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Le Toy Factory: artigianato d’avanguardia nei giocattoli

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Di : Davide Caruso

Le Toy Factory, dove avanguardia e artigianato si incontrano 
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Nel centro di Madrid è nato un progetto che unisce musica, moda e artigianato in modo inatteso. Le Toy Factory si presenta come un laboratorio creativo dove le scarpe diventano racconti visivi. Il nome suscita curiosità. L’estetica è teatrale. È facile restare coinvolti fin dai primi scatti.

Chi sono i fondatori e quale idea perseguono

Dietro il progetto ci sono due figure che si muovono da tempo nella scena madrilena: Ralphie Choo e Alberto Boltad. Il primo è un artista poliedrico, cantante e produttore, noto per costumi appariscenti e uno stile scenografico. Il secondo è un designer giovane che ha già collaborato con artisti emergenti e affermati, portando il suo marchio Boltad sul palco e oltre.

La loro collaborazione nasce dall’intenzione di rompere i confini tra musica, moda e oggetti d’arte. L’approccio è volontariamente ibrido: artigianato tradizionale e un’estetica pop che cerca il confronto con la cultura visiva del passato.

La capsule collection: scarpe fatte a mano ad Almansa

La prima capsule è stata presentata lo scorso ottobre a Madrid. Si tratta di modelli in edizione limitata, realizzati a mano nella città di Almansa, regione storica della calzatura spagnola. Ogni pezzo è concepito come oggetto da collezione più che come semplice prodotto di consumo.

  • Materiali: pelli selezionate e lavorazioni artigianali.

  • Produzione: mani esperte del distretto calzaturiero di Albacete.

  • Edizione: numerata e limitata per garantire esclusività.

I nomi dei modelli richiamano un immaginario onirico e pop. Tra le proposte del catalogo compaiono Cocteau, Baby Dream, Mong Tong, Pedro Navaja e Rocco. È stata annunciata anche una linea di gioielleria e, in prospettiva, capi di abbigliamento e accessori.

Fonti d’ispirazione: cinema, pop e trasformismo

L’estetica del marchio attinge a riferimenti cinematografici e musicali precisi. L’intento è creare uno storytelling visivo che affianchi i prodotti a un mondo simbolico riconoscibile.

Riferimenti filmici e visivi

  • Brian De Palma e il gusto per il grottesco e il melodramma.

  • Alejandro Jodorowsky per la componente mistica e visionaria.

Icone pop e performance

  • Nome chiave: Bowie, modello di trasformismo e reinvenzione.

  • Altri riferimenti: Prince, Michael Jackson, Björk ed Elton John.

Secondo i creatori, ogni calzatura è pensata come una scena. Le scarpe devono poter dialogare con l’immaginario di chi è cresciuto tra cinema cult e album iconici.

La strategia visiva e la campagna di lancio

La comunicazione è curata per costruire un universo coerente attorno al prodotto. La campagna è stata sviluppata da PAN Creative Studio, che ha seguito concept, produzione, casting e styling.

Le immagini privilegiano un’estetica teatrale. Si cerca una resa patinata ma con un’impronta scenica, luce studiata e pose che ricordano il teatro fotografico degli anni ’70. Le scarpe non vengono mostrate come oggetti neutri, ma indossate come costumi di scena.

  • Modelli scelti in base alla presenza scenica.

  • Fotografie come performance, non semplici still life.

  • Styling orientato verso la teatralità e la personalità.

Presenza digitale e relazioni con il pubblico

Il dialogo con il pubblico passa soprattutto per il sito ufficiale e i social. Su Instagram il brand costruisce un racconto visuale coerente. Nel sito, il carrello è simpaticamente chiamato “i tuoi giocattoli”, richiamando il nome e la filosofia ludica del progetto.

Canali principali:

  • Instagram: contenuti visivi e campagne.

  • Sito ufficiale: catalogo, filosofia e acquisto.

  • Collaborazioni e eventi: lanci dal vivo e iniziative performative.

Impatto culturale e commerciale

Le Toy Factory si posiziona dove moda e cultura pop si incontrano. Il valore percepito non è solo estetico. C’è un approccio collezionistico che può attrarre appassionati di moda e fan degli artisti coinvolti.

  • Esclusività: edizioni limitate e produzione artigianale.

  • Narrativa: ogni pezzo racconta un mondo di riferimenti.

  • Versatilità: potenziale per espandere a gioielli e abbigliamento.

La presenza scenica e la cura dell’immagine rendono il progetto riconoscibile. L’approccio ibrido promette di creare nuove connessioni tra collezionisti, musicisti e appassionati di design.

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