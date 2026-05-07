Chrome scarica 4 GB di Gemini Nano sul disco degli utenti senza consenso

Segnalazioni arrivate da più parti indicano che Chrome ha scaricato automaticamente circa 4 GB di un modello di intelligenza artificiale chiamato Gemini Nano sulla memoria locale degli utenti. La mossa ha sorpreso chi non si aspettava download così pesanti e ha riacceso il dibattito su controllo, spazio e trasparenza nelle app browser.

Che cosa è accaduto e perché molti hanno notato il download

Utenti e tecnici hanno osservato file nuovi e voluminosi all’interno delle cartelle del profilo di Chrome. I file corrispondono a componenti di un modello IA destinato ad eseguire alcune funzioni offline.

Dimensione approssimativa: 4 GB per installazione segnalata.

per installazione segnalata. Modalità: download eseguito in background senza avvisi espliciti.

Obiettivo presunto: migliorare risposte locali e velocizzare feature con intelligenza artificiale.

Come si manifesta il problema sul dispositivo

I sintomi più comuni riportati dagli utenti sono chiari e riproducibili.

Spazio libero sul disco ridotto improvvisamente.

Processi di rete in background durante il download.

Cartelle del profilo Chrome con file dall’aspetto nuovo, spesso contenenti “gemini” o termini simili.

Perché Chrome potrebbe scaricare modelli IA in locale

Negli ultimi anni i browser hanno iniziato a integrare modelli locali per risposte più rapide.

Vantaggi: minore latenza e funzionamento parziale offline.

Svantaggi: occupazione di spazio e possibili preoccupazioni sulla gestione dei dati.

Quali rischi per privacy e prestazioni

L’installazione automatica solleva questioni importanti per utenti e aziende.

Privacy: i modelli locali possono necessitare di dati per funzionare, ma non dovrebbero trasferire informazioni sensibili senza consenso.

i modelli locali possono necessitare di dati per funzionare, ma non dovrebbero trasferire informazioni sensibili senza consenso. Prestazioni: dischi pieni e I/O aggiuntivo possono rallentare sistemi più vecchi.

dischi pieni e I/O aggiuntivo possono rallentare sistemi più vecchi. Sicurezza: aggiornamenti e firme digitali dei modelli sono cruciali per evitare manomissioni.

Come verificare se il modello è stato scaricato

Ci sono passaggi semplici per controllare la presenza di file correlati a Gemini Nano.

Aprire il gestore file e cercare termini come “gemini” o “model”.

Controllare le dimensioni delle cartelle del profilo di Chrome.

Su Windows cercare in %LOCALAPPDATA%/Google/Chrome/User Data.

Su macOS controllare ~/Library/Application Support/Google/Chrome.

Su Linux ispezionare ~/.config/google-chrome o ~/.config/chromium.

Controllo tramite Chrome

Alcune impostazioni del browser permettono di gestire funzioni legate all’IA.

Accedere a chrome://settings e cercare le sezioni relative a privacy o funzioni sperimentali.

Disattivare opzioni che menzionano l’uso di modelli offline, se presenti.

Come rimuovere i file e liberare spazio

Se preferisci eliminare il modello, procedi con cautela e segui questi passaggi.

Chiudi Chrome prima di cancellare i file. Fai un backup del profilo se vuoi conservare segnalibri e preferenze. Individua ed elimina le cartelle riconducibili al modello. Riavvia il browser e verifica che tutto funzioni correttamente.

In alternativa, usa strumenti di pulizia disco ufficiali per rimuovere cache e file temporanei.

La posizione ufficiale di Google e gli aggiornamenti in arrivo

Secondo le comunicazioni pubbliche, Google è a conoscenza delle segnalazioni e ha promesso chiarimenti.

La società sta indagando sul modo in cui i download sono stati avviati.

È atteso un aggiornamento che chiarisca permessi e opzioni per gli utenti.

Consigli pratici per gli utenti interessati

Per limitare problemi simili, adotta queste buone pratiche.

Tieni Chrome aggiornato all’ultima versione stabile.

Controlla regolarmente lo spazio su disco con utilità di sistema.

Segnala comportamenti inaspettati tramite il centro assistenza o il feedback del browser.

Valuta l’uso di profili dedicati per separare dati personali e lavoro.

Come monitorare eventuali nuovi sviluppi

Per restare informati su patch e modifiche, controlla fonti ufficiali e testate tecnologiche.

Iscriviti agli avvisi di sicurezza di Google.

Segui blog tecnologici e canali di notizie IT.

Usa strumenti di monitoraggio delle versioni del browser.

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