San Siro 100: maglia celebrativa per il centenario dello stadio

Una nuova jersey trasforma lo stadio in segno grafico e racconta Milano senza parole. C04 celebra il centenario del Meazza con una maglia che sembra una mappa indossabile. Linee nette, bianco e nero, e un’estetica minimal che richiama rampe e curve storiche.

La genesi del progetto e l’ispirazione urbana

Il progetto nasce dall’idea di leggere l’architettura dello stadio come un disegno. C04 ha scelto di tradurre rampe, gradinate e passaggi in tracce visive. Così la “San Siro 100” diventa un omaggio metaforico al Meazza.

Materiale visivo: linee nere su fondo chiaro.

Concetto: trasformare elementi strutturali in grafica.

Riferimenti: design sportivo dei primi anni 2000 e Milano contemporanea.

Estetica e linguaggio della maglia

La maglia adotta un linguaggio essenziale. L’impatto è diretto e immediato. Il risultato è un pezzo che parla sia agli appassionati di calcio sia agli amanti del design urbano.

Forma e funzione

Ogni dettaglio è pensato per essere leggibile anche a distanza. Le linee fungono da elementi riconoscibili. Le proporzioni ricordano le geometrie dell’impianto.

La campagna visiva: la maglia in città

Le immagini promozionali mostrano la jersey in diversi contesti urbani. Sul prato, tra il cemento e sugli autobus. Così la maglia si comporta come un frammento di città che mantiene la sua identità.

Scena sportiva: sul prato per collegare design e funzione.

Scena urbana: tra le architetture per ribadire il legame con Milano.

Scena del quotidiano: sui mezzi pubblici per sottolineare la dimensione popolare.

Materiali, cura e percezione tattile

C04 non punta solo all’estetica. Il capo è curato nella manifattura. La sensazione al tatto conferma la concretezza dell’oggetto.

Caratteristiche pratiche

Taglio studiato per vestibilità urbana.

Finiture pulite che valorizzano la grafica.

Materiali scelti per durabilità e comfort.

Identità, appartenenza e valore simbolico

La San Siro 100 non è solo merchandising. È un simbolo che parla di storia e identità collettiva. Indossarla significa portare con sé un pezzo di città e di memoria sportiva.

Per molti, la maglia diventa un segnale di appartenenza. Non è solo un logo: è un racconto visivo di cento anni di vita sportiva e urbana.

Target e modalità di fruizione

Il prodotto si rivolge a un pubblico ampio. Dai tifosi storici ai giovani interessati al design urbano. La natura versatile della jersey la rende adatta a occasioni diverse.

Collezionisti e appassionati di memorabilia.

Consumatori attenti al design.

Chi cerca pezzi limited o commemorativi.

