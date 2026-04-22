Euphoria: la terza stagione sarà l’ultima?

Una battuta pronunciata in diretta ha riacceso il dibattito tra i fan: Zendaya ha lasciato intendere che la terza stagione di Euphoria potrebbe chiudere la saga. La confessione è arrivata durante un intervento televisivo che ora scatena speculazioni sul futuro della serie HBO.
Le parole dell’attrice nello show di Drew Barrymore
Intervistata al The Drew Barrymore Show, Zendaya è stata incalzata sulla possibilità che la nuova stagione sia anche l’ultima. La risposta è stata breve e netta.
Alla domanda diretta, l’attrice ha risposto con «Penso di sì». Non ha aggiunto dettagli e si è limitata a osservare che una chiusura della storia è qualcosa da accogliere con la giusta mentalità.
L’assenza di conferme ufficiali da parte di HBO
Al momento la rete non ha rilasciato un comunicato definitivo sul destino della serie. I portavoce hanno declinato commenti ulteriori.
Questo silenzio lascia aperti diversi scenari: una fine annunciata, un possibile rinnovo inaspettato o un accordo dietro le quinte ancora in fase di definizione.
Il rapporto di Zendaya con Rue e il valore personale della serie
Nel corso della stessa intervista, Zendaya ha raccontato l’impatto profondo che il ruolo ha avuto su di lei. Ha parlato della crescita personale e professionale avvenuta grazie alla serie.
Ha detto che Euphoria «mi ha aperto il cuore» e che il personaggio di Rue le ha insegnato molto. Ha citato temi come empatia e redenzione come lezioni chiave ricevute interpretando la protagonista.
Data di debutto e novità sulla terza stagione
La stagione tre è attesa per il 12 aprile. Tra una lunga pausa e l’altra è cresciuta l’attesa dei fan.
- Debutto stimato: 12 aprile.
- Quattro anni dopo la seconda stagione.
- Molti protagonisti torneranno sul set.
Cast: ritorni, nuovi ingressi e addii che segnano la serie
Il nucleo storico del cast sarà presente. Alcuni nomi sono già stati confermati, mentre altri sono annunciati come new entry di rilievo.
- Ritorni attesi: Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo.
- Presenze annunciate: Eric Dane appare nella lista degli interpreti.
- Nuovi innesti: Sharon Stone, Rosalía ed Eli Roth sono stati indicati tra le nuove aggiunte al cast.
La produzione dovrà inoltre fare i conti con l’assenza di Angus Cloud, scomparso nel luglio 2023. La perdita ha lasciato un vuoto significativo attorno al personaggio di Fez.
Reazioni del pubblico e possibili sviluppi narrativi
I fan sono divisi tra chi spera in un commiato definitivo e chi si aspetta colpi di scena. L’ipotesi di una stagione conclusiva apre scenari su come chiudere archi drammatici complessi.
- Discussioni sui social e forum di fan.
- Speculazioni su possibili epiloghi per i protagonisti.
- Domande aperte sulla direzione creativa della serie.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.