Chrome scarica 4 GB di Gemini Nano sul disco degli utenti senza consenso

Segnalazioni arrivate da più parti indicano che Chrome ha scaricato automaticamente circa 4 GB di un modello di intelligenza artificiale chiamato Gemini Nano sulla memoria locale degli utenti. La mossa ha sorpreso chi non si aspettava download così pesanti e ha riacceso il dibattito su controllo, spazio e trasparenza nelle app browser.
Che cosa è accaduto e perché molti hanno notato il download
Utenti e tecnici hanno osservato file nuovi e voluminosi all’interno delle cartelle del profilo di Chrome. I file corrispondono a componenti di un modello IA destinato ad eseguire alcune funzioni offline.
- Dimensione approssimativa: 4 GB per installazione segnalata.
- Modalità: download eseguito in background senza avvisi espliciti.
- Obiettivo presunto: migliorare risposte locali e velocizzare feature con intelligenza artificiale.
Come si manifesta il problema sul dispositivo
I sintomi più comuni riportati dagli utenti sono chiari e riproducibili.
- Spazio libero sul disco ridotto improvvisamente.
- Processi di rete in background durante il download.
- Cartelle del profilo Chrome con file dall’aspetto nuovo, spesso contenenti “gemini” o termini simili.
Perché Chrome potrebbe scaricare modelli IA in locale
Negli ultimi anni i browser hanno iniziato a integrare modelli locali per risposte più rapide.
- Vantaggi: minore latenza e funzionamento parziale offline.
- Svantaggi: occupazione di spazio e possibili preoccupazioni sulla gestione dei dati.
Quali rischi per privacy e prestazioni
L’installazione automatica solleva questioni importanti per utenti e aziende.
- Privacy: i modelli locali possono necessitare di dati per funzionare, ma non dovrebbero trasferire informazioni sensibili senza consenso.
- Prestazioni: dischi pieni e I/O aggiuntivo possono rallentare sistemi più vecchi.
- Sicurezza: aggiornamenti e firme digitali dei modelli sono cruciali per evitare manomissioni.
Come verificare se il modello è stato scaricato
Ci sono passaggi semplici per controllare la presenza di file correlati a Gemini Nano.
- Aprire il gestore file e cercare termini come “gemini” o “model”.
- Controllare le dimensioni delle cartelle del profilo di Chrome.
- Su Windows cercare in %LOCALAPPDATA%/Google/Chrome/User Data.
- Su macOS controllare ~/Library/Application Support/Google/Chrome.
- Su Linux ispezionare ~/.config/google-chrome o ~/.config/chromium.
Controllo tramite Chrome
Alcune impostazioni del browser permettono di gestire funzioni legate all’IA.
- Accedere a chrome://settings e cercare le sezioni relative a privacy o funzioni sperimentali.
- Disattivare opzioni che menzionano l’uso di modelli offline, se presenti.
Come rimuovere i file e liberare spazio
Se preferisci eliminare il modello, procedi con cautela e segui questi passaggi.
- Chiudi Chrome prima di cancellare i file.
- Fai un backup del profilo se vuoi conservare segnalibri e preferenze.
- Individua ed elimina le cartelle riconducibili al modello.
- Riavvia il browser e verifica che tutto funzioni correttamente.
In alternativa, usa strumenti di pulizia disco ufficiali per rimuovere cache e file temporanei.
La posizione ufficiale di Google e gli aggiornamenti in arrivo
Secondo le comunicazioni pubbliche, Google è a conoscenza delle segnalazioni e ha promesso chiarimenti.
- La società sta indagando sul modo in cui i download sono stati avviati.
- È atteso un aggiornamento che chiarisca permessi e opzioni per gli utenti.
Consigli pratici per gli utenti interessati
Per limitare problemi simili, adotta queste buone pratiche.
- Tieni Chrome aggiornato all’ultima versione stabile.
- Controlla regolarmente lo spazio su disco con utilità di sistema.
- Segnala comportamenti inaspettati tramite il centro assistenza o il feedback del browser.
- Valuta l’uso di profili dedicati per separare dati personali e lavoro.
Come monitorare eventuali nuovi sviluppi
Per restare informati su patch e modifiche, controlla fonti ufficiali e testate tecnologiche.
- Iscriviti agli avvisi di sicurezza di Google.
- Segui blog tecnologici e canali di notizie IT.
- Usa strumenti di monitoraggio delle versioni del browser.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.