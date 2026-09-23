Il ritorno dei Pulp al cinema arriva su MUBI con un documentario che mescola live, archivi e confessioni intime. Garth Jennings mette al centro Jarvis Cocker e una generazione, offrendo una visione che è al tempo stesso concerto e racconto storico. Questo pezzo racconta come è nato il progetto, cosa emerge dalla pellicola e cosa resta nel futuro della band.

Il film su MUBI: un concerto che diventa narrazione

Pulp: What Do You Do for an Encore? è più di un semplice film-concerto. La traccia live dall’O2 Arena si alterna a immagini d’epoca e materiali inediti per ricostruire quattro decenni di carriera.

La traccia live dall’O2 Arena alterna energia dal vivo a materiale d’archivio.

Distribuito su MUBI dopo una breve finestra cinematografica, il documentario punta a raggiungere nuove platee. La forza del montaggio sta nell’equilibrio fra energia dal vivo e memoria personale.

Garth Jennings: il regista fan che ha voluto raccontare i Pulp

Jennings, noto per film come Guida galattica per autostoppisti e Sing, ha preso l’iniziativa di dirigere il progetto.

Non era un regista specializzato in concerti, ma ha riunito una squadra tecnica esperta per il live filming. Durante il lavoro ha capito che serviva un contesto storico.

Scelta stilistica e archivio

Integrazione di materiale d’archivio raro.

Uso di sequenze tratte dal libro di Jarvis per dare corpo al racconto.

Montaggio pensato per introdurre i giovani al mondo dei Pulp.

Jennings ha osservato che l’archivio poteva rendere la narrazione più completa e diretta, senza tradire l’energia del palco.

Il montaggio integra materiale d’archivio e scritti di Jarvis per costruire la narrazione.

Jarvis Cocker: il protagonista che riflette sulla scomparsa volontaria

Jarvis non aveva immaginato un documentario così ampio. In principio pensava si trattasse solo di registrare concerti.

Accettando il progetto, ha messo a disposizione ricordi, appunti e il materiale conservato in soffitta.

La sua scelta di ritirarsi al culmine della fama rimane centrale: una decisione che ha preservato l’aura del gruppo e ha reso il ritorno più significativo.

Perché il documentario parla anche alle nuove generazioni

Il film non si rivolge soltanto ai fan di vecchia data. Le immagini dal vivo e le sequenze storiche spiegano perché i Pulp sono ancora importanti.

I concerti mostrano un pubblico eterogeneo, molti giovani presenti ai live.

Le storie personali danno senso alle canzoni e al contesto sociale.

L’uso di materiale scritto dal frontman aiuta a capire il processo creativo.

Il montaggio è pensato per far capire a chi non li conosce da dove nasce la loro tensione emotiva.

ABBA Voyage e l’idea di spettacolo immersivo

Un elemento sorprendente è l’ispirazione tratta da ABBA Voyage, lo show con avatar e musicisti dal vivo.

Jennings e Jarvis hanno osservato cosa funziona in quei format: la presenza fisica degli artisti resta imprescindibile.

La lezione è chiara: il coinvolgimento di chi suona è ciò che tiene viva la magia di un concerto, più di qualsiasi tecnologia scenica.

Dagli anni Ottanta al Britpop: la storia di un cambiamento sociale

La pellicola intreccia il percorso personale di Cocker con le trasformazioni culturali degli ultimi decenni.

Gli anni dell’Acid House e dei rave vengono raccontati come momenti fondativi. Jarvis ricorda le prime esperienze in raves e la sensazione di partecipare a un fenomeno collettivo.

Il racconto mette a confronto la violenza dei locali di provincia con l’atmosfera comunitaria delle feste elettroniche.

Momenti sul palco e incontri memorabili con gli Oasis

Il documentario esplora anche gli incroci con altre band dell’epoca. Jarvis rivive un’esperienza in uno stadio dove ha percepito la potenza del pubblico degli Oasis.

L’emozione di vedere migliaia di persone cantare ogni parola è descritta come un’esperienza quasi religiosa.

Un breve scambio con Noel Gallagher viene raccontato come un ricordo curioso, che sottolinea la differenza tra platee e identità di ciascuna band.

Il tour, le promesse e la possibilità di nuova musica

Il tour dei Pulp sta per concludersi. Jarvis ha promesso alla band una visita collettiva ad ABBA Voyage come gesto di festa.

Per il futuro non ci sono piani certi: la condizione necessaria sarebbe scrivere nuovo materiale.

Riposo e riflessione dopo il tour.

Appunti e idee nel taccuino di Jarvis.

La speranza di tornare in studio per una nuova canzone o album.

Il tempo e l’ispirazione decideranno se ci sarà un altro capitolo discografico e, di conseguenza, un possibile ritorno on the road.

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