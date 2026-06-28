Diana Studio punta a rinnovare la maglieria italiana

Diana Studio si presenta come la nuova anima di un maglificio pratese con oltre cinquant’anni di storia, pronta a riscrivere il racconto della maglieria italiana con un progetto che unisce processo produttivo e comunicazione sensoriale.
Diana Studio: eredità pratese e visione contemporanea
Nata all’interno del tessuto industriale di Prato, Diana Studio si pone come ponte tra tradizione e innovazione. L’idea è semplice: valorizzare la capacità manifatturiera nazionale senza rinunciare a un linguaggio contemporaneo.
- Radici locali, sguardo internazionale.
- Focus sulla qualità dei filati.
- Maglieria come disciplina tecnica e creativa.
Rumori Quotidiani: l’evento che racconta il fare
La prima presentazione pubblica si è svolta a Milano, all’Aretè Showroom, con un percorso espositivo pensato per far vivere la produzione come esperienza. Il progetto si chiamava Rumori Quotidiani e prendeva forma attraverso suoni, texture e immagini.
Progetto espositivo: sensi e macchinari al centro
La curatela affidata a Nicola Pantano ha trasformato il percorso in una narrazione tattile. Il visitatore viene accompagnato dalla materia grezza al capo finito.
Elementi chiave dell’allestimento
- Installazioni tattili con maniche intrecciate.
- Video che mostrano gesti, macchinari e volti del laboratorio.
- Un giardino scenico dove la collezione sembra sospesa.
La proposta valorizzava la dimensione acustica del processo. I rumori delle macchine diventavano paesaggio sonoro e motivo narrativo.
Spring Summer 27: leggerezza e texture al centro
La collezione Spring Summer 27 è stata esposta come un corpo leggero che fluttua. I capi puntano su materiali ariosi e lavorazioni che invitano al contatto.
- Fili sottili e superfici lavorate.
- Palette e grammature studiate per il caldo.
- Approccio sensoriale alla moda estiva.
Modello produttivo: verticale, trasparente e duale
Diana Studio adotta un sistema produttivo dichiarato e misto. Una parte della produzione resta a Prato, sotto la linea Manufatto Italiano. Un’altra viene affidata a partner in Bangladesh, selezionati e seguiti dal team tecnico.
Caratteristiche del modello
- Produzione interna per pezzi strategici.
- Collaborazioni estere controllate.
- Uso prevalente di filati italiani di alta qualità.
L’intento è chiaro: non cedere al compromesso tra costo e qualità. Lo scopo è ottenere il miglior prodotto al miglior prezzo, con attenzione alle condizioni di lavoro e alla tracciabilità.
Sostenibilità pratica: investire nel prodotto, non nella sola immagine
Il team dietro Diana Studio sposta gli investimenti verso la sostanza. La strategia privilegia ricerca sui materiali e controllo delle filiere.
- Supervisione tecnica continua sulle produzioni esterne.
- Standard di lavoro definiti e verificabili.
- Scelte di design pensate per durare nel tempo.
Impatto visivo e documentazione fotografica
L’allestimento è stato documentato visivamente per trasmettere gesti e atmosfera. Tra i contributi fotografici si segnala la documentazione a cura di Marcello Raguso e Alessandra Padovani, che hanno catturato dettagli e volti del progetto.
Perché questo approccio interessa il settore moda
La proposta di Diana Studio tocca nodi critici dell’industria: qualità manifatturiera, trasparenza delle filiere e comunicazione esperienziale. Il risultato è una lettura più completa di cosa significhi produrre maglieria oggi.
- Riconnette il prodotto al processo produttivo.
- Offre un esempio di comunicazione non convenzionale.
- Mostra come il suono e il tatto possano raccontare la moda.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.