Sarah Michelle Gellar critica la cancellazione di ‘Buffy’: «Nessuno se lo aspettava»

Sarah Michelle Gellar ha rivelato i retroscena della cancellazione del reboot di Buffy: una telefonata inaspettata ha fermato un progetto con regia di Chloé Zhao e un pilota già girato, lasciando delusione tra il cast e i fan.

La chiamata decisiva arrivata al SXSW

Mentre si preparava a salire sul palco al SXSW per promuovere il suo nuovo film, Gellar ha ricevuto la notizia che Hulu aveva sospeso il progetto. La tempistica ha sorpreso l’attrice e il team creativo.

La comunicazione è arrivata il venerdì, prima di un evento pubblico importante.

Il momento ha coinciso con la prima mondiale di un lavoro a cui aveva contribuito Gellar.

L’annuncio ha sorpreso sia il pubblico presente sia gli addetti ai lavori.

Un reboot guidato da Chloé Zhao: cosa era stato realizzato

Il revival era stato ufficializzato nel 2025 con la regista premio Oscar Chloé Zhao al timone. Zhao ha diretto un episodio pilota che introduceva una nuova generazione di cacciatrici.

Impostazione narrativa

Una giovane cacciatrice, interpretata da Ryan Kiera Armstrong, rappresentava la nuova incarnazione del mito.

Buffy, interpretata da Gellar, sarebbe tornata come figura matura e mentore.

Il progetto puntava a un equilibrio tra nostalgia e novità.

Perché il progetto si è fermato: la versione di Gellar

Secondo Gellar la decisione non dipese da problemi creativi generali, ma dall’opposizione di un singolo dirigente. Questo dirigente, sempre secondo l’attrice, non era un estimatore della serie originale e lo rendeva noto.

Non fan dell’originale : il dirigente avrebbe ammesso di non conoscere la serie.

: il dirigente avrebbe ammesso di non conoscere la serie. Atteggiamento ostile : Gellar racconta che la persona si vantava di non apprezzare il materiale di partenza.

: Gellar racconta che la persona si vantava di non apprezzare il materiale di partenza. Questa posizione ha reso più difficile trovare consenso interno per il progetto.

La reazione degli autori e del cast

Gellar e Zhao hanno espresso profond rammarico per la decisione. Hanno sottolineato il forte investimento emotivo e professionale nel progetto.

Entrambe hanno manifestato delusione per il modo e il momento della comunicazione.

Gellar ha invitato Zhao a celebrare i propri successi indipendentemente dalla cancellazione.

Il team temeva di deludere i fan che attendevano un ritorno a Sunnydale.

La coincidenza con gli Oscar e l’impatto sulla percezione

La cancellazione è avvenuta alla vigilia di un evento importante: gli Oscar dove il film di Zhao, Hamnet, era candidato. Gellar ha ritenuto la tempistica particolarmente infelice.

Il fatto che la notizia sia arrivata in un momento di possibile trionfo amplificò la delusione.

Gellar ha voluto che il risultato artistico di Zhao non venisse oscurato dall’episodio.

Come è stato comunicato ai fan e i messaggi pubblici

Il giorno successivo Gellar ha informato direttamente il pubblico tramite i suoi canali social. Ha spiegato la decisione e ha ringraziato i sostenitori.

Ha pubblicato un video per spiegare la situazione con parole semplici.

Ha mantenuto un tono personale, rivolgendosi ai fan con sincerità.

Ha anche lanciato una nota spiritosa per rassicurare i seguaci sul proprio legame con la serie.

Cosa resta del progetto e possibili sviluppi futuri

Nonostante la cancellazione, restano materiale girato e un team creativo formato. La porta non è necessariamente chiusa per sempre, ma la strada sarà più difficile.

Elementi ancora presenti

Un pilot diretto da Zhao.

Una sceneggiatura sviluppata con le autrici Lilla e Nora Zuckerman.

L’interesse pubblico e la visibilità mediatica intorno al progetto.

Fattori che potrebbero riaprire il discorso

Cambi di leadership nelle piattaforme di streaming.

Interesse di altri studi o produttori.

Reazione dei fan e campagne di sostegno online.

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