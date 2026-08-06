Leviticus: il film horror queer dell’anno

Un film che trasforma un versetto biblico in motore di paura arriva sulle scene con coraggio. Leviticus mette al centro l’esperienza queer e la violenza morale mascherata da fede. La pellicola di Adrian Chiarella non cerca sotterfugi: intreccia terrore e tenerezza per raccontare come l’odio si travesta da redenzione.
Da un versetto al nucleo drammatico: il quadro culturale
La frase del Levitico usata per giustificare discriminazioni è il punto di partenza. Questa citazione religiosa è diventata una lente per analizzare pregiudizio e persecuzione.
Per generazioni, quel passo è stato impiegato come strumento di condanna. Nel film, quella stessa parola diventa la miccia che accende pratiche di controllo e terrore.
La svolta creativa di Adrian Chiarella: esorcismi o possessione?
Chiarella ha ribaltato un’idea nota: non più esorcismi classici con fuoco e fumo, ma possessione come metodo di repressione.
L’intuizione è semplice e potente. Anziché tentare di «curare» i giovani queer con rituali, il male si manifesta prendendo la forma dell’amato. Questo capovolgimento genera tensione drammatica e allegoria sociale.
Trama sintetica e protagonisti principali
La storia si svolge in una comunità rurale australiana, chiusa e profondamente religiosa.
- Naim: giovane trasferitosi in periferia, interpretato da Joe Bird.
- Ryan: ragazzo del luogo, fisico da atleta e fascino sensuale, interpretato da Stacy Clausen.
- La madre di Naim: una donna in crisi dopo il divorzio, legata alla chiesa.
- Il figlio del pastore: coinvolto in pratiche di «correzione».
- Il cosiddetto «guaritore»: figura ambigua che pratica rituali violenti.
La vicinanza tra Naim e Ryan cresce in segreto. Quando la comunità interviene, la loro attrazione diventa bersaglio di una forza oscura.
Le regole dell’entità e i meccanismi del terrore
Il film stabilisce presto alcune regole dell’orrore. Queste leggi interne rendono il racconto coerente e spaventoso.
- L’entità attacca chi è solo.
- Si presenta con l’aspetto della persona che desideri di più.
- Il suo scopo è usare il desiderio come arma contro la vittima.
Questo gioco di specchi mette in crisi la percezione: come distinguere il vero amore dalla minaccia che lo imita?
Terapia di conversione e metafora sociale
Il film non nasconde la sua lettura politica. La terapia di conversione diventa simbolo di controllo e violenza psicologica.
La chiesa e i suoi riti vengono mostrati come istituzioni che spesso legittimano abusi. L’orrore soprannaturale convive con quello umano, e a volte lo specchia.
La metafora è evidente ma efficace. Il demone è la proiezione di pratiche reali, di chi usa la religione per giustificare la persecuzione.
Come il film miscela amore e paura
Leviticus non mette l’amore in secondo piano. Anzi, lo eleva come resistenza.
Molte scene oscillano tra intimità e terrore. La tensione domanda continuamente se l’altro sia la salvezza o la minaccia.
Una battuta apparentemente ingenua diventa carica di pathos nella recitazione. Quel momento rivela quanto il legame sentimentale sia al centro della storia.
Scelte formali: regia, fotografia e recitazione
Chiarella dimostra occhio per la composizione. Le inquadrature lavorano sul contrasto tra paesaggio aperto e isolamento emotivo.
- La fotografia sfrutta luci fredde e ombre profonde.
- Il montaggio favorisce scene di suspense ben ritmate.
- Gli attori offrono performance intense e misurate.
Joe Bird e Stacy Clausen creano una chimica credibile. Mia Wasikowska e Nicholas Hope forniscono ruoli chiave, costruendo il tessuto emotivo e la tensione morale.
Horror queer: dove si colloca questo film
Leviticus segna un punto di svolta nel sottogenere. Unisce la tradizione del thriller soprannaturale a tematiche LGBTQ+.
La pellicola non è solo un horror sui sentimenti proibiti. È anche un esercizio politico che interroga il confine tra mostro e persecutore umano.
Reazioni possibili e letture critiche
Alcuni spettatori potrebbero trovare la metafora troppo esplicita. Altri apprezzeranno la chiarezza dell’accusa.
La forza del film sta nella capacità di mescolare emozione e denuncia. Le immagini potenti e le scelte narrative aprono molte discussioni.
Articoli simili
- Casa-museo di Abbas Kiarostami distrutta nei bombardamenti in Iran
- Julian Barnes annuncia Partenze: sarà il suo ultimo libro, esce il 20 gennaio per Einaudi
- Cinema europeo affronta la guerra: nuovi film e registi raccontano il conflitto
- La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati resta uno dei horror più spaventosi anche oggi
- Violenza politica: l’infiltrata, conoscere il passato è l’unica difesa per il futuro
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.