Diana Studio punta a rinnovare la maglieria italiana

Diana Studio si presenta come la nuova anima di un maglificio pratese con oltre cinquant’anni di storia, pronta a riscrivere il racconto della maglieria italiana con un progetto che unisce processo produttivo e comunicazione sensoriale.

Diana Studio: eredità pratese e visione contemporanea

Nata all’interno del tessuto industriale di Prato, Diana Studio si pone come ponte tra tradizione e innovazione. L’idea è semplice: valorizzare la capacità manifatturiera nazionale senza rinunciare a un linguaggio contemporaneo.

Radici locali, sguardo internazionale.

Focus sulla qualità dei filati .

. Maglieria come disciplina tecnica e creativa.

Rumori Quotidiani: l’evento che racconta il fare

La prima presentazione pubblica si è svolta a Milano, all’Aretè Showroom, con un percorso espositivo pensato per far vivere la produzione come esperienza. Il progetto si chiamava Rumori Quotidiani e prendeva forma attraverso suoni, texture e immagini.

Progetto espositivo: sensi e macchinari al centro

La curatela affidata a Nicola Pantano ha trasformato il percorso in una narrazione tattile. Il visitatore viene accompagnato dalla materia grezza al capo finito.

Elementi chiave dell’allestimento

Installazioni tattili con maniche intrecciate.

Video che mostrano gesti, macchinari e volti del laboratorio.

Un giardino scenico dove la collezione sembra sospesa.

La proposta valorizzava la dimensione acustica del processo. I rumori delle macchine diventavano paesaggio sonoro e motivo narrativo.

Spring Summer 27: leggerezza e texture al centro

La collezione Spring Summer 27 è stata esposta come un corpo leggero che fluttua. I capi puntano su materiali ariosi e lavorazioni che invitano al contatto.

Fili sottili e superfici lavorate.

Palette e grammature studiate per il caldo.

Approccio sensoriale alla moda estiva.

Modello produttivo: verticale, trasparente e duale

Diana Studio adotta un sistema produttivo dichiarato e misto. Una parte della produzione resta a Prato, sotto la linea Manufatto Italiano. Un’altra viene affidata a partner in Bangladesh, selezionati e seguiti dal team tecnico.

Caratteristiche del modello

Produzione interna per pezzi strategici.

Collaborazioni estere controllate.

Uso prevalente di filati italiani di alta qualità.

L’intento è chiaro: non cedere al compromesso tra costo e qualità. Lo scopo è ottenere il miglior prodotto al miglior prezzo, con attenzione alle condizioni di lavoro e alla tracciabilità.

Sostenibilità pratica: investire nel prodotto, non nella sola immagine

Il team dietro Diana Studio sposta gli investimenti verso la sostanza. La strategia privilegia ricerca sui materiali e controllo delle filiere.

Supervisione tecnica continua sulle produzioni esterne.

Standard di lavoro definiti e verificabili.

Scelte di design pensate per durare nel tempo.

Impatto visivo e documentazione fotografica

L’allestimento è stato documentato visivamente per trasmettere gesti e atmosfera. Tra i contributi fotografici si segnala la documentazione a cura di Marcello Raguso e Alessandra Padovani, che hanno catturato dettagli e volti del progetto.

Perché questo approccio interessa il settore moda

La proposta di Diana Studio tocca nodi critici dell’industria: qualità manifatturiera, trasparenza delle filiere e comunicazione esperienziale. Il risultato è una lettura più completa di cosa significhi produrre maglieria oggi.

Riconnette il prodotto al processo produttivo.

Offre un esempio di comunicazione non convenzionale.

Mostra come il suono e il tatto possano raccontare la moda.

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