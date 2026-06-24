Fandango Live debutta: nasce nuovo festival musicale con grandi ospiti

Dal cuore barocco di Lecce arriva un nuovo festival che promette di contaminare cinema, libri e musica in un unico racconto dal vivo. Dal 11 al 14 giugno prende forma Fandango Live, un evento pensato per pubblici curiosi e giovani creativi, con ospiti nazionali e proposte per tutti i gusti.
Quando e perché: le date, il luogo e l’obiettivo
Fandango Live si svolge a Lecce per quattro giorni, dal 11 al 14 giugno. L’iniziativa nasce per costruire relazioni tra arti diverse, favorire la formazione e creare una comunità culturale locale e nazionale.
- Periodo: 11-14 giugno
- Luogo: Lecce, città d’arte e palcoscenico ideale per eventi culturali
- Finalità: cinema, editoria, musica, informazione e formazione
Chi organizza e chi sostiene il progetto
Il festival è promosso da Fandango Factory e realizzato con il supporto di Fondazioni che investono sul territorio. Tra i partner ci sono la Fondazione CDP e la Fondazione Con il Sud, impegnate a sostenere progetti culturali e sociali.
Ospiti e protagonisti attesi
Il cartellone mette insieme registi, scrittori, musicisti e critici. Gli incontri includono firme note e personalità emergenti del panorama italiano.
- Nanni Moretti – racconterà processi creativi e appunti personali.
- Alessandro Baricco e Riccardo Luna – dialogo su intelligenza artificiale e social network.
- Francesco Piccolo – porta in scena uno spettacolo ispirato a Italo Svevo.
- Luca Barbarossa ed Erica Mou – un recital dedicato alla musica italiana.
- Altri nomi: Kas ia Smutniak, Valeria Solarino, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Claudio Morici, Paolo Mereghetti, tra gli altri.
Programma in evidenza: proiezioni, anteprime e dialoghi
Proiezioni speciali
- Mine vaganti di Ferzan Özpetek: proiezione con incontro col regista.
- Selezione di film ambientati in Puglia e prodotti da Fandango.
- Anteprima nazionale del musical Allora balliamo, presente la regista Amélie Bonnin.
Incontri e temi caldi
- Che tempo è questo? – dibattito su IA e social media con Baricco e Luna.
- I miei diari – Nanni Moretti condividerà idee e note sui suoi film.
- Recital e conversazioni sulla storia della discografia italiana con Stefano Senardi.
Documentari e approfondimenti
- Mur di Kasia Smutniak: approfondimento sul film.
- Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti: proiezione e dibattito.
Focus sulle produzioni pugliesi e sui titoli Fandango
Il festival valorizza il territorio con pellicole che hanno scelto la Puglia come set.
- Il passato è una terra straniera (Daniele Vicari, 2008) – dramma urbano e tensione emotiva.
- Il paese delle spose infelici (Pippo Mezzapesa, 2011) – ritratto di comunità e tradizioni.
- La terra (Sergio Rubini, 2006) – storia, paesaggio e radici locali.
Formazione, editoria e percorsi per i giovani
Tra gli intenti principali c’è la formazione: workshop, panel e appuntamenti rivolti ai più giovani e agli operatori culturali.
- Laboratori su cinema e scrittura.
- Incontri con editori e autori.
- Spazi dedicati all’informazione e al giornalismo culturale.
Come seguire gli eventi e informazioni pratiche
La quattro giorni è concepita per il pubblico locale e per visitatori. Molti appuntamenti prevedono accesso libero; alcuni potrebbero richiedere prenotazione.
Fandango Live punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culturale ibrida, tra proiezioni, performance e conversazioni dal vivo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.