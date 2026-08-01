Film agosto 2026: i titoli da non perdere

L’estate in sala si riempie di titoli capaci di sorprendere: dall’horror che reinventa la paura ai grandi nomi che tornano sullo schermo. Agosto promette uscire dalle trame convenzionali e offrire serate di brivido, riflessione e divertimento.
Horror estivo: novità da non perdere ad agosto
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Hokum — Damian McCarthy (in sala dal 5 agosto)
Un hotel isolato in Irlanda diventa teatro di un mistero oscuro. Adam Scott interpreta uno scrittore venuto a spargere le ceneri dei genitori. L’atmosfera cresce di tensione tra corridoi vuoti e un abito da sposa inquietante.
- Genere: horror psicologico
- Perché vederlo: costruzione lenta della suspense e location claustrofobica
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The Last House — Louis Leterrier (su Netflix dal 7 agosto)
Una famiglia resta intrappolata in una casa impenetrabile. Con Greta Lee e Wagner Moura, il film miscela paura viscerale e tensione psicologica.
- Piattaforma: Netflix
- Tono: terrore progressivo più che semplici jump scare
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La fine di Oak Street — David Robert Mitchell (in sala dal 12 agosto)
Un evento cosmico fa scomparire un intero quartiere. La sopravvivenza diventa una prova estrema per i Platt. Il regista di It Follows mette mano a uno horror d’autore.
- Cast: Anne Hathaway, Ewan McGregor
- Produzione: J.J. Abrams
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Camp Miasma — Jane Schoenbrun (in sala dal 19 agosto)
Una regista giovane affronta il remake di una saga horror anni Ottanta e stringe legami complicati con l’attrice protagonista del film originale. Un racconto sul trauma e la creatività.
- Protagonista: Hannah Einbinder
- Carattere: dark, meta-cinematografico
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Insidious – Fuori dall’altrove — Jacob Chase (in sala dal 19 agosto)
Il franchise si amplia con la storia di Gemma, capace di attraversare l’Altrove. Ciò che porta con sé minaccia lei e la figlia. Nuove regole per un universo di spiriti pericolosi.
- Punto chiave: espansione del lore della saga
- Elemento: dimensione ultraterrena che interagisce con il mondo reale
Riletture e blockbuster: miti e remake in arrivo
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Robin Hood – Il prezzo del sangue — Michael Sarnoski (in sala dal 13 agosto)
Una versione oscura del leggendario fuorilegge. Hugh Jackman interpreta un Robin Hood lontano dall’idea di eroe romantico. La storia esplora la linea sottile tra giustizia e violenza.
- Cast: Jodie Comer, Noah Jupe, Bill Skarsgård
- Tono: revisionista e crudo
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Oceania — Thomas Kail (in sala dal 19 agosto)
Remake live action del classico d’animazione. Vaiana torna in una versione dal sapore epico, accompagnata dal semidio Maui. Avventura, mare e scoperta di sé al centro della trama.
- Protagonisti: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson
- Per famiglie: sì, con scene di grande spettacolo
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The Dog Stars – Le stelle dopo la fine — Ridley Scott (in sala dal 26 agosto)
Un mondo post-apocalittico raccontato da Ridley Scott. Jacob Elordi guida una storia di sopravvivenza, cielo e radio malfunzionanti che riportano la speranza.
- Cast: Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce
- Atmosfera: desolante ma carica di poesia visiva
Autori, drammi e personaggi: cinema di sentimento e introspezione
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Sheep in the Box — Hirokazu Kore-eda (in sala dal 27 agosto)
Un futuro prossimo in cui una coppia compra un umanoide che replica il figlio perduto. Kore-eda esplora il lutto, la memoria e la fragilità delle relazioni.
- Temi: dolore, identità, tecnologia emotiva
- Note: il titolo richiama un’immagine letteraria
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Couture — Alice Winocour (in sala dal 26 agosto)
Tra le sfilate parigine tre donne cercano di ricostruire la propria vita. Attrici come Angelina Jolie raccontano amicizia, resilienza e il prezzo della moda.
- Cast: Angelina Jolie, Louis Garrel
- Argomento: rinascita personale nel mondo della moda
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Tony – Diario di un giovane cuoco — Matt Johnson (in sala dal 27 agosto)
Un biopic sul giovane Anthony Bourdain. Tra cucine affollate e ricette della vita, il film prova a ricostruire l’origine del mito gastronomico.
- Interpreti: Dominic Sessa, Antonio Banderas, Leo Woodall
- Focus: racconto di formazione e ambiente culinario
Azione, vendetta e commedie: serate leggere o ad alto voltaggio
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La vendetta perfetta – Bear Country — Derrick Borte (in sala dal 26 agosto)
Un proprietario di nightclub cerca pace dopo anni al limite. Ma oscuri visitatori e un misterioso compratore riaccendono il conflitto. Russell Crowe guida una storia di ritorsione.
- Cast: Russell Crowe, Teresa Palmer, Aaron Paul
- Genere: thriller d’azione
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One Night Only — Will Gluck (in sala dal 27 agosto)
Una New York immaginaria vive una notte in cui i single si incontrano senza promesse. Una commedia romantica che mescola destino, ironia e un cast giovanile e brillante.
- Protagonisti: Callum Turner, Monica Barbaro
- Cast di supporto: Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.