I quattro dell’Ave Maria: la lezione di Eli Wallach a Bud Spencer sulla recitazione

Stasera Rete 4 ripropone un cult degli spaghetti western che ha segnato la coppia Bud Spencer-Terence Hill. Tra scene di sparatorie, vendette e colpi di scena, il film conserva il suo fascino anche a decenni di distanza.

Un’epoca, un duo e un titolo che ancora attira pubblico

I fan riconoscono subito I quattro dell’Ave Maria come uno dei film che ha consolidato il legame cinematografico tra Bud Spencer e Terence Hill. Girato nel 1968 in location spagnole, il film appartiene a una serie ideale che comprende altri due titoli noti del periodo. Lo stile è tipico dello spaghetti western: umorismo, duelli e un codice morale tutto suo.

Trama: tradimento, inseguimenti e una caccia alla giustizia

La pellicola si apre con Cat Stevens e Hutch Bessy, due cacciatori di taglie in cerca della loro ricompensa. La trama si snoda tra imbrogli, un direttore di banca corrotto e un leggendario bandito appena liberato.

Obiettivo iniziale: incassare un assegno sostanzioso per un recupero d’oro.

incassare un assegno sostanzioso per un recupero d’oro. Ostacolo: il direttore della banca rifiuta di pagare e ordina la cattura dei protagonisti.

il direttore della banca rifiuta di pagare e ordina la cattura dei protagonisti. Punto di svolta: l’arrivo di Cacopoulos, che ruba i soldi e innesca una vendetta che vale più di un bottino.

Il viaggio fino al Messico è una miscela di commedia e azione. I protagonisti scoprono che per riavere la loro fortuna devono allearsi con il loro rivale. Il finale si risolve in un piano audace, tra sparatorie e una truffa d’azzardo che mette tutto in palio.

Cast e ruoli principali: talenti a confronto

Terence Hill interpreta Cat Stevens: il più scaltro dei due.

interpreta Cat Stevens: il più scaltro dei due. Bud Spencer è Hutch Bessy: forza bruta con cuore d’oro.

è Hutch Bessy: forza bruta con cuore d’oro. Eli Wallach veste i panni di Cacopoulos: il bandito carismatico.

veste i panni di Cacopoulos: il bandito carismatico. Brock Peters interpreta Thomas, figura chiave nel colpo finale.

La presenza di un attore internazionale come Eli Wallach aggiunge spessore al film. Il suo ruolo combina astuzia, humour e una vendetta ben pianificata.

Dietro le quinte: aneddoti sul set e metodi di recitazione

Il set era luogo di collaborazione e, a volte, di piccoli scontri di metodo. Wallach, attore esperto, dava consigli sui dettagli della recitazione. Questi interventi non erano sempre graditi, ma lasciarono il segno.

Wallach controllava la fisicità e la presenza scenica degli attori.

Spesso suggeriva come modulare i gesti per lo schermo grande del cinema.

Le sveglie mattutine e i rimproveri facevano parte del suo approccio perfezionista.

La particolare abitudine che coinvolse Bud Spencer

Secondo racconti dell’epoca, Wallach aveva la consuetudine di svegliare Bud Spencer alle prime ore del mattino. L’intento era migliorare la performance fisica e la naturalezza nei movimenti. Quelle mattine divennero aneddoto e leggenda tra colleghi.

Elementi chiave che rendono il film duraturo

Il film mantiene ancora oggi un posto nel cuore del pubblico per vari motivi.

Química tra i protagonisti: l’alchimia tra Spencer e Hill è palpabile. Personaggi memorabili: antieroi con codici non scontati. Equilibrio tra azione e ironia: ritmo serrato senza prendersi troppo sul serio. Colonna sonora e ambientazione: atmosfere tipiche degli anni Sessanta che evocano il West reinventato.

Perché rivederlo oggi: rilevanza e curiosità

Oggi il film è visto come testimonianza di un cinema popolare. Rappresenta uno snodo tra la tradizione western e la commedia di azione italiana. Per gli appassionati è un’occasione per ritrovare battute, scene spettacolari e la malinconia di un modo di fare cinema ormai raro.

Curiosità tecniche e culturali

Le location iberiche resero credibile il paesaggio del West con budget contenuti.

La sceneggiatura mescola motivi della vendetta classica con gag tipiche del duo.

Il film contribuì a consolidare l’immagine pubblica dei due protagonisti.

Terence Hill e Bud Spencer ritratti in una scena emblematica del film.

Impatto sulla carriera di attori e autori

Per Bud Spencer e Terence Hill questo titolo fu uno dei mattoni della loro popolarità. Permise a entrambi di definire un linguaggio comico-epico che avrebbe accompagnato molte produzioni successive. Per il regista, il film rappresentò una prova di saper coniugare azione e cuore.

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