Prima di noi: Alessandro Forti e Francesco De Luca firmano la colonna sonora

Enrico Valiani

Alessandro Forti e Francesco De Luca firmano la musica di “Prima di Noi”
Sulla rete ammiraglia arriva stasera una saga familiare che attraversa il Novecento italiano, tratta dal romanzo di Giorgio Fontana. La serie debutterà in prima serata su Rai 1 e si presenta con una regia firmata da Daniele Luchetti e Valia Santella. Al centro della narrazione c’è una colonna sonora originale pensata come fil rouge emotivo dell’intero racconto.

Una nuova serie Rai che racconta un secolo d’Italia

La fiction porta sullo schermo vicende familiari e cambiamenti sociali, muovendosi tra paesaggi rurali e centri urbani. La produzione è curata da Wildside insieme a Rai Fiction. Nel cast figurano volti noti come Linda Caridi e Andrea Arcangeli, tra gli altri interpreti che danno corpo ai personaggi del romanzo.

La colonna sonora come elemento narrativo principale

La partitura originale è stata composta da Alessandro Forti e Francesco De Luca. Il lavoro è edito da Edizioni Curci e Flipper e già disponibile in pre-save sulle piattaforme digitali. La musica non funge solo da accompagnamento: è un tessuto emotivo che unisce le stagioni della vita dei protagonisti.

Strumenti e scelte stilistiche per mettere in musica i decenni

  • Piccoli organici e strumenti popolari per scene intime.

  • Orchestra completa per i momenti solenne e collettivi.

  • Elementi elettronici per suggerire tensione e ombre belliche.

I due autori hanno cercato temi riconoscibili che si trasformano con il tempo. Forti e De Luca hanno calibrato timbri e sonorità per raccontare emozioni sottili e svolte drammatiche.

Dall’esperienza musicale alla sinergia con la regia

I compositori hanno lavorato a stretto contatto con la regia per costruire un linguaggio sonoro coerente. L’intento è restituire il mondo interiore dei personaggi: le fragilità, i conflitti e la resilienza che attraversano le generazioni.

La formazione professionale dei due autori spazia dal Conservatorio di Santa Cecilia al Musicians Institute di Los Angeles, un bagaglio che unisce tradizione orchestrale e sperimentazione moderna.

Dettagli sull’uscita e sui crediti dell’album

La colonna sonora è pubblicata con diritti ℗ & © 2026 da Edizioni Curci S.r.l. e Flipper S.r.l.. Il disco accompagna la messa in onda e vuole essere un prodotto indipendente, fruibile anche lontano dalle immagini televisive.

Lista completa dei brani presenti nell’album

  1. Prima di noi

  2. Il soldato

  3. Come un disegno

  4. A te non ti odio

  5. Partono per la città

  6. Pensieri di Nadia

  7. Nadia e Maurizio

  8. Renzo arriva al casolare

  9. Lavoro nei campi

  10. Liberazione

  11. Corvi e presagi

  12. Il tedesco

  13. Dove sei andata

  14. Dove sei andata (minimal version)

  15. Cjalcjut

  16. Cjalcjut (alternative version)

  17. La marcia (minimal version)

  18. La marcia

  19. Meni guarisce

  20. Nel bosco

  21. El frut

  22. Edda

  23. Quanto ti ho odiato

  24. Mosca cieca

  25. Mosca cieca (alternative version)

  26. Arrivano i fascisti

  27. Incubi di guerra

  28. Occupazione

  29. Carica della polizia

  30. Morso dalla vipera

  31. La donna nella nebbia

  32. Becchiarutti

  33. Armistizio

  34. Senza fine

