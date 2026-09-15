La Commissione Europea sta preparando una proposta che limita l’accesso ai social network per i giovanissimi: sotto i 15 anni, niente account senza l’autorizzazione dei genitori. La mossa punta a rafforzare la protezione dei minori online, ma apre un dibattito su verifiche, privacy e impatto sul mercato digitale.

Dettagli chiave della proposta della Commissione Europea

Secondo la bozza circolata tra gli stati membri, la soglia d’età sarebbe fissata a 15 anni. Le piattaforme dovranno richiedere il consenso esplicito dei genitori o tutori per creare profili che risultino di utenti minori di quella età.

Obbligo di verifica dell'età tramite metodi che riducano il rischio di falsificazione.

tramite metodi che riducano il rischio di falsificazione. Sanzioni amministrative in caso di inosservanza.

Trasparenza sulle finalità di trattamento dei dati dei minori.

Perché Bruxelles vuole intervenire: rischi e obiettivi

La proposta nasce da preoccupazioni diffuse su salute mentale, sfruttamento dei dati e contenuti inappropriati. Studi recenti mostrano un legame tra uso intensivo dei social e aumento di ansia e depressione tra gli adolescenti.

Studi collegano l’uso intensivo dei social a ansia e depressione tra gli adolescenti.

Proteggere i minori online è il filo conduttore: ridurre l’esposizione ai contenuti nocivi e limitare il trattamento commerciale dei loro dati.

Modalità del consenso parentale e problemi operativi

La questione pratica è centrale: come dimostrare che il consenso arriva davvero da un genitore? La Commissione propone diversi strumenti, ma nessuno è privo di limiti.

Metodi suggeriti per la verifica

Documenti digitali con controlli automatizzati.

Vettori di pagamento per confermare l’identità.

Interazioni dirette con servizi di identificazione certificata.

Esempio di verifica d’età digitale proposta per confermare il consenso parentale.

Criticità tecniche e di privacy

L’uso di strumenti di verifica può creare nuovi rischi: raccolta inutile di dati sensibili e possibilità di discriminazione. Le startup e le piccole piattaforme potrebbero trovare difficile adeguarsi.

Conseguenze per le aziende tech e per il modello di business

Le piattaforme dovranno rivedere le policy, i flussi di onboarding e gli strumenti di targeting pubblicitario.

Maggiore compliance e costi operativi.

Riduzione dei profili giovanili verificati, con impatto sui dati di mercato.

Possibile spostamento verso servizi off-web o criptati.

Interazione con il quadro normativo europeo

La proposta si colloca accanto al GDPR e alle regole sui servizi digitali. I regolatori dovranno coordinarsi per evitare sovrapposizioni e lacune.

Armonizzazione tra regole nazionali e europee sarà cruciale per un’applicazione coerente.

Opinioni e reazioni previste

Organizzazioni per i diritti dei minori accolgono positivamente la misura. Le aziende tecnologiche mettono in guardia sui costi e sui limiti tecnici. I genitori sono divisi tra protezione e autonomia educativa.

Associazioni per l’infanzia: più tutele necessarie.

Settore tech: rischio di eccessiva burocrazia.

Giovani e educatori: attenzione a non escludere il digitale educativo.

Scenari applicativi e possibili sviluppi futuri

Nei prossimi mesi la proposta sarà negoziata tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Si attendono emendamenti su soglie di età, modalità di verifica e sanzioni.

Le decisioni influenzeranno non solo l’Europa, ma anche le pratiche globali delle piattaforme social.

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