Renault ha deciso di stringere le regole sulle auto costruite su piattaforme condivise. La direzione punta ora a garantire che i modelli dei partner si differenzino nettamente dalle vetture del gruppo. Questo cambio di rotta è guidato dall’amministratore delegato François Provost e nasce da un malcontento interno sulla somiglianza tra progetti sviluppati insieme ad altri costruttori.

Regole più severe sulla differenziazione dei modelli condivisi

Renault continuerà a collaborare con terze parti per sfruttare piattaforme comuni e capacità produttive. Tuttavia, il gruppo ha introdotto criteri più rigidi per accettare nuove partnership.

Le collaborazioni saranno valutate anche sulla base dell’identità visiva finale.

Se il prodotto del partner risulta troppo vicino a un modello Renault, la collaborazione potrebbe non essere approvata.

La differenziazione richiesta può prevedere scelte stilistiche e pannelli carrozzeria specifici.

L’obiettivo è chiaro: mantenere distinti i marchi pur sfruttando economie di scala.

La Micra e la piattaforma della Renault 5: un caso che ha accelerato il cambiamento

Un episodio recente ha spinto Renault a rivedere l’approccio. La nuova Nissan Micra è nata sulla stessa base tecnica della Renault 5. All’interno del gruppo si è ritenuto che le differenze non fossero sufficienti.

Confronto estetico tra due city car nate sulla stessa piattaforma.

I componenti di base e l’abitacolo presentano molte somiglianze.

Le principali differenze esterne sono concentrate su fanali e finiture.

La percezione interna è stata che la Micra non mostrasse una chiara identità separata.

Questo caso è stato citato come esempio diretto della necessità di richiedere più personalizzazione nelle carenze future.

Personalizzazione tecnica e impatto sui costi

Renault offre diversi livelli di personalizzazione ai partner. Più una vettura si distacca dal progetto di base, più salgono i costi industriali.

Esempi di rifiniture interne diverse che aumentano la personalizzazione.

Tra le opzioni disponibili per i marchi esterni:

Rifiniture interne differenti. Pannelli carrozzeria specifici per distinguere la silhouette. Soluzioni estetiche per fari e calandra.

La scelta è tra identità e risparmio: i partner decidono quanto investire per una maggiore autonomia stilistica.

Esempio pratico: Dacia Spring e Twingo a confronto

All’interno del gruppo si fanno confronti concreti per spiegare il nuovo approccio. Un esempio citato è la somiglianza di piattaforma tra alcuni modelli che però appaiono diversi alla vista.

Dacia Spring e Twingo condividono elementi tecnici.

Esteticamente, però, vengono percepite come due auto distinte.

Questa separazione visiva è esattamente il risultato che Renault intende ottenere anche nelle collaborazioni future.

Conseguenze per i progetti con Nissan, Ford e Mitsubishi

Il nuovo principio influenzerà i programmi con diversi partner. Oltre alla Micra, sono in programma altri modelli derivati da piattaforme Renault.

Una nuova Nissan Pixo dovrebbe nascere sulla base della Twingo.

Accordi sono stati raggiunti anche per modelli destinati a Ford e Mitsubishi.

Provost ha ricordato che anche Jim Farley, AD di Ford, condivide l’idea che una vettura nata da una collaborazione debba rispecchiare l’identità del marchio che la vende. La linea è chiara: la partnership non deve cancellare il dna del brand.

Limiti contrattuali e trasparenza sui dettagli stilistici

Renault non sempre conoscerà in anticipo ogni dettaglio estetico dei progetti condivisi. Gli accordi di riservatezza possono limitare lo scambio di informazioni.

Questo rende ancora più importante stabilire principi generali e criteri di valutazione prima di avviare la produzione.

Valutazioni preliminari sulla differenziazione saranno parte integrante delle trattative.

I team di design e ingegneria dovranno concordare limiti e aree di personalizzazione.

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