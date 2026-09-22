K-Way trasforma il meteo in racconto: con la nuova campagna ADV 2026/27 il brand francese mette al centro pioggia, vento e improvvisi ritorni di sole come tracce della vita quotidiana.

Un bollettino che diventa racconto globale

La struttura della campagna rilegge il classico notiziario meteorologico. Un conduttore in studio introduce collegamenti con reporter sparsi nel mondo.

La campagna rilegge il formato del notiziario meteorologico in chiave narrativa.

Ogni collegamento mostra condizioni diverse.

Scorci urbani e scene domestiche raccontano routine riconoscibili.

La narrazione assume un tono corale, tra città e culture differenti.

Il risultato non è una semplice previsione. È una serie di piccole storie che usano il meteo per parlare di emozioni, abitudini e imprevisti.

CGI, AI e realtà: il mix creativo dietro le immagini

In Many sequence the campaign blends real footage and digital craft. La tecnica serve a costruire scenari impossibili e insieme credibili.

Come vengono usate le tecnologie

Sequenze reali alternate a scene generate in CGI.

Strati in AI per sperimentare look e ambientazioni.

Effetti visivi che mantengono un tono internazionale e riconoscibile.

La tecnologia diventa linguaggio narrativo. Non solo effetto speciale, ma mezzo per espandere l’universo visivo del brand.

Sequenze reali alternano scene generate in CGI e strati AI per creare ambientazioni ibride.

La filosofia che guida la storia

Ogni episodio parte spesso da uno stereotipo meteorologico e lo rovescia. L’intento è mostrare soluzioni e attitudini diverse.

Pioggia come sfida creativa.

Sole improvviso come opportunità inattesa.

Vento e imprevisti come occasioni di adattamento.

Questo approccio si allinea a In Case of Anything, il principio che incoraggia la reazione e la scelta personale. Non possiamo decidere il meteo, ma possiamo scegliere come reagire.

Formato e strategia digitale: pensato per i social

La campagna nasce con una vocazione social-first. I contenuti si sviluppano in episodi brevi, perfetti per feed e reel.

Rilascio episodico per mantenere attenzione. Personaggi nuovi che entrano e escono nel tempo. K-Way come elemento costante in ogni scena.

Il formato permette una diffusione capillare e una conversazione continua con il pubblico.

Impatto sul marchio e riferimento al DNA

Per un brand nato per proteggersi dalla pioggia, questa campagna è un modo contemporaneo di ricordare le proprie origini.

Riafferma l’identità funzionale del prodotto.

Amplifica il messaggio su scala globale.

Rende il meteo terreno narrativo per il lifestyle del pubblico.

Con This Is Weather K-Way si propone come osservatore e interprete delle nostre giornate, tra reale e digitale.

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