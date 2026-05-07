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Chrome scarica 4 GB di Gemini Nano sul disco degli utenti senza consenso

Aggiornato il :

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Di : Serena Gualtieri

Chrome scarica 4 GB del modello IA Gemini Nano sul disco degli utenti senza chiederlo
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Segnalazioni arrivate da più parti indicano che Chrome ha scaricato automaticamente circa 4 GB di un modello di intelligenza artificiale chiamato Gemini Nano sulla memoria locale degli utenti. La mossa ha sorpreso chi non si aspettava download così pesanti e ha riacceso il dibattito su controllo, spazio e trasparenza nelle app browser.

Che cosa è accaduto e perché molti hanno notato il download

Utenti e tecnici hanno osservato file nuovi e voluminosi all’interno delle cartelle del profilo di Chrome. I file corrispondono a componenti di un modello IA destinato ad eseguire alcune funzioni offline.

  • Dimensione approssimativa: 4 GB per installazione segnalata.

  • Modalità: download eseguito in background senza avvisi espliciti.

  • Obiettivo presunto: migliorare risposte locali e velocizzare feature con intelligenza artificiale.

Come si manifesta il problema sul dispositivo

I sintomi più comuni riportati dagli utenti sono chiari e riproducibili.

  • Spazio libero sul disco ridotto improvvisamente.

  • Processi di rete in background durante il download.

  • Cartelle del profilo Chrome con file dall’aspetto nuovo, spesso contenenti “gemini” o termini simili.

Perché Chrome potrebbe scaricare modelli IA in locale

Negli ultimi anni i browser hanno iniziato a integrare modelli locali per risposte più rapide.

  • Vantaggi: minore latenza e funzionamento parziale offline.

  • Svantaggi: occupazione di spazio e possibili preoccupazioni sulla gestione dei dati.

Quali rischi per privacy e prestazioni

L’installazione automatica solleva questioni importanti per utenti e aziende.

  • Privacy: i modelli locali possono necessitare di dati per funzionare, ma non dovrebbero trasferire informazioni sensibili senza consenso.

  • Prestazioni: dischi pieni e I/O aggiuntivo possono rallentare sistemi più vecchi.

  • Sicurezza: aggiornamenti e firme digitali dei modelli sono cruciali per evitare manomissioni.

Come verificare se il modello è stato scaricato

Ci sono passaggi semplici per controllare la presenza di file correlati a Gemini Nano.

  • Aprire il gestore file e cercare termini come “gemini” o “model”.

  • Controllare le dimensioni delle cartelle del profilo di Chrome.

  • Su Windows cercare in %LOCALAPPDATA%/Google/Chrome/User Data.

  • Su macOS controllare ~/Library/Application Support/Google/Chrome.

  • Su Linux ispezionare ~/.config/google-chrome o ~/.config/chromium.

Controllo tramite Chrome

Alcune impostazioni del browser permettono di gestire funzioni legate all’IA.

  • Accedere a chrome://settings e cercare le sezioni relative a privacy o funzioni sperimentali.

  • Disattivare opzioni che menzionano l’uso di modelli offline, se presenti.

Come rimuovere i file e liberare spazio

Se preferisci eliminare il modello, procedi con cautela e segui questi passaggi.

  1. Chiudi Chrome prima di cancellare i file.

  2. Fai un backup del profilo se vuoi conservare segnalibri e preferenze.

  3. Individua ed elimina le cartelle riconducibili al modello.

  4. Riavvia il browser e verifica che tutto funzioni correttamente.

In alternativa, usa strumenti di pulizia disco ufficiali per rimuovere cache e file temporanei.

La posizione ufficiale di Google e gli aggiornamenti in arrivo

Secondo le comunicazioni pubbliche, Google è a conoscenza delle segnalazioni e ha promesso chiarimenti.

  • La società sta indagando sul modo in cui i download sono stati avviati.

  • È atteso un aggiornamento che chiarisca permessi e opzioni per gli utenti.

Consigli pratici per gli utenti interessati

Per limitare problemi simili, adotta queste buone pratiche.

  • Tieni Chrome aggiornato all’ultima versione stabile.

  • Controlla regolarmente lo spazio su disco con utilità di sistema.

  • Segnala comportamenti inaspettati tramite il centro assistenza o il feedback del browser.

  • Valuta l’uso di profili dedicati per separare dati personali e lavoro.

Come monitorare eventuali nuovi sviluppi

Per restare informati su patch e modifiche, controlla fonti ufficiali e testate tecnologiche.

  • Iscriviti agli avvisi di sicurezza di Google.

  • Segui blog tecnologici e canali di notizie IT.

  • Usa strumenti di monitoraggio delle versioni del browser.

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