elettronico. Tra le persone coinvolte figurano:
- Solø (nome d’arte), all’anagrafe Luigi Augusto Bellini;
- Jenny Matai (nome d’arte), all’anagrafe Xhensila Hoxha;
- un terzo uomo, descritto come amico della coppia.
Un quarto soggetto è stato invece sottoposto all’obbligo quotidiano di presentarsi alla polizia giudiziaria. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, mentre l’ordinanza è stata firmata dalla giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura.
Accuse contestate
Gli indagati sono chiamati a rispondere, a vario titolo e in concorso, dei reati di:
- sequestro di persona;
- tortura;
- rapina aggravata.
Fonti giudiziarie spiegano che la qualificazione di tortura nasce dalle modalità dell’aggressione, ritenute particolarmente crudeli e finalizzate a infliggere sofferenze.
La dinamica ricostruita dagli investigatori nel B&B di Trastevere
Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti e ripresa da varie testate, i fatti risalgono a una sera di ottobre 2025 in un bed & breakfast del rione Trastevere.
- Una giovane donna avrebbe invitato la vittima, un ragazzo di 22 anni, nella stanza con la scusa di chiarire una questione personale.
- All’interno, il giovane sarebbe stato indotto a registrare un messaggio vocale con parole rivolte alla donna.
- Quel messaggio, a detta degli investigatori, sarebbe stato inoltrato al cantante, che si sarebbe presentato con altri due uomini.
- Ne sarebbe seguita una lunga aggressione, con percosse e umiliazioni, oltre al furto del telefono e del denaro.
La vittima è riuscita a fuggire aprendosi la porta della stanza. Trasportato al Policlinico Gemelli, ha ricevuto una diagnosi di frattura dell’orbita oculare sinistra e una prognosi di circa trenta giorni.
Elementi che hanno portato alla contestazione della tortura
- durata dell’aggressione;
- uso di strumenti e colpi ripetuti;
- atteggiamenti che gli inquirenti interpretano come finalizzati a umiliare la vittima.
Gli investigatori sottolineano che si tratta di un caso in cui l’applicazione della norma sulla tortura a soggetti privati è piuttosto rara.
Cosa dicono le indagini e lo stato processuale
Al momento le misure cautelari sono provvisorie e si inseriscono nella fase delle indagini preliminari. È fondamentale ricordare la presunzione di innocenza: le accuse devono essere accertate in sede processuale.
Dopo la diffusione delle notizie, il profilo Instagram del cantante è stato disattivato. Le difese degli indagati potranno presentare elementi a loro favore durante le prossime udienze.
Chi è Solø: il percorso artistico e la visibilità
Solø è lo pseudonimo di Luigi Augusto Bellini. Negli ultimi anni si è affermato nel circuito indipendente con brani che hanno ottenuto attenzione sulle piattaforme di streaming.
- Nel 2024 ha ottenuto ampia visibilità grazie al singolo Mancati, con milioni di ascolti.
- Nel 2025 è arrivato tra i finalisti di Area Sanremo, tappa che spesso avvia i giovani verso palchi più grandi.
Chi è Jenny Matai: tra recitazione e musica
Jenny Matai, nome all’anagrafe Xhensila Hoxha, è nata a Fier (Albania) nel 1997 e vive tra Roma e Milano. Ha studiato recitazione e ha lavorato in diversi progetti cinematografici e teatrali.
Negli ultimi anni ha avviato anche una carriera musicale come solista, pubblicando singoli tra i quali Buio, Paralleli e 17 d’agosto.
Ascolti e presenza mediatica
- formazione all’accademia YD Actors di Yvonne D’Abbraccio;
- esperienze in cortometraggi e film;
- attività musicale parallela alla recitazione.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.