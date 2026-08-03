Report salvo grazie ai giornalisti di Sigfrido Ranucci

Una scelta a sorpresa ha ridisegnato il futuro della redazione di Report: nove giornalisti hanno rinunciato al posto fisso in Rai pur di restare nel team del programma di Sigfrido Ranucci. La notizia cambia le carte in tavola mentre la trasmissione si prepara a una nuova stagione.

Perché hanno detto no al contratto a tempo indeterminato

La proposta di assunzione a tempo indeterminato sembrava una buona notizia. Per molti professionisti, il contratto stabile è l’obiettivo dopo anni di rapporti precari. Tuttavia, per questi nove membri della squadra di Report la prospettiva di un trasferimento nelle redazioni regionali ha fatto propendere per una scelta diversa.

Motivi dichiarati e fattori decisivi

Continuità professionale : restare in una redazione collaudata e specializzata nell’ inchiesta televisiva .

: restare in una redazione collaudata e specializzata nell’ . Metodo e linguaggio: lavorare con colleghi affiatati e con procedure consolidate.

Rischio di dispersione: l’assunzione avrebbe potuto frammentare competenze centrali del programma.

Valore della missione: per alcuni la qualità dell’inchiesta pesa più della sicurezza contrattuale.

Quali effetti per Report e per Ranucci

La decisione aiuta Report a mantenere competenze chiave. Salvaguarda firme e professionalità che richiedono mesi per costruire un’inchiesta. Per la conduzione è un sollievo. Non bisognerà riorganizzare frettolosamente la macchina produttiva.

Per la trasmissione, mantenere il nucleo storico significa continuare indagini complesse senza brusche interruzioni. Per la squadra, significa preservare know-how e tempi di lavoro.

Conseguenze concrete

Riduzione del rischio di perdita di expertise. Meno assestamenti logistici e redazionali. Possibilità di avviare la nuova stagione con organico stabile.

Il contesto delle assunzioni Rai e i nodi aperti

La politica di stabilizzazioni avviata dall’azienda ha ricevuto l’approvazione dei sindacati. L’intento è positivo: dare certezza a molte figure professionali. Ma il piano non è privo di effetti collaterali.

Molti programmi si reggono su collaboratori esterni o su contratti non indeterminati. L’inserimento in organico può infatti tradursi in trasferimenti. E i trasferimenti creano vuoti difficili da colmare.

Cosa succede agli altri programmi d’inchiesta

Il caso di Report non è isolato. In Rai esistono altre esperienze simili, tra cui PresaDiretta, condotta da Riccardo Iacona. Per alcune redazioni la partita resta aperta.

Per PresaDiretta al momento non ci sono notizie definitive.

Altre trasmissioni potrebbero vedere uscite o ridistribuzioni di personale.

Il rischio sistemico riguarda la tenuta del giornalismo investigativo in azienda.

Scenari futuri e punti da osservare

Nei prossimi mesi sarà importante osservare tre aspetti. Primo: se altri colleghi seguiranno l’esempio dei nove giornalisti di Report. Secondo: come la Rai gestirà le necessità delle redazioni nazionali e regionali. Terzo: l’impatto sulla produzione delle inchieste più lunghe e complesse.

La vicenda riporta al centro il tema della scelta professionale. Tra stabilità contrattuale e fedeltà a un progetto editoriale, molti operatori della comunicazione dovranno ancora decidere.

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