Fandango Live debutta: nasce nuovo festival musicale con grandi ospiti

Dal cuore barocco di Lecce arriva un nuovo festival che promette di contaminare cinema, libri e musica in un unico racconto dal vivo. Dal 11 al 14 giugno prende forma Fandango Live, un evento pensato per pubblici curiosi e giovani creativi, con ospiti nazionali e proposte per tutti i gusti.

Quando e perché: le date, il luogo e l’obiettivo

Fandango Live si svolge a Lecce per quattro giorni, dal 11 al 14 giugno. L’iniziativa nasce per costruire relazioni tra arti diverse, favorire la formazione e creare una comunità culturale locale e nazionale.

Periodo: 11-14 giugno

Luogo: Lecce, città d’arte e palcoscenico ideale per eventi culturali

Finalità: cinema, editoria, musica, informazione e formazione

Chi organizza e chi sostiene il progetto

Il festival è promosso da Fandango Factory e realizzato con il supporto di Fondazioni che investono sul territorio. Tra i partner ci sono la Fondazione CDP e la Fondazione Con il Sud, impegnate a sostenere progetti culturali e sociali.

Ospiti e protagonisti attesi

Il cartellone mette insieme registi, scrittori, musicisti e critici. Gli incontri includono firme note e personalità emergenti del panorama italiano.

Nanni Moretti – racconterà processi creativi e appunti personali.

– racconterà processi creativi e appunti personali. Alessandro Baricco e Riccardo Luna – dialogo su intelligenza artificiale e social network.

e – dialogo su intelligenza artificiale e social network. Francesco Piccolo – porta in scena uno spettacolo ispirato a Italo Svevo.

– porta in scena uno spettacolo ispirato a Italo Svevo. Luca Barbarossa ed Erica Mou – un recital dedicato alla musica italiana.

ed – un recital dedicato alla musica italiana. Altri nomi: Kas ia Smutniak, Valeria Solarino, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Claudio Morici, Paolo Mereghetti, tra gli altri.

Programma in evidenza: proiezioni, anteprime e dialoghi

Proiezioni speciali

Mine vaganti di Ferzan Özpetek: proiezione con incontro col regista.

di Ferzan Özpetek: proiezione con incontro col regista. Selezione di film ambientati in Puglia e prodotti da Fandango.

Anteprima nazionale del musical Allora balliamo, presente la regista Amélie Bonnin.

Incontri e temi caldi

Che tempo è questo? – dibattito su IA e social media con Baricco e Luna.

– dibattito su IA e social media con Baricco e Luna. I miei diari – Nanni Moretti condividerà idee e note sui suoi film.

– Nanni Moretti condividerà idee e note sui suoi film. Recital e conversazioni sulla storia della discografia italiana con Stefano Senardi.

Documentari e approfondimenti

Mur di Kasia Smutniak: approfondimento sul film.

di Kasia Smutniak: approfondimento sul film. Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti: proiezione e dibattito.

Focus sulle produzioni pugliesi e sui titoli Fandango

Il festival valorizza il territorio con pellicole che hanno scelto la Puglia come set.

Il passato è una terra straniera (Daniele Vicari, 2008) – dramma urbano e tensione emotiva.

(Daniele Vicari, 2008) – dramma urbano e tensione emotiva. Il paese delle spose infelici (Pippo Mezzapesa, 2011) – ritratto di comunità e tradizioni.

(Pippo Mezzapesa, 2011) – ritratto di comunità e tradizioni. La terra (Sergio Rubini, 2006) – storia, paesaggio e radici locali.

Formazione, editoria e percorsi per i giovani

Tra gli intenti principali c’è la formazione: workshop, panel e appuntamenti rivolti ai più giovani e agli operatori culturali.

Laboratori su cinema e scrittura.

Incontri con editori e autori.

Spazi dedicati all’informazione e al giornalismo culturale.

Come seguire gli eventi e informazioni pratiche

La quattro giorni è concepita per il pubblico locale e per visitatori. Molti appuntamenti prevedono accesso libero; alcuni potrebbero richiedere prenotazione.

Fandango Live punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culturale ibrida, tra proiezioni, performance e conversazioni dal vivo.

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