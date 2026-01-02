Migliori film e serie TV 2025: le performance da non perdere

Il 2025 ha consegnato al grande schermo e alle serie volti nuovi e riscoperte star. Tra monologhi che restano addosso, piani sequenza che riaccendono il terrore in tempo reale e scelte di stile che fanno discutere, il cinema e la tv hanno regalato interpretazioni da ricordare.

Le attrici italiane che hanno segnato l’anno

Il cinema nazionale ha trovato nuove voci capaci di parlare alle generazioni più giovani.

Benedetta Porcaroli in Il rapimento di Arabella: un ruolo che mette a fuoco in modo intimo la crescita e i contrasti dell’età giovane.

in Il rapimento di Arabella: un ruolo che mette a fuoco in modo intimo la crescita e i contrasti dell’età giovane. Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla in Le città di pianura: coppia sorprendente, autentica e perfetta nella provincia mostrata sullo schermo.

in Le città di pianura: coppia sorprendente, autentica e perfetta nella provincia mostrata sullo schermo. Luca Marinelli in M – Il figlio del secolo: una prova che ha attirato attenzione internazionale e riaperto il dibattito sul potere della voce politica.

Nuove promesse e rivelazioni da oltreoceano

Tra debutti incandescenti e interpreti già noti che esplodono in ruoli inaspettati.

Chase Infiniti in Una battaglia dopo l’altra: un ingresso scenico che non passa inosservato, fragilità e magnetismo in equilibrio.

in Una battaglia dopo l’altra: un ingresso scenico che non passa inosservato, fragilità e magnetismo in equilibrio. Megan Stalter in Too Much: una comicità tagliente che confonde i confini fra personaggio e realtà.

in Too Much: una comicità tagliente che confonde i confini fra personaggio e realtà. Sydney Sweeney : immagine pubblica e scelte controcorrente la trasformano in un fenomeno che divide e affascina.

: immagine pubblica e scelte controcorrente la trasformano in un fenomeno che divide e affascina. Ariana Grande in Wicked – Parte 2: la popstar che sposta la sua energia verso il cinema, con numeri vocali e ambizioni da star.

Performance maschili che hanno fatto parlare

Attori consolidati e interpreti in ascesa hanno offerto ruoli intensi e sfaccettati.

Benicio del Toro : doppietta d’autore che lo riporta al centro dell’attenzione, tra estetica e carisma maturo.

: doppietta d’autore che lo riporta al centro dell’attenzione, tra estetica e carisma maturo. Jesse Plemons in Bugonia: una prova che mette in scena la complessità del complottismo moderno.

in Bugonia: una prova che mette in scena la complessità del complottismo moderno. Dwayne Johnson in The Smashing Machine: la star da blockbuster che prova a ritagliarsi spazio nel cinema indipendente.

in The Smashing Machine: la star da blockbuster che prova a ritagliarsi spazio nel cinema indipendente. Ike Barinholtz in The Studio: il compagno di avventure perfetto per situazioni comiche serrate e veloci.

Serie e tecniche che hanno ridisegnato il ritmo narrativo

Alcuni esperimenti formali hanno conquistato pubblico e critica.

Il ritorno del piano sequenza

La lunga inquadratura in Adolescence ha ricordato quanto il piano sequenza possa amplificare il senso di terrore.

Il tempo reale ha reso l’orrore più palpabile e ha riacceso l’interesse per tecniche di ripresa coraggiose.

Personaggi televisivi e seriali che hanno mosso le emozioni

Rhea Seehorn in Pluribus: una protagonista che incarna frustrazione creativa e fragilità con grande precisione emotiva.

in Pluribus: una protagonista che incarna frustrazione creativa e fragilità con grande precisione emotiva. Megan Stalter e la sua capacità di trasformare disincanto in empatia: la serie Too Much è stata una delle sorprese più discusse.

Icone di stile e momenti virali sul red carpet

Non solo recitazione: anche l’immagine è diventata un argomento di conversazione.

Il cardigan di Julia Roberts al Festival di Venezia: un gesto di stile che ha catturato l’attenzione dei media.

al Festival di Venezia: un gesto di stile che ha catturato l’attenzione dei media. Sydney Sweeney e le sue scelte pubbliche: look audaci e relazioni che alimentano le narrazioni sui social.

Figure femminili nel cinema horror: il ritorno delle icone

Un personaggio ha fatto parlare molto gli appassionati del genere.

Amy Madigan ha dato vita a una zia indimenticabile in Weapons. La sua interpretazione ha trasformato il ruolo in un simbolo del nuovo horror.

Film e titoli chiave da non perdere

Una selezione di opere che hanno lasciato il segno nell’anno cinematografico.

Il rapimento di Arabella Una battaglia dopo l’altra Le città di pianura Adolescence Bugonia Pluribus Wicked – Parte 2 Weapons The Smashing Machine

Perché queste interpretazioni contano per il pubblico

La forza di molte prove sta nella capacità di parlare a chi guarda, senza filtri inutili.

Alcune performance sono entrate subito nel linguaggio comune. Altre hanno acceso dibattiti su temi sociali e culturali.

I nomi da seguire nel 2026

Tra attori emergenti e veterani reinventati, ci sono profili destinati a crescere ancora.

Benedetta Porcaroli

Chase Infiniti

Benicio del Toro

Luca Marinelli

Jesse Plemons

Rhea Seehorn

Amy Madigan

