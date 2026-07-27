Elle prequel sembra inutile: recensione del film che non convince

Elle, la serie prequel arrivata su Prime Video, mette in scena una sedicenne che porta con sé un bagaglio rosa shocking e una nostalgia anni ’90 così intensa da voler riscrivere la continuity del film del 2001. La domanda è semplice: era necessario esplorare l’adolescenza di Elle Woods? Forse no. Eppure lo show prova a sedurre lo spettatore con musiche giuste, riferimenti pop e un’atmosfera da teenager movie che strizza l’occhio al decennio.

Un nuovo volto per Elle: continuità sotto esame

La versione giovanile di Elle non si concilia con la ragazza che arriva a Harvard nel film. La trasformazione da una Bel Air bon ton a una Seattle grintosa crea una spaccatura narrativa. Se consideriamo la protagonista come un personaggio coerente nel suo arco temporale, emergono contraddizioni evidenti.

Per questo motivo la serie sembra più interessata a sfruttare l’IP che a rispettarne il passato. Reese Witherspoon, coinvolta come produttrice, riporta il marchio alla ribalta. Ma la scelta di far crescere Elle tra i rocker e gli attivisti grunge impone una sospensione dell’incredulità al pubblico.

1995 in scena: musica, moda e complicità con la nostalgia

La colonna sonora è uno dei punti di forza. La sigla dei Garbage apre le porte a una valanga di needle drops che scandiscono ogni episodio.

Garbage: I’m Only Happy When It Rains

Radiohead

Soundgarden

INXS: New Sensation

Nirvana come icona di stile

La cura per il look e il suono restituisce un’atmosfera credibile sul piano estetico. Elle indossa t-shirt dei Nirvana con glitter e cuori, e la serie non lesina riferimenti alle uscite cinematografiche e musicali dell’epoca.

Quando la nostalgia maschera la storia reale

La Seattle mostrata sullo schermo è spesso una cartolina: pioggia, flanella e rivolte di stile. Ma la città del 1995 era anche altro. Eventi tragici e tensioni sociali avevano segnato la scena locale.

Nel vero contesto storico:

Kurt Cobain morì nell’aprile del 1994; il lutto era ancora vivo.

La morte di Mia Zapata, avvenuta nel 1993, spinse la scena punk a organizzarsi.

Iniziative come Home Alive nacquero per rispondere alla violenza reale.

Lo show preferisce una versione edulcorata del passato. Vende l’estetica degli anni ’90 senza esplorare fino in fondo le conseguenze sociali di quel periodo.

Personaggi secondari: dai cliché alla concretezza

All’inizio i comprimari sembrano caricature del cliché grunge o della teen comedy. Poi alcuni elementi guadagnano spessore. Esempi:

Kimberly, la reginetta ribelle, alterna battute taglienti a momenti più umani.

Dustin, skater e attivista, evolve oltre la parte del semplice interesse amoroso.

Liz, l’amica lesbica, smette di essere un’etichetta e diventa persona.

La scrittura corregge alcuni eccessi in corsa e regala umanità ai ruoli di contorno. Questo riporta equilibrio alla storia.

Trame da franchise e riferimenti per i fan

La serie segue una struttura da franchise con episodi che puntano a creare ponti col film originale. Alcuni elementi ricorrenti sono chiaramente pensati per i fan.

Tirocini a riviste glamour e obiettivi professionali tipici del mondo di Elle.

Eventi scolastici e intrighi che alimentano l’arco narrativo.

Easter egg: il chihuahua Bruiser e battute che rimandano al futuro di Elle.

Queste scelte funzionano dal punto di vista commerciale. Ma talvolta risultano prevedibili sul piano narrativo.

Una dedica che rende tutto più fragile

Nel terzo episodio compare una dedica a James Van Der Beek, presente nella serie come sovrintendente scolastico. La sua interpretazione assume un valore emotivo aggiunto. L’attenzione verso quell’ultima performance smuove una malinconia che va oltre la semplice nostalgia estetica.

Scelte stilistiche e contraddizioni tematiche

La serie gioca continuamente fra ironia e reverenza. Dialoghi brillanti e battute moderne convivono con anacronismi. A volte la scrittura sembra conoscere gli anni ’90 solo per sentito dire.

Elementi che emergono:

Un tono leggero che evita l’approfondimento storico.

Riferimenti culturali fitti, che a tratti trasformano gli episodi in veri moodboard dell’epoca.

Una volontà evidente di rendere la protagonista attraente per il pubblico contemporaneo.

Il personaggio in bilico tra passato e futuro

Elle rimane l’asse centrale della serie: un punto rosa splendente nel grigio di Seattle. La sua positività e il suo stile la distinguono. Ma il ritratto è sospeso fra ciò che pensava di essere e ciò che potrebbe diventare.

La strada verso Harvard e la carriera che conosciamo è già segnata per lo spettatore. In questo senso, la serie ha il vantaggio di giocare sul prevedibile senza nascondere le proprie intenzioni.

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