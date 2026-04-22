Euphoria: la terza stagione sarà l’ultima?

Una battuta pronunciata in diretta ha riacceso il dibattito tra i fan: Zendaya ha lasciato intendere che la terza stagione di Euphoria potrebbe chiudere la saga. La confessione è arrivata durante un intervento televisivo che ora scatena speculazioni sul futuro della serie HBO.

Le parole dell’attrice nello show di Drew Barrymore

Intervistata al The Drew Barrymore Show, Zendaya è stata incalzata sulla possibilità che la nuova stagione sia anche l’ultima. La risposta è stata breve e netta.

Alla domanda diretta, l’attrice ha risposto con «Penso di sì». Non ha aggiunto dettagli e si è limitata a osservare che una chiusura della storia è qualcosa da accogliere con la giusta mentalità.

L’assenza di conferme ufficiali da parte di HBO

Al momento la rete non ha rilasciato un comunicato definitivo sul destino della serie. I portavoce hanno declinato commenti ulteriori.

Questo silenzio lascia aperti diversi scenari: una fine annunciata, un possibile rinnovo inaspettato o un accordo dietro le quinte ancora in fase di definizione.

Il rapporto di Zendaya con Rue e il valore personale della serie

Nel corso della stessa intervista, Zendaya ha raccontato l’impatto profondo che il ruolo ha avuto su di lei. Ha parlato della crescita personale e professionale avvenuta grazie alla serie.

Ha detto che Euphoria «mi ha aperto il cuore» e che il personaggio di Rue le ha insegnato molto. Ha citato temi come empatia e redenzione come lezioni chiave ricevute interpretando la protagonista.

Data di debutto e novità sulla terza stagione

La stagione tre è attesa per il 12 aprile. Tra una lunga pausa e l’altra è cresciuta l’attesa dei fan.

Debutto stimato: 12 aprile.

Quattro anni dopo la seconda stagione.

Molti protagonisti torneranno sul set.

Cast: ritorni, nuovi ingressi e addii che segnano la serie

Il nucleo storico del cast sarà presente. Alcuni nomi sono già stati confermati, mentre altri sono annunciati come new entry di rilievo.

Ritorni attesi: Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo.

Presenze annunciate: Eric Dane appare nella lista degli interpreti.

Nuovi innesti: Sharon Stone, Rosalía ed Eli Roth sono stati indicati tra le nuove aggiunte al cast.

La produzione dovrà inoltre fare i conti con l’assenza di Angus Cloud, scomparso nel luglio 2023. La perdita ha lasciato un vuoto significativo attorno al personaggio di Fez.

Reazioni del pubblico e possibili sviluppi narrativi

I fan sono divisi tra chi spera in un commiato definitivo e chi si aspetta colpi di scena. L’ipotesi di una stagione conclusiva apre scenari su come chiudere archi drammatici complessi.

Discussioni sui social e forum di fan.

Speculazioni su possibili epiloghi per i protagonisti.

Domande aperte sulla direzione creativa della serie.

Articoli simili

Vota questo articolo