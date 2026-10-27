Capcom ha confermato una violazione che ha coinvolto milioni di account: una notizia che preoccupa giocatori e utenti del servizio. Le autorità e la stessa azienda invitano alla massima attenzione, soprattutto per il crescente rischio di truffe e email di phishing mirate.

Dettagli dell’incidente e numero di account compromessi

Capcom ha comunicato di aver subito un accesso non autorizzato che ha interessato complessivamente circa 11,7 milioni di profili. L’evento è stato scoperto dopo attività sospette sui server aziendali.

La società ha avviato indagini e collaborato con esperti di sicurezza per ricostruire la portata del problema.

I server aziendali sono al centro delle indagini sulla violazione.

Quali informazioni potrebbero essere state sottratte

Non tutte le informazioni sensibili sono necessariamente coinvolte, ma è probabile che siano stati esfiltrati dati utili ai criminali informatici. Tra i possibili elementi a rischio troviamo:

nomi utente e indirizzi email;

dettagli del profilo e preferenze;

potenziali credenziali di accesso e dati tecnici.

Fonti ufficiali raccomandano prudenza nel presumere la natura esatta dei dati. Le indagini sono in corso per confermare se password o dati di pagamento siano stati compromessi.

Perché ora aumentano le email di phishing

Dopo una violazione di questa scala, gli attaccanti cercano di sfruttare le informazioni per inviare messaggi mirati. Le campagne di phishing puntano a ottenere ulteriori credenziali o dati sensibili.

Esempi di tattiche comuni:

email che imitano comunicazioni ufficiali dell’azienda;

link che reindirizzano a pagine false per rubare password;

allegati dannosi che installano malware.

Segnali che distinguono una email di phishing

richiesta urgente di cambiare password tramite un link;

errori grammaticali o formattazione insolita;

indirizzo del mittente che non corrisponde al dominio ufficiale;

offerte o penalità improbabili che richiedono azione immediata.

Azioni immediate consigliate agli utenti

Se hai un account Capcom, adotta queste precauzioni senza indugio:

Modifica la password con una combinazione sicura e unica per ogni servizio.

con una combinazione sicura e unica per ogni servizio. Abilita l’ autenticazione a due fattori (2FA) se disponibile.

se disponibile. Non cliccare link né aprire allegati in email sospette.

Controlla estratti conto e transazioni per attività strane.

Usa un password manager per gestire credenziali complesse.

Cambiare password e attivare l’autenticazione a due fattori sono passaggi consigliati.

Come verificare la legittimità delle comunicazioni da Capcom

Per evitare truffe, segui questi semplici controlli:

accedi direttamente dal sito ufficiale e non tramite link email;

verifica che le comunicazioni provengano da domini riconosciuti;

se hai dubbi, contatta il servizio clienti ufficiale attraverso i canali pubblicati sul sito;

salva e segnala le email sospette alle autorità competenti e all’azienda.

Risposta di Capcom e passi intrapresi dall’azienda

Capcom ha dichiarato di aver isolato i sistemi coinvolti e di aver ampliato i controlli di sicurezza. L’azienda collabora con esperti esterni per limitare ulteriori danni.

Gli aggiornamenti ufficiali saranno pubblicati sui canali istituzionali. Gli utenti sono invitati a seguire solo le comunicazioni ufficiali per ricevere istruzioni verificate.

Impatto per la community e raccomandazioni pratiche

La violazione mette in evidenza la vulnerabilità dei servizi online. Per proteggere la propria privacy è fondamentale:

monitorare costantemente le attività degli account;

usare password diverse per piattaforme diverse;

tenere aggiornati sistema operativo e software antivirus;

diffidare sempre di messaggi che richiedono informazioni sensibili.

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