Crocs: la scarpa firmata Steven Smith che anticipa il futuro del marchio

A pochi giorni dall’esordio alla fiera, la nuova proposta di Crocs ha già acceso il dibattito: la Crocs Ripple, firmata da Steven Smith, non è passata inosservata a Art Basel e potrebbe segnare una svolta per il marchio.
Un design che sfida le aspettative del pubblico
La Ripple non somiglia al classico clog. È un oggetto con tratti scultorei e linee ondulate. La silhouette sembra pensata per interrogare più che compiacere. In un contesto come quello di Art Basel, il pezzo si legge come opera e come prodotto.
Perché scegliere Art Basel è stata una mossa strategica
Portare la Ripple nel cuore della scena artistica è stata una scelta calcolata. Art Basel è il luogo dove si incontrano arte contemporanea e cultura pop. Lì il progetto ha guadagnato visibilità verso un pubblico attento alle sperimentazioni estetiche.
Obiettivi dell’operazione
- Posizionare Crocs oltre il semplice comfort.
- Associare il marchio a linguaggi di design sperimentale.
- Provocare discussione e attirare nuovi consumatori.
Materiali e dettagli tecnici che raccontano una nuova direzione
La Ripple monta due diversi strati di schiuma. C’è un inserto in TPU che contribuisce al profilo futurista. Il risultato è una scarpa che punta molto sull’impatto visivo oltre che sulla funzione.
Caratteristiche principali
- Struttura slip-on con onde pronunciate.
- Doppia densità di schiuma per comfort e forma.
- Elementi in TPU a vista per un’estetica tech.
Le prime reazioni: entusiasmo e scetticismo
Il lancio ha diviso. Da una parte ci sono gli entusiasti che vedono nella Ripple un passo audace. Dall’altra troviamo chi rimane freddo e non la considera immediatamente persuasiva.
Come si distribuiscono le opinioni
- Supporto da parte di chi segue le sperimentazioni di Steven Smith.
- Diffidenza da consumatori abituati al design funzionale di Crocs.
- Discussioni sui social e copertura nelle testate di moda e design.
Cosa potrebbe cambiare per Crocs
La Ripple sembra il primo passo verso una ridefinizione dell’identità del brand. La strategia punta a posizionare Crocs in un territorio ibrido tra comfort e avanguardia estetica. Se il progetto continuerà su questa strada, il marchio potrebbe attrarre un pubblico diverso.
Possibili sviluppi
- Collaborazioni con figure del design e dell’arte.
- Collezioni che esplorano forme più audaci.
- Campagne che enfatizzano la dimensione culturale del prodotto.
Articoli simili
- Paraboot Michael compie 80 anni: la storia di un’icona della calzatura
- Timberland: Gabriel Moses e Spike Lee firmano la nuova campagna
- UGG x Palace capsule con Titti e Silvestro: ecco la collezione
- Saucony ProGrid V2 torna a Milano: debutto per le strade della città
- Star Trek 4: Zachary Quinto riaccende speranze per il ritorno del franchise
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.