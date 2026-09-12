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Film settembre 2026: novità e titoli imperdibili da vedere

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Di : Martina Fabbri

Film settembre 2026: novità e titoli imperdibili da vedere
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Settembre porta al cinema una pletora di titoli che spaziano dalla commedia leggera al dramma d’autore, passando per documentari musicali, action e debutti italiani. In questo panorama troviamo opere attese, sorprese inaspettate e film che arrivano dai festival. Ecco una guida pratica alle uscite più interessanti del mese, con dettagli su cast, regia e punti di forza di ciascun progetto.

Prime uscite: commedie, satire e sorprendenti legal drama

Coyote vs. Acme — Dave Green (al cinema dal 2 settembre)

  • Cast e produzione: prodotto da James Gunn.

  • Trama in breve: Wile E. Coyote decide di citare in giudizio la sua fornitura storica, la ACME, per i continui guasti degli strumenti che lo hanno sempre tradito.

  • Perché vederlo: mescola satira legale e umorismo cartoon, con riferimenti ai classici del cinema che mettono in scena il confine tra live action e animazione.

Scena stilizzata di aula giudiziaria animata che evoca satira legale
Un’immagine che richiama il mix tra satira legale e cartoon di Coyote vs. Acme.

The Invite – Il piacere è tutto nostro — Olivia Wilde (al cinema dal 16 settembre)

  • Cast: Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton, Penélope Cruz.

  • Trama: una cena tra due coppie si trasforma in un gioco di tensioni e desideri, con dialoghi taglienti e colpi di scena psicologici.

  • Contesto: remake di un film spagnolo; un ritorno registico che punta sulla dinamica d’ensemble.

Drammi giovani e percorsi di crescita

Sunny Dancer — George Jacques (al cinema dal 2 settembre)

  • Protagonista: Bella Ramsey interpreta Ivy, una diciassettenne reduce dal cancro.

  • Situazione: inviata in un campo di recupero, trova resistenza prima di scoprire nuove relazioni e un percorso di guarigione emotiva.

  • Presenze note: James Norton e Neil Patrick Harris nel cast di supporto.

Ketticè — Giovanni Tortorici (al cinema dal 3 settembre)

  • Ambientazione: Palermo, 2012.

  • Trama: un sedicenne in crisi di appartenenza trova in Ketty un complice per notti rubate alla città.

  • Curiosità: Monica Bellucci è tra gli attori; la regia di Tortorici conferma una traiettoria giovane e sensibile.

Una storia — Anna Foglietta (al cinema dal 24 settembre)

  • Debutto registico: l’attrice Anna Foglietta firma il suo primo film.

  • Trama: una coppia di provincia affronta il vuoto lasciato dalla figlia che parte per gli studi.

  • Cast: Alba Rohrwacher e Guido Caprino guidano il racconto intimo e domestico.

Action, thriller e avventure per gli amanti dell’adrenalina

Come rapinare una banca — David Leitch (al cinema dal 3 settembre)

  • Idea centrale: rapine filmate e diffuse online trasformano i colpi in fenomeni virali.

  • Cast: John C. Reilly, Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Pete Davidson.

  • Stile: adrenalina e humor nero, con la firma del regista di action moderni.

Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio — David Ayer (al cinema dal 24 settembre)

  • Protagonista: Brad Pitt è un tenente delle Forze Speciali isolato in Alaska.

  • Elemento chiave: la relazione con il suo cane militare diventa lotta per la sopravvivenza.

  • Tono: action-avventura che punta su tensione fisica e istinto primordiale.

Soldato e cane in paesaggio innevato che suggerisce sopravvivenza estrema
La relazione uomo-cane e la lotta per la sopravvivenza in Heart of the Beast.

Mayday — John Francis Daley & Jonathan M. Goldstein (dal 4 settembre su Apple TV)

  • Ambientazione: Guerra Fredda, fuga oltre le linee sovietiche.

  • Protagonisti: Ryan Reynolds e Kenneth Branagh in un duo improbabile.

  • Disponibilità: in streaming su Apple TV; ritmo da buddy movie con elementi di commedia.

Autori, festival e pellicole d’autore

The Echo Chamber — Andrea Pallaoro (al cinema dal 10 settembre)

  • Scrittura: ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, cofirmata con Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini.

  • Cast: Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon.

  • Idea centrale: un appartamento diventa limite e prigione emotiva per due vite intrecciate.

  • Riconoscimenti: in concorso alla Mostra di Venezia.

Silent Friend — Ildikó Enyedi (al cinema dal 3 settembre)

  • Struttura: tre epoche osservate dallo stesso ginkgo.

  • Cast internazionale: Tony Leung, Léa Seydoux, Luna Wedler.

  • Temi: relazione uomo-pianta, cambiamenti di genere e tempo storico.

Nessun dolore — Gianni Amelio (al cinema dal 24 settembre)

  • Premessa: un fenomeno misterioso addormenta una città intera.

  • Protagonisti: Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea.

  • Linea tematica: colpa, redenzione e incontri che riscrivono il passato.

Documentari, musica e storie reali

Oasis: Don’t Look Back in Anger — Dylan Southern & Will Lovelace (al cinema dal 10 settembre)

  • Oggetto: il tour di reunion degli Oasis raccontato dall’interno.

  • Contenuti esclusivi: prove, backstage e prime interviste congiunte dei fratelli Gallagher dopo vent’anni.

  • Per il pubblico: ideale per fan e per chi ama i retroscena dei grandi ritorni musicali.

Cinema straniero e storie di frontiera

Calle Malaga — Maryam Touzani (al cinema dal 17 settembre)

  • Location: Tangeri, quartiere della comunità spagnola.

  • Trama: una donna lotta per mantenere la casa di famiglia e ritrova la voglia di vivere.

  • Interprete: Carmen Maura in un ruolo che mescola memoria e riscoperta.

Ritorno a Buenos Aires — Marco Bechis (al cinema dal 17 settembre)

  • Contesto: un uomo torna per affrontare chi lo sequestrò e torturò durante la dittatura.

  • Protagonista: Adriano Giannini.

  • Temi forti: memoria, colpa, il peso delle scelte sotto tortura; il regista conosce personalmente quei fatti.

Un mondo meraviglioso — Giulio Callegari (al cinema dal 10 settembre)

  • Scenario: una società in cui i robot hanno sostituito il lavoro umano.

  • Protagonista: Blanche Gardin interpreta una ex maestra che tenta un furto tecnologico.

  • Svolta: la scomparsa della figlia costringe la protagonista a collaborare con la stessa macchina che voleva smontare.

Film internazionali attesi e ritorni autoriali

Her Private Hell — Nicolas Winding Refn (al cinema dal 30 settembre)

  • Atmosfera: città nebbiosa, neon e visioni oniriche tipiche del regista danese.

  • Trama: una giovane donna cerca il padre scomparso mentre una presenza mortale avvolge la città.

  • Cast: Sophie Thatcher, Charles Melton, Dougray Scott, Diego Calva.

  • Note festival: presentato Fuori Concorso a Cannes.

Sunny Dancer e Silent Friend: il cinema che osserva il tempo e la guarigione

  • Temi condivisi: trasformazioni personali e relazioni in contesti di cambiamento.

  • Approccio registico: dal tono intimo al racconto corale, diversi modi di raccontare la rinascita.

Piccoli grandi titoli italiani e proposte fuori dal mainstream

Nessun dolore e Una storia: l’Italia che riflette

  • Nessun dolore: Amelio esplora colpa e sonno collettivo con uno sguardo psicologico.

  • Una storia: Foglietta dirige un film domestico sulla perdita di ruoli e la riscoperta di sé.

Ketticè e Ritorno a Buenos Aires: radici e memorie

  • Ketticè: racconto giovanile tra Palermo e la ricerca di identità.

  • Ritorno a Buenos Aires: Bechis torna su traumi storici e scelte personali.

Altri titoli da segnare sul calendario

  • Coyote vs. Acme: satira leggera con rimandi nostalgici all’animazione.

  • Come rapinare una banca: action contemporaneo con riflessioni sul consumo di contenuti criminali.

  • Mayday: buddy movie storico in streaming.

  • Oasis: Don’t Look Back in Anger: documentario per chi ama i grandi ritorni live.

  • Her Private Hell: il ritorno visionario di Refn in chiave urbana e disturbante.

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