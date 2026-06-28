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Diana Studio punta a rinnovare la maglieria italiana

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

Diana Studio vuole cambiare la maglieria italiana
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Diana Studio si presenta come la nuova anima di un maglificio pratese con oltre cinquant’anni di storia, pronta a riscrivere il racconto della maglieria italiana con un progetto che unisce processo produttivo e comunicazione sensoriale.

Diana Studio: eredità pratese e visione contemporanea

Nata all’interno del tessuto industriale di Prato, Diana Studio si pone come ponte tra tradizione e innovazione. L’idea è semplice: valorizzare la capacità manifatturiera nazionale senza rinunciare a un linguaggio contemporaneo.

  • Radici locali, sguardo internazionale.

  • Focus sulla qualità dei filati.

  • Maglieria come disciplina tecnica e creativa.

Rumori Quotidiani: l’evento che racconta il fare

La prima presentazione pubblica si è svolta a Milano, all’Aretè Showroom, con un percorso espositivo pensato per far vivere la produzione come esperienza. Il progetto si chiamava Rumori Quotidiani e prendeva forma attraverso suoni, texture e immagini.

Progetto espositivo: sensi e macchinari al centro

La curatela affidata a Nicola Pantano ha trasformato il percorso in una narrazione tattile. Il visitatore viene accompagnato dalla materia grezza al capo finito.

Elementi chiave dell’allestimento

  • Installazioni tattili con maniche intrecciate.

  • Video che mostrano gesti, macchinari e volti del laboratorio.

  • Un giardino scenico dove la collezione sembra sospesa.

La proposta valorizzava la dimensione acustica del processo. I rumori delle macchine diventavano paesaggio sonoro e motivo narrativo.

Spring Summer 27: leggerezza e texture al centro

La collezione Spring Summer 27 è stata esposta come un corpo leggero che fluttua. I capi puntano su materiali ariosi e lavorazioni che invitano al contatto.

  • Fili sottili e superfici lavorate.

  • Palette e grammature studiate per il caldo.

  • Approccio sensoriale alla moda estiva.

Modello produttivo: verticale, trasparente e duale

Diana Studio adotta un sistema produttivo dichiarato e misto. Una parte della produzione resta a Prato, sotto la linea Manufatto Italiano. Un’altra viene affidata a partner in Bangladesh, selezionati e seguiti dal team tecnico.

Caratteristiche del modello

  • Produzione interna per pezzi strategici.

  • Collaborazioni estere controllate.

  • Uso prevalente di filati italiani di alta qualità.

L’intento è chiaro: non cedere al compromesso tra costo e qualità. Lo scopo è ottenere il miglior prodotto al miglior prezzo, con attenzione alle condizioni di lavoro e alla tracciabilità.

Sostenibilità pratica: investire nel prodotto, non nella sola immagine

Il team dietro Diana Studio sposta gli investimenti verso la sostanza. La strategia privilegia ricerca sui materiali e controllo delle filiere.

  • Supervisione tecnica continua sulle produzioni esterne.

  • Standard di lavoro definiti e verificabili.

  • Scelte di design pensate per durare nel tempo.

Impatto visivo e documentazione fotografica

L’allestimento è stato documentato visivamente per trasmettere gesti e atmosfera. Tra i contributi fotografici si segnala la documentazione a cura di Marcello Raguso e Alessandra Padovani, che hanno catturato dettagli e volti del progetto.

Perché questo approccio interessa il settore moda

La proposta di Diana Studio tocca nodi critici dell’industria: qualità manifatturiera, trasparenza delle filiere e comunicazione esperienziale. Il risultato è una lettura più completa di cosa significhi produrre maglieria oggi.

  • Riconnette il prodotto al processo produttivo.

  • Offre un esempio di comunicazione non convenzionale.

  • Mostra come il suono e il tatto possano raccontare la moda.

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