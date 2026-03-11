Harry Potter: Paul Bettany smentisce di interpretare Voldemort

Le voci su un possibile volto nuovo per Voldemort nella serie HBO su Harry Potter hanno preso piede negli ultimi giorni, e ora arriva una reazione pubblica che alimenta ancora di più il dibattito. Paul Bettany, accostato al ruolo, ha parlato della situazione senza confermare nulla, ma le sue parole hanno acceso i fan e gli addetti ai lavori.

Paul Bettany risponde ai rumor: parole misurate e interesse reale

Interpellato sui rumor che lo vogliono come successore di Ralph Fiennes per interpretare Voldemort, Bettany ha scelto la prudenza. Ha detto di non essere stato ancora contattato, ma ha sottolineato il proprio affetto per il materiale originale e per la produzione HBO.

Le frasi dell’attore lasciano spazio all’immaginazione: non negano una possibilità futura. Questa posizione ha due effetti chiave:

Accresce l’attesa tra i fan, che vedono in lui un possibile interprete credibile.

Lascia aperta la strategia della produzione, che potrebbe voler mantenere il casting sotto riserbo.

Perché Bettany è considerato un candidato credibile per Voldemort

L’ipotesi non nasce dal nulla. Paul Bettany ha alle spalle ruoli intensi e una presenza scenica che si presta a interpretazioni di antagonisti complessi. Inoltre, il suo curriculum internazionale e l’esperienza in grandi franchise lo rendono un nome adatto a una serie di portata globale.

Fattori che giocano a suo favore

Background drammatico e abilità nel creare personaggi oscuri.

Riconoscibilità internazionale, utile per un prodotto globale come quello di HBO.

Disponibilità espressa verso l’IP e rispetto per l’universo di Harry Potter.

Chi sono i volti già ufficiali nella nuova serie HBO

La produzione ha già annunciato gran parte del cast principale, che segna una netta cesura con i film. Il progetto punta su giovani talenti per le versioni da studenti, affiancati da interpreti affermati nei ruoli degli adulti di Hogwarts.

Dominic McLaughlin come Harry Potter

come Harry Potter Alastair Stout come Ron Weasley

come Ron Weasley Arabella Stanton come Hermione Granger

come Hermione Granger John Lithgow nel ruolo di Albus Silente

nel ruolo di Albus Silente Janet McTeer come Minerva McGranitt

come Minerva McGranitt Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton

nei panni di Severus Piton Nick Frost come Rubeus Hagrid

come Rubeus Hagrid Altri ruoli includono Luke Thallon e Paul Whitehouse

La scelta di rinnovare il cast punta a restituire freschezza alla storia e a esplorarne aspetti nuovi, mantenendo però riferimenti chiari all’opera originale di J.K. Rowling.

Strategie di casting: segretezza, tempistiche e possibili sorprese

La produzione potrebbe decidere di non rivelare subito il nome dell’attore scelto per Voldemort. Questo approccio ha diversi vantaggi promozionali e narrativi.

Mantenere il mistero aumenta il buzz mediatico.

Permette di controllare il reveal in funzione del piano di marketing.

Consente aggiustamenti in corsa, se necessario.

I fan sperano di avere certezze prima della quarta stagione, visto che il personaggio di Voldemort torna a pieno ritmo nel quarto libro, ma la produzione non ha ancora fissato tempi definitivi.

Quando arriverà la serie e dove guardarla in streaming

La serie è stata programmata per il debutto nel 2027. Al momento non esiste una data esatta, ma la finestra indicata dai dirigenti punta ai primi mesi dell’anno.

Per quanto riguarda la fruizione, la distribuzione è prevista su HBO Max, piattaforma che renderà la serie disponibile anche in Italia. I dettagli sul rilascio degli episodi e sulle lingue supportate saranno comunicati più avanti.

