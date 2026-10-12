Leapmotor rinnova la C10 per il Model Year 2027 con una serie di aggiornamenti pensati per migliorare connettività, assistenza alla guida e autonomia. Il SUV di segmento D adotta la nuova architettura elettronica ed elettrica 3.5 e introduce funzioni smart più avanzate, aggiornamenti alle motorizzazioni e una dotazione ADAS ampliata.
Motorizzazioni e prestazioni aggiornate: più potenza e autonomia
La gamma elettrica riceve ritocchi significativi sia nelle versioni a singolo motore sia nelle varianti a trazione integrale. Le cifre chiave puntano su prestazioni più vivaci senza rinunciare all’autonomia WLTP.
- C10 81,9 kWh (allestimento Design, trazione posteriore): motore potenziato a 299 CV e 360 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in circa 6,8 secondi e velocità massima di 190 km/h. Autonomia WLTP stimata: 519 km.
- C10 81,9 kWh Design AWD: due motori, trazione integrale, potenza complessiva di 571 CV e 655 Nm. 0-100 km/h in circa 5 secondi. Autonomia WLTP dichiarata: 479 km.
- C10 REEV Hybrid: sistema range extender con motore termico che ricarica la batteria. Potenza massima di 220 CV e autonomia elettrica fino a 145 km. Combinando batteria e generatore benzina 1,5 litri quattro cilindri, l’autonomia totale raggiunge 986 km WLTP.
Nuova architettura 3.5 e infotainment con intelligenza artificiale
La C10 adotta la più recente piattaforma elettronica ed elettrica del marchio: la architettura 3.5. Questo aggiornamento abilita nuove funzioni software e una migliore integrazione dei sistemi a bordo.
Schermo, interfaccia e connettività
Il sistema LEAP OS 4.0 Plus è visibile su un display centrale da 14,6 pollici. L’interfaccia è ridisegnata, supporta grafiche 3D e multitasking per gestire più app contemporaneamente.
- Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.
- Controllo vocale migliorato con supporto anche per la lingua italiana.
- Funzione di ricerca online che sfrutta ChatGPT per fornire informazioni aggiornate in tempo reale.
La piattaforma di assistenza vocale gestisce richieste con contesto, più intenzioni nella stessa frase e passaggi di lingua fluidi.
ADAS: più sensori e cinque funzioni nuove per la sicurezza
Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida cresce e arriva a un totale di 22 ADAS. La C10 introduce nuove capacità per rendere le manovre quotidiane più sicure e comode.
- Automatic Lane Change: cambio di corsia automatico dopo l’attivazione dell’indicatore, quando la situazione lo consente.
- Front Vehicle Departure Warning: avvisa se il veicolo davanti riparte nel traffico.
- Front Cross Traffic Alert e Front Cross Traffic Braking: rilevamento e frenata per i veicoli in avvicinamento durante manovre in incroci o in uscita da parcheggi.
- Side Distance Indication System: in strade strette attiva la telecamera a 360 gradi e i sensori anteriori per monitorare gli ingombri laterali.
Dal punto di vista hardware la C10 passa a una configurazione 1V5R: una telecamera anteriore e cinque radar. Due nuovi radar angolari anteriori insieme a un radar frontale ampliano l’area di rilevamento degli ostacoli.
Abitacolo, carico e dettagli pratici
Lo spazio di carico migliora sulle versioni a batteria. Anche la configurazione interna e i materiali si evolvono, con attenzione al comfort del guidatore e alla praticità.
- Bagagliaio BEV: aumento di 27 litri rispetto al passato. Volume ora di 500 litri, fino a 1.905 litri con i sedili posteriori abbattuti.
- Pianale regolabile su due livelli e frunk anteriore da 30 litri in tutte le BEV.
- RE EV Hybrid: bagagliaio da 440 litri, estendibile fino a 1.845 litri abbattendo la seconda fila.
Allestimento Design: comfort e stile
- Fascia luminosa LED a tutta larghezza sul frontale.
- Specchietto interno frameless con funzione antiabbagliamento automatica.
- Supporto lombare elettrico a quattro vie per il guidatore.
- Vetri anteriori a doppio strato con isolamento acustico.
- Nuova smart key per accesso e avviamento hands-free.
Listini e promozioni previste per il mercato italiano
Leapmotor comunica prezzi di listino competitivi per l’Italia, con incentivi temporanei previsti per ottobre.
- Prezzi di listino BEV: da 42.900 € (trazione posteriore) e da 45.400 € (trazione integrale).
- Prezzi REEV Hybrid: da 38.400 € in versione Life e da 40.400 € in versione Design.
Per ottobre è prevista una promozione con un vantaggio cliente fino a 5.000 €. A questa cifra possono sommarsi fino a 2.500 € aggiuntivi con permuta o rottamazione. Lo sconto massimo combinato può dunque arrivare a 7.500 €, variando in base all’allestimento.
- Esempi promozionali: C10 REEV Hybrid Life può scendere a 30.900 €.
- C10 BEV 81,9 kWh con sconti può partire da 35.400 €.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.