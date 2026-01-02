Migliori film e serie TV 2025: le performance da non perdere

Il 2025 ha consegnato al grande schermo e alle serie volti nuovi e riscoperte star. Tra monologhi che restano addosso, piani sequenza che riaccendono il terrore in tempo reale e scelte di stile che fanno discutere, il cinema e la tv hanno regalato interpretazioni da ricordare.
Le attrici italiane che hanno segnato l’anno
Il cinema nazionale ha trovato nuove voci capaci di parlare alle generazioni più giovani.
- Benedetta Porcaroli in Il rapimento di Arabella: un ruolo che mette a fuoco in modo intimo la crescita e i contrasti dell’età giovane.
- Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla in Le città di pianura: coppia sorprendente, autentica e perfetta nella provincia mostrata sullo schermo.
- Luca Marinelli in M – Il figlio del secolo: una prova che ha attirato attenzione internazionale e riaperto il dibattito sul potere della voce politica.
Nuove promesse e rivelazioni da oltreoceano
Tra debutti incandescenti e interpreti già noti che esplodono in ruoli inaspettati.
- Chase Infiniti in Una battaglia dopo l’altra: un ingresso scenico che non passa inosservato, fragilità e magnetismo in equilibrio.
- Megan Stalter in Too Much: una comicità tagliente che confonde i confini fra personaggio e realtà.
- Sydney Sweeney: immagine pubblica e scelte controcorrente la trasformano in un fenomeno che divide e affascina.
- Ariana Grande in Wicked – Parte 2: la popstar che sposta la sua energia verso il cinema, con numeri vocali e ambizioni da star.
Performance maschili che hanno fatto parlare
Attori consolidati e interpreti in ascesa hanno offerto ruoli intensi e sfaccettati.
- Benicio del Toro: doppietta d’autore che lo riporta al centro dell’attenzione, tra estetica e carisma maturo.
- Jesse Plemons in Bugonia: una prova che mette in scena la complessità del complottismo moderno.
- Dwayne Johnson in The Smashing Machine: la star da blockbuster che prova a ritagliarsi spazio nel cinema indipendente.
- Ike Barinholtz in The Studio: il compagno di avventure perfetto per situazioni comiche serrate e veloci.
Serie e tecniche che hanno ridisegnato il ritmo narrativo
Alcuni esperimenti formali hanno conquistato pubblico e critica.
Il ritorno del piano sequenza
La lunga inquadratura in Adolescence ha ricordato quanto il piano sequenza possa amplificare il senso di terrore.
Il tempo reale ha reso l’orrore più palpabile e ha riacceso l’interesse per tecniche di ripresa coraggiose.
Personaggi televisivi e seriali che hanno mosso le emozioni
- Rhea Seehorn in Pluribus: una protagonista che incarna frustrazione creativa e fragilità con grande precisione emotiva.
- Megan Stalter e la sua capacità di trasformare disincanto in empatia: la serie Too Much è stata una delle sorprese più discusse.
Icone di stile e momenti virali sul red carpet
Non solo recitazione: anche l’immagine è diventata un argomento di conversazione.
- Il cardigan di Julia Roberts al Festival di Venezia: un gesto di stile che ha catturato l’attenzione dei media.
- Sydney Sweeney e le sue scelte pubbliche: look audaci e relazioni che alimentano le narrazioni sui social.
Figure femminili nel cinema horror: il ritorno delle icone
Un personaggio ha fatto parlare molto gli appassionati del genere.
- Amy Madigan ha dato vita a una zia indimenticabile in Weapons. La sua interpretazione ha trasformato il ruolo in un simbolo del nuovo horror.
Film e titoli chiave da non perdere
Una selezione di opere che hanno lasciato il segno nell’anno cinematografico.
- Il rapimento di Arabella
- Una battaglia dopo l’altra
- Le città di pianura
- Adolescence
- Bugonia
- Pluribus
- Wicked – Parte 2
- Weapons
- The Smashing Machine
Perché queste interpretazioni contano per il pubblico
La forza di molte prove sta nella capacità di parlare a chi guarda, senza filtri inutili.
Alcune performance sono entrate subito nel linguaggio comune. Altre hanno acceso dibattiti su temi sociali e culturali.
I nomi da seguire nel 2026
Tra attori emergenti e veterani reinventati, ci sono profili destinati a crescere ancora.
- Benedetta Porcaroli
- Chase Infiniti
- Benicio del Toro
- Luca Marinelli
- Jesse Plemons
- Rhea Seehorn
- Amy Madigan
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.