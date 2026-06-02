Shiva Vangelo: l’album di chi poteva cambiare le regole e ha preferito rispettarle

Il nuovo album di Shiva, Vangelo, è arrivato tra applausi e polemiche. In poche ore ha diviso fan e critici, ha acceso conversazioni sui social e ha registrato numeri significativi sulle piattaforme di streaming. Dietro la copertina multipla e i grandi ospiti c’è una scelta artistica netta che merita di essere esplorata nei dettagli.
Un concept visivo e narrativo che parla di cadute e risalite
Le quattro copertine a tiratura limitata — Tradimento, Condanna, Morte, Resurrezione — non sono solo un colpo di marketing. Raccontano una parabola che parte dalle difficoltà personali e giudiziarie dell’artista e arriva a un tentativo di rinascita.
- Scelte estetiche che rimandano a sofferenza e redenzione.
- Testi che oscillano tra confessione e costruzione dell’immagine pubblica.
- Una comunicazione che ha anticipato il rilascio e alimentato il dibattito.
Questo lavoro sembra voler trasformare esperienze private in un racconto pubblico, con tutti i pro e i contro che ciò comporta.
Numeri della prima ora su Spotify: chi ha dominato
I dati di ascolto nelle prime sessanta minuti mostrano tendenze nette. Alcune tracce esordiscono con cifre solide, altre beneficiano di singoli già noti.
Dati rapidi per brano (prima ora)
- V per Vangelo — 46.559 ascolti
- Polvere Rosa — 39.879 ascolti
- Obsessed (feat. ANNA) — 39.506 ascolti
- Peccati — 34.894 ascolti
- Bad Bad Bad (feat. Geolier) — 34.130 ascolti
- Take 6 — 16.717.712 ascolti* (singolo già uscito a novembre)
- Dio Esiste — 29.349 ascolti
- Babyface (feat. Kid Yugi) — 34.067 ascolti
- Spie — 28.171 ascolti
- Bacio di Giuda (feat. Tiziano Ferro) — 25.305 ascolti
- Mayday (feat. Lazza, Sfera Ebbasta) — 32.053 ascolti
- Risorgere — 19.234 ascolti
- Coscienza — 16.966 ascolti
*La cifra di Take 6 include gli ascolti accumulati come singolo prima dell’uscita dell’album.
Il cuore dell’album: perché Dio Esiste è spesso citato
Tra le tracce, c’è un brano che ha ricevuto un consenso trasversale. In quasi tutte le recensioni appare come il momento più autentico del disco.
- Dio Esiste mostra un Shiva meno costruito e più vulnerabile.
- I riferimenti personali e familiari danno al pezzo una carica emotiva rara nella sua discografia.
- Critici e ascoltatori vedono qui la motivazione del titolo dell’album.
I commenti professionali sottolineano come questo brano crei empatia e dia senso alla volontà di redenzione proposta dall’artista.
Ospiti e collaborazioni: accoppiamenti riusciti e passi falsi
Il cast dei featuring è ampio e variegato. Alcuni duetti hanno sorpreso positivamente, altri meno.
- Tiziano Ferro su Bacio di Giuda: l’incontro più discusso e, per molti, il più efficace. Il contrasto tra trap e pop d’autore funziona.
- Kid Yugi su Babyface: porta freschezza vocale e dinamica al pezzo.
- ANNA, Geolier, Lazza, Sfera Ebbasta: presenza di peso, ma risultati alterni secondo la critica.
In sintesi: i featuring alzano il profilo mainstream del disco, ma creano anche la sensazione di un progetto pensato per piacere a più pubblici.
Le critiche principali: «disco calcolato» e mancanza di coerenza
Una delle accuse ricorrenti è che l’album sia troppo costruito per incontrare gusti diversi. Questa idea ritorna in molte analisi e commenti online.
- Si parla spesso di «furbizia» nel mediare tra introspezione e successo commerciale.
- La scrittura collettiva viene usata come argomento contro la presunta sincerità del racconto.
- La commistione di stilemi rap, pop e cantautorato potrebbe confondere l’identità dell’opera.
Molti critici sostengono che distribuire responsabilità creative su molti autori indebolisca la voce personale dell’artista.
Difensori del progetto: evoluzione o necessità artistica?
Non mancano però letture opposte. Alcuni apprezzano la svolta come passo obbligato dopo eventi importanti nella vita di Shiva.
- Parte dei fan vede il disco come un’apertura verso un pubblico più ampio.
- Altri ritengono che la qualità sonora e la produzione giustifichino le scelte.
- La fruibilità immediata del materiale è citata come forza commerciale.
Recensioni più equilibrate riconoscono contraddizioni, ma valorizzano l’ambizione del progetto.
Coerenza interna: il punto dolente per i puristi
La miscela di tracce crude e ballate melodiche è il nodo che più mette in crisi i sostenitori del rap di strada.
- Brani come Spie convivono con momenti pop, creando sbalzi di registro.
- Per alcuni l’album non è abbastanza rap, né abbastanza pop, né una vera opera cantautorale.
- La sensazione è di un progetto che tenta di accontentare troppi ascoltatori insieme.
Questa discontinuità stilistica è spesso citata come motivo principale delle critiche.
In che punto della carriera si colloca Vangelo?
Per capire l’impatto dell’album bisogna guardare al percorso di Shiva negli ultimi anni. I successi precedenti hanno costruito aspettative alte.
- Milano Demons (2022) lo ha consacrato al grande pubblico.
- Milano Angels (2024) ha confermato la sua posizione mainstream.
- I progetti successivi hanno oscillato tra sperimentazione e scelte commerciali.
Con questo disco Shiva sembra voler compiere il salto da rapper di successo a figura artistica con una visione più ampia. Le reazioni divergenti mostrano quanto sia rischiosa e allo stesso tempo strategica questa mossa.
Il dibattito pubblico: tra social e critica professionale
Sui social il giudizio è spesso netto. Alcuni post sintetizzano la critica principale: non che il disco sia mal fatto, ma che sia pensato per non sbagliare.
I commenti professionali offrono sfumature diverse. Alcuni premiamo la sincerità di singoli brani; altri rimproverano la ricerca del compromesso.
L’esito pratico è che Vangelo impone una scelta: ascoltarlo come prodotto o ascoltarlo come racconto personale. I numeri iniziali, intanto, parlano chiaro.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.