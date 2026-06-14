Marjane Satrapi è morta, autrice di Persepolis

È scomparsa Marjane Satrapi, figura centrale della cultura contemporanea, nota per aver trasformato la propria esistenza in storie potentissime. Aveva 56 anni e il suo nome resterà legato a Persepolis, il fumetto e il film che hanno raccontato l’Iran con sguardo personale e universale.

Una notizia confermata dall’entourage e dal mondo della cultura

La morte è stata resa pubblica dall’entourage della scrittrice e regista attraverso l’Agence France-Presse. I familiari hanno spiegato che la scomparsa è avvenuta a breve distanza dalla perdita del marito.

Marjane Satrapi era vedova di Mattias Ripa, produttore e sceneggiatore. Ripa è morto l’8 aprile 2025. I parenti hanno riferito che la morte di Satrapi è arrivata “a causa del dolore” legato a quella perdita.

Dalle radici in Iran all’esilio in Europa

Nata a Rasht nel 1969, Satrapi lasciò l’Iran nel 1984. La rivoluzione islamica e gli anni della repressione hanno segnato la sua adolescenza.

Quell’esperienza è diventata materia narrativa. Ha raccontato la perdita, la memoria e il trauma con uno stile grafico diretto.

Persepolis: il fumetto che ha parlato al mondo

Dal libro al cinema

Persepolis è la sua opera più celebre. Pubblicata nei primi anni Duemila, la graphic novel è il racconto di una crescita tra guerra e dittatura.

Satrapi ha poi portato Persepolis sullo schermo, co-diretto con Vincent Paronnaud. Il film è stato presentato nel 2007 al Festival di Cannes.

Premio a Cannes: la pellicola vinse il Premio della Giuria.

la pellicola vinse il Premio della Giuria. Riconoscimenti internazionali: arrivò anche una candidatura agli Oscar come miglior film d’animazione.

Una carriera in bilico tra cinema, fumetto e letteratura

Dopo Persepolis Satrapi non si è fermata. Ha alternato lavori di illustrazione, regia e romanzi.

Tra i suoi film si ricordano:

Pollo alle prugne

The Voices

Radioactive

Ogni opera mostra il suo continuo interesse per la memoria personale e per le storie di libertà.

Impegno politico e scelte pubbliche

Satrapi è stata voce critica nei confronti del regime iraniano. Il suo impegno l’ha resa figura di riferimento nella diaspora iraniana.

Nel 2025 ha rifiutato la Legion d’Onore francese. La decisione fu spiegata come gesto politico contro ciò che lei definì un atteggiamento ambiguo della Francia verso l’Iran.

Pochi mesi prima aveva commentato l’assegnazione del Nobel per la Pace a Narges Mohammadi in termini forti. Le sue parole sottolinearono il valore simbolico del premio per la protesta contro i clericali in Iran.

Il lascito artistico e culturale

Satrapi ha reso il fumetto strumento di denuncia e di empatia. Con arte e ironia ha raccontato il prezzo dell’oppressione.

Persepolis è ancora oggi citata come una delle graphic novel più influenti del XXI secolo. Ha aperto la strada a nuovi lettori e autori.

Il suo lavoro continua a essere studiato nelle scuole e nelle accademie di cinema e arti visive.

Cosa resta dopo la sua scomparsa

La morte di Marjane Satrapi segna la perdita di una narratrice che ha messo al centro la memoria personale e collettiva.

La sua capacità di trasformare il vissuto in racconto rimane esempio per fumettisti, registi e scrittori.

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