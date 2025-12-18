Troppi satelliti: rischio di perdere l’accesso allo spazio per decenni, avverte CRASH Clock

Il conteggio del CRASH Clock ha acceso un campanello d’allarme: la quantità di satelliti e detriti in orbita potrebbe rendere lo spazio inaccessibile per anni. La crescente corsa al lancio e le grandi costellazioni di piccoli satelliti spingono vicino una soglia critica. Le decisioni prese ora determineranno chi potrà ancora operare in orbita domani.

Che cos’è il CRASH Clock e perché conta

Il CRASH Clock è uno strumento che valuta la probabilità di collisioni in orbita. Combina dati su oggetti in volo, traiettorie e densità orbitale. Non è una profezia, ma un indicatore del rischio. Aiuta governi e operatori a capire quanto siamo vicini a una situazione di emergenza.

Perché gli orbitali si stanno saturando

Il numero di satelliti è esploso negli ultimi anni per vari motivi:

Lancio di costellazioni per internet globale.

Riduzione dei costi dei razzi e dei cubesat.

Interessi militari e commerciali crescenti.

Scarso coordinamento internazionale sulle orbite.

La velocità di crescita supera le capacità attuali di monitoraggio e gestione del traffico spaziale.

La minaccia della cascata di collisioni

La cosiddetta sindrome di Kessler descrive un processo a catena. Una collisione genera detriti. I detriti colpiscono altri satelliti. Questo può aumentare il numero di frammenti in modo esponenziale. In uno scenario critico potremmo perdere l’accesso sicuro a intere fasce orbitali per decenni.

Quali servizi terrestri rischiano di essere colpiti

I danni in orbita hanno ricadute sulla Terra:

Interruzioni nelle comunicazioni e in internet a banda larga.

Perdita o degrado dei servizi GPS e navigazione.

Impatto sulle previsioni meteorologiche e il monitoraggio ambientale.

Maggiore rischio per missioni scientifiche e attività spaziali future.

Regole e pratiche esistenti per ridurre i rischi

Strumenti normativi e linee guida

Molte agenzie spaziali hanno adottato norme volontarie per la mitigazione dei detriti. Tra queste:

Disposizioni per il fine vita dei satelliti.

Limitazione delle collisioni tramite avoid maneuvers.

Requisiti di progettazione per ridurre i frammenti in caso di esplosione.

Tuttavia, l’adozione è disomogenea e mancano meccanismi di enforcement globali.

Monitoraggio e condivisione dei dati

Il tracking orbitale è essenziale ma frammentato. Gli stati maggiori dispongono di dati più precisi. L’accesso pubblico e la standardizzazione restano limitati. Una governance migliore richiede dati condivisi e sistemi di allerta rapidi.

Tecnologie per rimuovere i detriti e gestire il traffico

Esistono soluzioni tecnologiche in fase di sviluppo o test:

Servizi di rimozione attiva (ADR) con bracci robotici.

Reti e arpioni per catturare oggetti disfunzionali.

Tethers, laser ground-based per alterare orbite di piccoli frammenti.

On-orbit servicing per riparare o deorbitare satelliti.

Queste tecnologie presentano sfide tecniche e costi elevati, ma potrebbero diventare competitivi con incentivi adeguati.

Azioni politiche e incentivi economici necessari

Le misure efficaci combinano regole e mercato. Possibili interventi:

Limiti numerici o stagionati per nuove costellazioni.

Requisiti obbligatori di rimozione al termine della vita utile.

Assicurazioni legate al rispetto delle norme anti-detriti.

Finanziamenti pubblici per tecnologie di ADR.

Senza un quadro normativo chiaro, gli operatori privati possono avere scarsi incentivi a investire in sicurezza.

Ostacoli tecnici, legali e politici da superare

Il coordinamento internazionale rimane la sfida centrale. Le controversie includono responsabilità in caso di collisione e proprietà degli oggetti rimossi. Inoltre, i costi e la complessità tecnica frenano interventi su larga scala. L’assenza di un’autorità globale rende difficile l’applicazione uniforme delle regole.

Cosa chiedono gli esperti e gli operatori

Esperti e imprese sollecitano più trasparenza e regole chiare. Le richieste principali:

Dati di traiettoria accessibili a tutti gli operatori.

Standard comuni per il fine vita e il design.

Meccanismi di responsabilità e sanzioni efficaci.

Investimenti in infrastrutture di monitoraggio.

Molti sottolineano che i costi di prevenzione sono inferiori al danno economico di una perdita prolungata dell’accesso allo spazio.

Scenari possibili nei prossimi anni

Gli scenari variano dal controllo graduale al collasso parziale di alcune orbite. Se il trend attuale continua, aumenteranno le manovre evasive e i costi operativi. Se si interviene con norme e tecnologie efficaci, si possono mantenere aperte quelle orbite vitali per telecomunicazioni e osservazione della Terra. La finestra per agire è limitata e richiede decisioni urgentI da parte di governi e imprese

