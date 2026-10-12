Leapmotor rinnova la C10 per il Model Year 2027 con una serie di aggiornamenti pensati per migliorare connettività, assistenza alla guida e autonomia. Il SUV di segmento D adotta la nuova architettura elettronica ed elettrica 3.5 e introduce funzioni smart più avanzate, aggiornamenti alle motorizzazioni e una dotazione ADAS ampliata.

Motorizzazioni e prestazioni aggiornate: più potenza e autonomia

La gamma elettrica riceve ritocchi significativi sia nelle versioni a singolo motore sia nelle varianti a trazione integrale. Le cifre chiave puntano su prestazioni più vivaci senza rinunciare all’autonomia WLTP.

Versioni BEV e AWD della C10 offrono più potenza e autonomia.

C10 81,9 kWh (allestimento Design, trazione posteriore) : motore potenziato a 299 CV e 360 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in circa 6,8 secondi e velocità massima di 190 km/h. Autonomia WLTP stimata: 519 km .

: motore potenziato a 299 CV e 360 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in circa 6,8 secondi e velocità massima di 190 km/h. Autonomia WLTP stimata: . C10 81,9 kWh Design AWD : due motori, trazione integrale, potenza complessiva di 571 CV e 655 Nm. 0-100 km/h in circa 5 secondi. Autonomia WLTP dichiarata: 479 km .

: due motori, trazione integrale, potenza complessiva di 571 CV e 655 Nm. 0-100 km/h in circa 5 secondi. Autonomia WLTP dichiarata: . C10 REEV Hybrid: sistema range extender con motore termico che ricarica la batteria. Potenza massima di 220 CV e autonomia elettrica fino a 145 km. Combinando batteria e generatore benzina 1,5 litri quattro cilindri, l’autonomia totale raggiunge 986 km WLTP.

Nuova architettura 3.5 e infotainment con intelligenza artificiale

La C10 adotta la più recente piattaforma elettronica ed elettrica del marchio: la architettura 3.5. Questo aggiornamento abilita nuove funzioni software e una migliore integrazione dei sistemi a bordo.

Schermo, interfaccia e connettività

Il sistema LEAP OS 4.0 Plus è visibile su un display centrale da 14,6 pollici. L’interfaccia è ridisegnata, supporta grafiche 3D e multitasking per gestire più app contemporaneamente.

Il nuovo display centrale LEAP OS 4.0 Plus supporta grafica 3D e multitasking.

Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Controllo vocale migliorato con supporto anche per la lingua italiana.

Funzione di ricerca online che sfrutta ChatGPT per fornire informazioni aggiornate in tempo reale.

La piattaforma di assistenza vocale gestisce richieste con contesto, più intenzioni nella stessa frase e passaggi di lingua fluidi.

ADAS: più sensori e cinque funzioni nuove per la sicurezza

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida cresce e arriva a un totale di 22 ADAS. La C10 introduce nuove capacità per rendere le manovre quotidiane più sicure e comode.

Automatic Lane Change : cambio di corsia automatico dopo l’attivazione dell’indicatore, quando la situazione lo consente.

: cambio di corsia automatico dopo l’attivazione dell’indicatore, quando la situazione lo consente. Front Vehicle Departure Warning : avvisa se il veicolo davanti riparte nel traffico.

: avvisa se il veicolo davanti riparte nel traffico. Front Cross Traffic Alert e Front Cross Traffic Braking : rilevamento e frenata per i veicoli in avvicinamento durante manovre in incroci o in uscita da parcheggi.

e : rilevamento e frenata per i veicoli in avvicinamento durante manovre in incroci o in uscita da parcheggi. Side Distance Indication System: in strade strette attiva la telecamera a 360 gradi e i sensori anteriori per monitorare gli ingombri laterali.

Dal punto di vista hardware la C10 passa a una configurazione 1V5R: una telecamera anteriore e cinque radar. Due nuovi radar angolari anteriori insieme a un radar frontale ampliano l’area di rilevamento degli ostacoli.

Abitacolo, carico e dettagli pratici

Lo spazio di carico migliora sulle versioni a batteria. Anche la configurazione interna e i materiali si evolvono, con attenzione al comfort del guidatore e alla praticità.

Bagagliaio BEV: aumento di 27 litri rispetto al passato. Volume ora di 500 litri , fino a 1.905 litri con i sedili posteriori abbattuti.

, fino a con i sedili posteriori abbattuti. Pianale regolabile su due livelli e frunk anteriore da 30 litri in tutte le BEV.

in tutte le BEV. RE EV Hybrid: bagagliaio da 440 litri, estendibile fino a 1.845 litri abbattendo la seconda fila.

Allestimento Design: comfort e stile

Fascia luminosa LED a tutta larghezza sul frontale.

Specchietto interno frameless con funzione antiabbagliamento automatica.

Supporto lombare elettrico a quattro vie per il guidatore.

Vetri anteriori a doppio strato con isolamento acustico.

Nuova smart key per accesso e avviamento hands-free.

Listini e promozioni previste per il mercato italiano

Leapmotor comunica prezzi di listino competitivi per l’Italia, con incentivi temporanei previsti per ottobre.

Prezzi di listino BEV : da 42.900 € (trazione posteriore) e da 45.400 € (trazione integrale).

: da (trazione posteriore) e da (trazione integrale). Prezzi REEV Hybrid: da 38.400 € in versione Life e da 40.400 € in versione Design.

Per ottobre è prevista una promozione con un vantaggio cliente fino a 5.000 €. A questa cifra possono sommarsi fino a 2.500 € aggiuntivi con permuta o rottamazione. Lo sconto massimo combinato può dunque arrivare a 7.500 €, variando in base all’allestimento.

Esempi promozionali: C10 REEV Hybrid Life può scendere a 30.900 € .

può scendere a . C10 BEV 81,9 kWh con sconti può partire da 35.400 €.

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