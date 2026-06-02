Shiva Vangelo: l’album di chi poteva cambiare le regole e ha preferito rispettarle

Il nuovo album di Shiva, Vangelo, è arrivato tra applausi e polemiche. In poche ore ha diviso fan e critici, ha acceso conversazioni sui social e ha registrato numeri significativi sulle piattaforme di streaming. Dietro la copertina multipla e i grandi ospiti c’è una scelta artistica netta che merita di essere esplorata nei dettagli.

Un concept visivo e narrativo che parla di cadute e risalite

Le quattro copertine a tiratura limitata — Tradimento, Condanna, Morte, Resurrezione — non sono solo un colpo di marketing. Raccontano una parabola che parte dalle difficoltà personali e giudiziarie dell’artista e arriva a un tentativo di rinascita.

Scelte estetiche che rimandano a sofferenza e redenzione.

Testi che oscillano tra confessione e costruzione dell’immagine pubblica.

Una comunicazione che ha anticipato il rilascio e alimentato il dibattito.

Questo lavoro sembra voler trasformare esperienze private in un racconto pubblico, con tutti i pro e i contro che ciò comporta.

Numeri della prima ora su Spotify: chi ha dominato

I dati di ascolto nelle prime sessanta minuti mostrano tendenze nette. Alcune tracce esordiscono con cifre solide, altre beneficiano di singoli già noti.

Dati rapidi per brano (prima ora)

V per Vangelo — 46.559 ascolti Polvere Rosa — 39.879 ascolti Obsessed (feat. ANNA) — 39.506 ascolti Peccati — 34.894 ascolti Bad Bad Bad (feat. Geolier) — 34.130 ascolti Take 6 — 16.717.712 ascolti* (singolo già uscito a novembre) Dio Esiste — 29.349 ascolti Babyface (feat. Kid Yugi) — 34.067 ascolti Spie — 28.171 ascolti Bacio di Giuda (feat. Tiziano Ferro) — 25.305 ascolti Mayday (feat. Lazza, Sfera Ebbasta) — 32.053 ascolti Risorgere — 19.234 ascolti Coscienza — 16.966 ascolti

*La cifra di Take 6 include gli ascolti accumulati come singolo prima dell’uscita dell’album.

Il cuore dell’album: perché Dio Esiste è spesso citato

Tra le tracce, c’è un brano che ha ricevuto un consenso trasversale. In quasi tutte le recensioni appare come il momento più autentico del disco.

Dio Esiste mostra un Shiva meno costruito e più vulnerabile.

mostra un Shiva meno costruito e più vulnerabile. I riferimenti personali e familiari danno al pezzo una carica emotiva rara nella sua discografia.

Critici e ascoltatori vedono qui la motivazione del titolo dell’album.

I commenti professionali sottolineano come questo brano crei empatia e dia senso alla volontà di redenzione proposta dall’artista.

Ospiti e collaborazioni: accoppiamenti riusciti e passi falsi

Il cast dei featuring è ampio e variegato. Alcuni duetti hanno sorpreso positivamente, altri meno.

Tiziano Ferro su Bacio di Giuda : l’incontro più discusso e, per molti, il più efficace. Il contrasto tra trap e pop d’autore funziona.

su : l’incontro più discusso e, per molti, il più efficace. Il contrasto tra trap e pop d’autore funziona. Kid Yugi su Babyface : porta freschezza vocale e dinamica al pezzo.

su : porta freschezza vocale e dinamica al pezzo. ANNA, Geolier, Lazza, Sfera Ebbasta: presenza di peso, ma risultati alterni secondo la critica.

In sintesi: i featuring alzano il profilo mainstream del disco, ma creano anche la sensazione di un progetto pensato per piacere a più pubblici.

Le critiche principali: «disco calcolato» e mancanza di coerenza

Una delle accuse ricorrenti è che l’album sia troppo costruito per incontrare gusti diversi. Questa idea ritorna in molte analisi e commenti online.

Si parla spesso di «furbizia» nel mediare tra introspezione e successo commerciale.

La scrittura collettiva viene usata come argomento contro la presunta sincerità del racconto.

La commistione di stilemi rap, pop e cantautorato potrebbe confondere l’identità dell’opera.

Molti critici sostengono che distribuire responsabilità creative su molti autori indebolisca la voce personale dell’artista.

Difensori del progetto: evoluzione o necessità artistica?

Non mancano però letture opposte. Alcuni apprezzano la svolta come passo obbligato dopo eventi importanti nella vita di Shiva.

Parte dei fan vede il disco come un’apertura verso un pubblico più ampio.

Altri ritengono che la qualità sonora e la produzione giustifichino le scelte.

La fruibilità immediata del materiale è citata come forza commerciale.

Recensioni più equilibrate riconoscono contraddizioni, ma valorizzano l’ambizione del progetto.

Coerenza interna: il punto dolente per i puristi

La miscela di tracce crude e ballate melodiche è il nodo che più mette in crisi i sostenitori del rap di strada.

Brani come Spie convivono con momenti pop, creando sbalzi di registro.

convivono con momenti pop, creando sbalzi di registro. Per alcuni l’album non è abbastanza rap, né abbastanza pop, né una vera opera cantautorale.

La sensazione è di un progetto che tenta di accontentare troppi ascoltatori insieme.

Questa discontinuità stilistica è spesso citata come motivo principale delle critiche.

In che punto della carriera si colloca Vangelo?

Per capire l’impatto dell’album bisogna guardare al percorso di Shiva negli ultimi anni. I successi precedenti hanno costruito aspettative alte.

Milano Demons (2022) lo ha consacrato al grande pubblico.

(2022) lo ha consacrato al grande pubblico. Milano Angels (2024) ha confermato la sua posizione mainstream.

(2024) ha confermato la sua posizione mainstream. I progetti successivi hanno oscillato tra sperimentazione e scelte commerciali.

Con questo disco Shiva sembra voler compiere il salto da rapper di successo a figura artistica con una visione più ampia. Le reazioni divergenti mostrano quanto sia rischiosa e allo stesso tempo strategica questa mossa.

Il dibattito pubblico: tra social e critica professionale

Sui social il giudizio è spesso netto. Alcuni post sintetizzano la critica principale: non che il disco sia mal fatto, ma che sia pensato per non sbagliare.

I commenti professionali offrono sfumature diverse. Alcuni premiamo la sincerità di singoli brani; altri rimproverano la ricerca del compromesso.

L’esito pratico è che Vangelo impone una scelta: ascoltarlo come prodotto o ascoltarlo come racconto personale. I numeri iniziali, intanto, parlano chiaro.

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