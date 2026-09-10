Premio Bianca d’Aponte 2026: Marina Rei madrina, finali il 23 e 24 ottobre ad Aversa

Due serate annunciate con attesa: il sipario del Teatro Cimarosa di Aversa si riapre per la 22ª edizione del Premio Bianca d’Aponte, che il 23 e 24 ottobre 2026 mette in mostra nuove voci femminili della canzone d’autore. Al centro dell’evento c’è la figura scelta come madrina, un nome familiare alla scena italiana, che guiderà le finali e interpreterà un brano della memoria di Bianca d’Aponte.

Marina Rei sarà la madrina: percorso e ruolo

Per l’edizione 2026 il premio ha chiamato Marina Rei a ricoprire il ruolo di madrina. Artista poliedrica, ha alle spalle una formazione ritmica che ne segna anche l’approccio al canto.

Ruolo alle finali : interpreterà una canzone di Bianca d’Aponte e presiederà la giuria.

: interpreterà una canzone di Bianca d’Aponte e presiederà la giuria. Background : cresciuta tra percussioni e batteria, ha sviluppato un percorso da cantautrice riconosciuto dalla critica.

: cresciuta tra percussioni e batteria, ha sviluppato un percorso da cantautrice riconosciuto dalla critica. Ultimo lavoro: l’album Niente amore (2025), prodotto da Riccardo Sinigallia, conferma la sua cifra artistica.

Quando e dove si svolgono le finali: informazioni pratiche

Le serate conclusive si terranno al Teatro Cimarosa di Aversa nelle date indicate. Le finaliste arrivano da una selezione tra centinaia di iscrizioni.

Come si articolano le due giornate

Giorno 1: esibizioni delle cantautrici selezionate.

Giorno 2: proclamazione dei vincitori e interventi della madrina.

“Straniero” e le Targhe Tenco 2026: il tributo a Bianca d’Aponte

Un altro segnale dell’attualità del progetto arriva dalle Targhe Tenco 2026. Il brano Straniero, estratto dall’album collettivo Ensemble per Bianca, è in finale nella categoria “Miglior canzone”.

Quel brano ha una storia particolare: è stato riadattato e arrangiato da Bungaro, partendo dal materiale che Bianca aveva lasciato. L’intero progetto ha coinvolto musicisti che hanno reinterpretato i frammenti secondo il proprio linguaggio musicale.

Selezione e giurie: il meccanismo dietro il premio

Dietro la manifestazione opera un Comitato di garanzia responsabile della selezione delle finaliste. A comporlo sono professionisti del settore musicale con ruoli diversi.

Produttori

Discografici

Manager

Autori e musicisti

Giornalisti

Molti membri del Comitato andranno poi a far parte delle due giurie ufficiali: la giuria generale e la giuria della critica. Insieme assegneranno i riconoscimenti durante le serate finali.

Organizzazione e partners del Premio Bianca d’Aponte

Il premio è curato dall’Associazione Bianca d’Aponte in collaborazione con ReteDoc. La direzione artistica è affidata a Ferruccio Spinetti.

Tra i sostenitori istituzionali e culturali figurano la Fondazione Banco di Napoli e NuovoIMAIE, che garantiscono supporto economico e operativo per lo svolgimento dell’evento.

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