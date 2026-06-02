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Shiva Vangelo: l’album di chi poteva cambiare le regole e ha preferito rispettarle

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Di : Enrico Valiani

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Il nuovo album di Shiva, Vangelo, è arrivato tra applausi e polemiche. In poche ore ha diviso fan e critici, ha acceso conversazioni sui social e ha registrato numeri significativi sulle piattaforme di streaming. Dietro la copertina multipla e i grandi ospiti c’è una scelta artistica netta che merita di essere esplorata nei dettagli.

Un concept visivo e narrativo che parla di cadute e risalite

Le quattro copertine a tiratura limitata — Tradimento, Condanna, Morte, Resurrezione — non sono solo un colpo di marketing. Raccontano una parabola che parte dalle difficoltà personali e giudiziarie dell’artista e arriva a un tentativo di rinascita.

  • Scelte estetiche che rimandano a sofferenza e redenzione.

  • Testi che oscillano tra confessione e costruzione dell’immagine pubblica.

  • Una comunicazione che ha anticipato il rilascio e alimentato il dibattito.

Questo lavoro sembra voler trasformare esperienze private in un racconto pubblico, con tutti i pro e i contro che ciò comporta.

Numeri della prima ora su Spotify: chi ha dominato

I dati di ascolto nelle prime sessanta minuti mostrano tendenze nette. Alcune tracce esordiscono con cifre solide, altre beneficiano di singoli già noti.

Dati rapidi per brano (prima ora)

  1. V per Vangelo — 46.559 ascolti

  2. Polvere Rosa — 39.879 ascolti

  3. Obsessed (feat. ANNA) — 39.506 ascolti

  4. Peccati — 34.894 ascolti

  5. Bad Bad Bad (feat. Geolier) — 34.130 ascolti

  6. Take 6 — 16.717.712 ascolti* (singolo già uscito a novembre)

  7. Dio Esiste — 29.349 ascolti

  8. Babyface (feat. Kid Yugi) — 34.067 ascolti

  9. Spie — 28.171 ascolti

  10. Bacio di Giuda (feat. Tiziano Ferro) — 25.305 ascolti

  11. Mayday (feat. Lazza, Sfera Ebbasta) — 32.053 ascolti

  12. Risorgere — 19.234 ascolti

  13. Coscienza — 16.966 ascolti

*La cifra di Take 6 include gli ascolti accumulati come singolo prima dell’uscita dell’album.

Il cuore dell’album: perché Dio Esiste è spesso citato

Tra le tracce, c’è un brano che ha ricevuto un consenso trasversale. In quasi tutte le recensioni appare come il momento più autentico del disco.

  • Dio Esiste mostra un Shiva meno costruito e più vulnerabile.

  • I riferimenti personali e familiari danno al pezzo una carica emotiva rara nella sua discografia.

  • Critici e ascoltatori vedono qui la motivazione del titolo dell’album.

I commenti professionali sottolineano come questo brano crei empatia e dia senso alla volontà di redenzione proposta dall’artista.

Ospiti e collaborazioni: accoppiamenti riusciti e passi falsi

Il cast dei featuring è ampio e variegato. Alcuni duetti hanno sorpreso positivamente, altri meno.

  • Tiziano Ferro su Bacio di Giuda: l’incontro più discusso e, per molti, il più efficace. Il contrasto tra trap e pop d’autore funziona.

  • Kid Yugi su Babyface: porta freschezza vocale e dinamica al pezzo.

  • ANNA, Geolier, Lazza, Sfera Ebbasta: presenza di peso, ma risultati alterni secondo la critica.

In sintesi: i featuring alzano il profilo mainstream del disco, ma creano anche la sensazione di un progetto pensato per piacere a più pubblici.

Le critiche principali: «disco calcolato» e mancanza di coerenza

Una delle accuse ricorrenti è che l’album sia troppo costruito per incontrare gusti diversi. Questa idea ritorna in molte analisi e commenti online.

  • Si parla spesso di «furbizia» nel mediare tra introspezione e successo commerciale.

  • La scrittura collettiva viene usata come argomento contro la presunta sincerità del racconto.

  • La commistione di stilemi rap, pop e cantautorato potrebbe confondere l’identità dell’opera.

Molti critici sostengono che distribuire responsabilità creative su molti autori indebolisca la voce personale dell’artista.

Difensori del progetto: evoluzione o necessità artistica?

Non mancano però letture opposte. Alcuni apprezzano la svolta come passo obbligato dopo eventi importanti nella vita di Shiva.

  • Parte dei fan vede il disco come un’apertura verso un pubblico più ampio.

  • Altri ritengono che la qualità sonora e la produzione giustifichino le scelte.

  • La fruibilità immediata del materiale è citata come forza commerciale.

Recensioni più equilibrate riconoscono contraddizioni, ma valorizzano l’ambizione del progetto.

Coerenza interna: il punto dolente per i puristi

La miscela di tracce crude e ballate melodiche è il nodo che più mette in crisi i sostenitori del rap di strada.

  • Brani come Spie convivono con momenti pop, creando sbalzi di registro.

  • Per alcuni l’album non è abbastanza rap, né abbastanza pop, né una vera opera cantautorale.

  • La sensazione è di un progetto che tenta di accontentare troppi ascoltatori insieme.

Questa discontinuità stilistica è spesso citata come motivo principale delle critiche.

In che punto della carriera si colloca Vangelo?

Per capire l’impatto dell’album bisogna guardare al percorso di Shiva negli ultimi anni. I successi precedenti hanno costruito aspettative alte.

  • Milano Demons (2022) lo ha consacrato al grande pubblico.

  • Milano Angels (2024) ha confermato la sua posizione mainstream.

  • I progetti successivi hanno oscillato tra sperimentazione e scelte commerciali.

Con questo disco Shiva sembra voler compiere il salto da rapper di successo a figura artistica con una visione più ampia. Le reazioni divergenti mostrano quanto sia rischiosa e allo stesso tempo strategica questa mossa.

Il dibattito pubblico: tra social e critica professionale

Sui social il giudizio è spesso netto. Alcuni post sintetizzano la critica principale: non che il disco sia mal fatto, ma che sia pensato per non sbagliare.

I commenti professionali offrono sfumature diverse. Alcuni premiamo la sincerità di singoli brani; altri rimproverano la ricerca del compromesso.

L’esito pratico è che Vangelo impone una scelta: ascoltarlo come prodotto o ascoltarlo come racconto personale. I numeri iniziali, intanto, parlano chiaro.

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