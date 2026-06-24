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Fandango Live debutta: nasce nuovo festival musicale con grandi ospiti

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Di : Martina Fabbri

Nasce Fandango Live, un “altro” festival
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Dal cuore barocco di Lecce arriva un nuovo festival che promette di contaminare cinema, libri e musica in un unico racconto dal vivo. Dal 11 al 14 giugno prende forma Fandango Live, un evento pensato per pubblici curiosi e giovani creativi, con ospiti nazionali e proposte per tutti i gusti.

Quando e perché: le date, il luogo e l’obiettivo

Fandango Live si svolge a Lecce per quattro giorni, dal 11 al 14 giugno. L’iniziativa nasce per costruire relazioni tra arti diverse, favorire la formazione e creare una comunità culturale locale e nazionale.

  • Periodo: 11-14 giugno

  • Luogo: Lecce, città d’arte e palcoscenico ideale per eventi culturali

  • Finalità: cinema, editoria, musica, informazione e formazione

Chi organizza e chi sostiene il progetto

Il festival è promosso da Fandango Factory e realizzato con il supporto di Fondazioni che investono sul territorio. Tra i partner ci sono la Fondazione CDP e la Fondazione Con il Sud, impegnate a sostenere progetti culturali e sociali.

Ospiti e protagonisti attesi

Il cartellone mette insieme registi, scrittori, musicisti e critici. Gli incontri includono firme note e personalità emergenti del panorama italiano.

  • Nanni Moretti – racconterà processi creativi e appunti personali.

  • Alessandro Baricco e Riccardo Luna – dialogo su intelligenza artificiale e social network.

  • Francesco Piccolo – porta in scena uno spettacolo ispirato a Italo Svevo.

  • Luca Barbarossa ed Erica Mou – un recital dedicato alla musica italiana.

  • Altri nomi: Kas ia Smutniak, Valeria Solarino, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Claudio Morici, Paolo Mereghetti, tra gli altri.

Programma in evidenza: proiezioni, anteprime e dialoghi

Proiezioni speciali

  • Mine vaganti di Ferzan Özpetek: proiezione con incontro col regista.

  • Selezione di film ambientati in Puglia e prodotti da Fandango.

  • Anteprima nazionale del musical Allora balliamo, presente la regista Amélie Bonnin.

Incontri e temi caldi

  • Che tempo è questo? – dibattito su IA e social media con Baricco e Luna.

  • I miei diari – Nanni Moretti condividerà idee e note sui suoi film.

  • Recital e conversazioni sulla storia della discografia italiana con Stefano Senardi.

Documentari e approfondimenti

  • Mur di Kasia Smutniak: approfondimento sul film.

  • Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti: proiezione e dibattito.

Focus sulle produzioni pugliesi e sui titoli Fandango

Il festival valorizza il territorio con pellicole che hanno scelto la Puglia come set.

  • Il passato è una terra straniera (Daniele Vicari, 2008) – dramma urbano e tensione emotiva.

  • Il paese delle spose infelici (Pippo Mezzapesa, 2011) – ritratto di comunità e tradizioni.

  • La terra (Sergio Rubini, 2006) – storia, paesaggio e radici locali.

Formazione, editoria e percorsi per i giovani

Tra gli intenti principali c’è la formazione: workshop, panel e appuntamenti rivolti ai più giovani e agli operatori culturali.

  • Laboratori su cinema e scrittura.

  • Incontri con editori e autori.

  • Spazi dedicati all’informazione e al giornalismo culturale.

Come seguire gli eventi e informazioni pratiche

La quattro giorni è concepita per il pubblico locale e per visitatori. Molti appuntamenti prevedono accesso libero; alcuni potrebbero richiedere prenotazione.

Fandango Live punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culturale ibrida, tra proiezioni, performance e conversazioni dal vivo.

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