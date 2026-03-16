Jim Carrey non ha mandato un sostituto ai César: la notizia è falsa

Jim Carrey ha monopolizzato l’attenzione a Parigi per i César, ricevendo un premio onorario e tenendo un discorso interamente in francese. La scena, commovente e molto pubblica, è diventata però teatro di un’improbabile teoria: qualcuno online sosteneva che non fosse lui ma un sosia, un clone o un artista in travestimento.

La serata ai César: premi, applausi e parole in francese

Jim Carrey è salito sul palco dell’Académie des Arts et Techniques du Cinéma per ritirare il suo César onorario. Ha pronunciato un discorso in francese che molti hanno definito elegante e preparato. Tra gli ospiti c’erano familiari e amici stretti che lo hanno accompagnato nella serata.

Il gesto è stato accolto come un omaggio al cinema francese e un attestato di stima per la sua carriera.

Da dove sono nate le voci sul “falso” Carrey

Online le teorie del complotto sono esplose rapidamente. Alcuni elementi che hanno alimentato i sospetti:

Commenti sull’aspetto fisico dell’attore nelle foto condivise.

Un vecchio video in cui Carrey parlava di identità pubblica, usato fuori contesto.

Post provocatori di influencer e trasformisti che hanno messo in dubbio la sua presenza.

Queste congetture si sono trasformate in meme e post virali. La mescolanza di satira, ironia e disinformazione ha reso difficile separare il falso dal reale.

Le smentite ufficiali e le testimonianze sul palco

La diffusione di dubbi ha spinto rappresentanti ufficiali a intervenire. La portavoce di Carrey ha confermato la sua presenza e il ritiro del premio. Un responsabile dei César ha descritto l’accaduto come un momento importante per l’evento.

Ha aggiunto che l’attore aveva lavorato a lungo sul discorso in francese e aveva chiesto aiuto per la pronuncia di alcune frasi. Secondo le testimonianze, Carrey era con partner, figlia, nipote e una ristretta cerchia di amici.

Il ruolo dei social e dei trasformismi nel sospetto

La vicenda è stata amplificata sui social. Un artista noto per le trasformazioni ha pubblicato immagini e una didascalia scherzosa che hanno ulteriormente confuso il pubblico.

Tra i fattori che hanno peggiorato la confusione:

Immagini manipolate o generate con l’intelligenza artificiale. Post ironici privi di contestualizzazione. Condivisioni di contenuti vecchi riadattati per attirare attenzione.

In alcuni casi le immagini finali mostravano chiaramente una simulazione, ma la viralità aveva già fatto danni.

Reazioni di colleghi e commenti pubblici

La vicenda ha ottenuto riscontri da volti noti. Alcuni personaggi famosi hanno reagito con emoticon o richieste di chiarimento. Le reazioni sono state emotive e hanno contribuito allo scambio di messaggi.

Tra i temi emersi nei commenti:

La difficoltà a distinguere ironia e cattiva informazione.

Il potere delle immagini manipolate nel generare dubbi.

La necessità di verifiche da parte dei media prima della condivisione.

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