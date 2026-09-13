Una pausa pranzo all’Ivy di Los Angeles si è trasformata in un piccolo incidente che oggi fa sorridere: Jenna Fischer ha ripescato quel pomeriggio del 2005 per raccontare come un semplice pranzo tra colleghe sia diventato un malinteso davanti ai fotografi.

Il pranzo festivo che non andò come previsto

L’idea era semplice: celebrare il rinnovo per la seconda stagione di The Office con un pranzo tra attrici. La location, l’iconico ristorante Ivy, prometteva visibilità e un ambiente da star.

Il pranzo per il rinnovo della seconda stagione, in un ristorante come l’Ivy.

Ma le cose non filarono lisce. La prenotazione per il patio saltò all’ultimo minuto. Il gruppo fu spostato in un angolo vicino alla cucina.

Chi partecipava

Jenna Fischer (Pam)

(Pam) Angela Kinsey (Angela)

(Angela) Kate Flannery (Phyllis)

(Phyllis) Phyllis Smith (Stanley/Phyllis in scena)

Il momento clou: i paparazzi e l’equivoco

All’uscita, le quattro speravano in qualche foto. I fotografi corsero verso di loro, ma non si fermarono. Erano diretti verso un altro volto noto: Jason Alexander.

L’arrivo dei fotografi e l’equivoco che seguì all’uscita dal ristorante.

Per stemperare l’attimo, Angela Kinsey pronunciò una frase che rimase nelle memorie del gruppo: “Siamo di NBC’s The Office”.

Il fotografo tornò indietro, convinto di parlare con impiegati della rete.

Offrì il suo biglietto da visita e suggerimenti su chi segnalare alla NBC.

L’errore rivelò che lo show era ancora agli inizi e poco conosciuto tra certe cerchie.

La scena è divertente perché il professionista pensava stessero parlando degli uffici della rete, non dei protagonisti di una sitcom.

Perché quell’episodio è rimasto nella memoria

Quella cena rappresenta un ritratto della prima fase dello show. The Office non era ancora l’ormai celebre fenomeno internazionale.

Nei mesi e anni successivi, lo spettacolo avrebbe cambiato ritmo e reputazione. Tra i riconoscimenti ricordiamo la prima nomination agli Emmy per Steve Carell nel 2006, e la candidatura di Jenna Fischer l’anno seguente come attrice non protagonista.

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