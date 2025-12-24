Crocs: la scarpa firmata Steven Smith che anticipa il futuro del marchio

A pochi giorni dall’esordio alla fiera, la nuova proposta di Crocs ha già acceso il dibattito: la Crocs Ripple, firmata da Steven Smith, non è passata inosservata a Art Basel e potrebbe segnare una svolta per il marchio.

Un design che sfida le aspettative del pubblico

La Ripple non somiglia al classico clog. È un oggetto con tratti scultorei e linee ondulate. La silhouette sembra pensata per interrogare più che compiacere. In un contesto come quello di Art Basel, il pezzo si legge come opera e come prodotto.

Perché scegliere Art Basel è stata una mossa strategica

Portare la Ripple nel cuore della scena artistica è stata una scelta calcolata. Art Basel è il luogo dove si incontrano arte contemporanea e cultura pop. Lì il progetto ha guadagnato visibilità verso un pubblico attento alle sperimentazioni estetiche.

Obiettivi dell’operazione

Posizionare Crocs oltre il semplice comfort.

Associare il marchio a linguaggi di design sperimentale.

Provocare discussione e attirare nuovi consumatori.

Materiali e dettagli tecnici che raccontano una nuova direzione

La Ripple monta due diversi strati di schiuma. C’è un inserto in TPU che contribuisce al profilo futurista. Il risultato è una scarpa che punta molto sull’impatto visivo oltre che sulla funzione.

Caratteristiche principali

Struttura slip-on con onde pronunciate.

Doppia densità di schiuma per comfort e forma.

Elementi in TPU a vista per un’estetica tech.

Le prime reazioni: entusiasmo e scetticismo

Il lancio ha diviso. Da una parte ci sono gli entusiasti che vedono nella Ripple un passo audace. Dall’altra troviamo chi rimane freddo e non la considera immediatamente persuasiva.

Come si distribuiscono le opinioni

Supporto da parte di chi segue le sperimentazioni di Steven Smith .

. Diffidenza da consumatori abituati al design funzionale di Crocs.

Discussioni sui social e copertura nelle testate di moda e design.

Cosa potrebbe cambiare per Crocs

La Ripple sembra il primo passo verso una ridefinizione dell’identità del brand. La strategia punta a posizionare Crocs in un territorio ibrido tra comfort e avanguardia estetica. Se il progetto continuerà su questa strada, il marchio potrebbe attrarre un pubblico diverso.

Possibili sviluppi

Collaborazioni con figure del design e dell’arte.

Collezioni che esplorano forme più audaci.

Campagne che enfatizzano la dimensione culturale del prodotto.

