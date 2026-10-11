Anne Hathaway ed Ewan McGregor hanno svelato dettagli inediti su La fine di Oak Street, il nuovo film di David Robert Mitchell. Tra effetti sorprendenti e una svolta narrativa decisa all’ultimo, gli attori raccontano come una scena drammatica e una riscrittura del finale abbiano cambiato il tono della pellicola.

La scena che ha sorpreso anche gli attori

Nel cuore del film c’è un momento che non lascia indifferenti. Il personaggio di Ewan McGregor, Greg Platt, si confronta con un allosauro per proteggere la propria famiglia. La sequenza è brutale e improvvisa.

La sequenza con l’allosauro è stata progettata con coreografie e effetti pratici.

Secondo McGregor, la morte del suo personaggio fece effetto già leggendo la sceneggiatura. La scelta di sorprendere il pubblico così presto funzionava sulla carta.

Dietro la macchina da presa: meccanica e gag

Le riprese sono state complesse. Tra cavi, imbragature e pulegge, quello che appare letale sullo schermo fu, sul set, un ordine di comandi tecnici e qualche momento di ilarità.

Dietro la telecamera: la complessa meccanica che ha reso credibile l’attacco.

Movimenti coreografati per simulare l’attacco.

per simulare l’attacco. Uso di funi e supporti per sollevare e trascinare l’attore.

Reazioni “vere” degli altri interpreti riprese ripetutamente.

McGregor ha scherzato sul fatto che, durante il take, veniva sbalzato in continuazione. Dietro le quinte nacquero quindi divertenti outtake, oltre all’effetto voluto in scena.

Una svolta dell’ultimo minuto sul finale

La sorpresa più grande arriva fuori dal set. A poche settimane dall’inizio delle riprese lo script subì una modifica significativa. Nella versione originale Greg moriva definitivamente.

Quella scelta fu poi rivista. La nuova variante permette al personaggio di tornare, cambiando l’impatto emotivo dell’intera storia.

Dubbi e fiducia fra gli attori

Anne Hathaway ha ammesso di aver avuto riserve. Era affezionata al finale iniziale e nutriva sospetti sull’efficacia del cambiamento. Tuttavia, alla fine, decise di fidarsi del team creativo.

Versione iniziale: morte permanente di Greg.

Decisione finale: riscrittura che riapre la possibilità del ritorno.

Responsabili della scelta: il regista David Robert Mitchell e il produttore J.J. Abrams.

Il varco spazio-temporale e il ricongiungimento

Nel nuovo finale la famiglia riesce a tornare al 1982 passando attraverso un varco spazio-temporale. Dopo il ritorno, una scelta li conduce a cambiare gli eventi e salvare la città.

Questa correzione della linea temporale apre una possibilità inattesa: se la città è salva, allora Greg potrebbe essere ancora vivo. Denise lo contatta e il marito arriva, ignaro del destino che li attendeva nella versione precedente.

Il risultato è un momento di grande commozione: quello che prima era impossibile diventa realtà grazie alla revisione finale.

La prova definitiva: la reazione del pubblico

Per Hathaway la conferma arrivò durante una proiezione. Accanto a lei c’era una spettatrice che aveva perso il padre. La sequenza del ricongiungimento la fece piangere, e quelle lacrime convinsero l’attrice dell’efficacia del nuovo finale.

L’attrice ha espresso gratitudine verso Mitchell e J.J. Abrams per aver sostenuto la scelta. Secondo lei, la decisione ha trasformato l’esperienza emotiva del film in qualcosa di unico sul grande schermo.

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