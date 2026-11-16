Bill Murray riappare nei panni di Peter Venkman in un modo inaspettato: non in un nuovo film, ma al centro di una campagna a tema Halloween che trasforma una Rivian in una versione moderna della celebre Ecto-1. Lo spot mescola omaggi alla saga e trovate tecnologiche pensate per stupire i fan.

Lo spot che ripropone Peter Venkman e una Ecto-1 reinventata

La breve storia pubblicitaria mette in scena Peter Venkman alle prese con una casa infestata e con il suo storico nemico, Slimer. Dietro la regia c’è Gil Kenan, già noto per il recente episodio della serie. Ma la sorpresa più grande è l’auto: non più la Cadillac classica, ma una Rivian R1S modificata, battezzata Ecto-R1.

Lo spot mostra Venkman davanti a una casa infestata con la nuova Ecto-R1.

Dettagli della vettura e richiami iconici

Estetica : logo degli Acchiappafantasmi e strisce rosse che ricordano la Ecto-1 originale.

: logo degli Acchiappafantasmi e strisce rosse che ricordano la Ecto-1 originale. Accessori : lampeggianti, attrezzature sul tetto e componenti custom ispirati ai film.

: lampeggianti, attrezzature sul tetto e componenti custom ispirati ai film. Funzionalità: strumenti high-tech per “catturare” le presenze, usati da Venkman nello spot.

L’auto mantiene l’anima della saga, pur cambiando pelle. È la stessa Ecto-1 per identità visiva, ma aggiornata ai tempi e all’elettrico.

Collaborazione Rivian–Sony: esperienza digitale per i proprietari

La campagna è firmata Rivian insieme a Sony Pictures. I proprietari delle Rivian possono scaricare un aggiornamento software che attiva una modalità a tema Ghostbusters.

La modalità a tema Ghostbusters si attiva via update sul display centrale delle Rivian.

Grafica personalizzata sul display centrale.

Effetti luminosi e sonori sincronizzati con l’auto.

Mini-gioco arcade con i Mini-Puft.

Caccia al tesoro digitale per i possessori di Rivian.

La modalità è stata resa disponibile dal 9 ottobre e resterà attiva fino al 2 novembre. Un modo per coinvolgere la community e connettere marketing e mondo reale.

Perché il ritorno di Bill Murray conta per i fan della saga

La presenza di Bill Murray è l’elemento che ha attirato più attenzione. Per anni l’attore era riluttante a riprendere il ruolo che lo ha reso famoso. Solo negli ultimi capitoli ha mostrato maggiore disponibilità.

Il suo ritorno nello spot, al di fuori di un lungometraggio, suggerisce che il rapporto con il personaggio di Venkman sia meno teso. Questo fatto alimenta le speranze dei fan su possibili sviluppi futuri del franchise.

Non è la prima volta che un personaggio delle pellicole appare in progetti esterni. Nel 1995 Dan Aykroyd fece una breve apparizione come Ray Stantz in una pellicola diversa, diventata poi un piccolo cult tra gli appassionati.

Rumors sul prossimo capitolo: cosa circola sui media

Intanto proseguono le voci attorno a un nuovo film targato Ghostbusters. Tra i titoli indicati dai rumor figura Nightmare on 34th Street, che potrebbe riportare il franchise su temi natalizi o festivi.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su cast e trama. Non sappiamo se Bill Murray sarà coinvolto, né se la nuova Ecto-R1 avrà un ruolo nel film. Tuttavia, la partecipazione dell’attore alla campagna è interpretata come un segnale positivo per le trattative future.

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