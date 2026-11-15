Il debutto di Riccardo Rossi a Ballando con le Stelle ha acceso il dibattito: punteggi bassi, battute pungenti e repliche pubbliche. Tra accuse di improvvisazione e la battuta sull’esorcismo, l’attore ha risposto alle critiche in un’intervista, annunciando che la sua partecipazione alla gara continuerà con determinazione.

Il primo passo sulla pista: punteggio e prime reazioni

La coppia formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi ha raccolto appena 12 punti nella puntata d’esordio. Il risultato li ha collocati in fondo alla graduatoria provvisoria.

Il tabellone con i punti e la coppia in pista dopo l’esibizione

Punteggio: 12 punti.

Posizione: ultimo posto provvisorio.

Contesto: commenti della giuria e reazioni del pubblico.

La replica alle parole di Alberto Matano

Il commento più citato è quello di Alberto Matano, che ha definito la prova poco riuscita e vicina all’improvvisazione. Rossi, però, ha contestato quella lettura.

Come l’attore ha spiegato la sua posizione

Nel colloquio con Fanpage, l’attore ha sottolineato che la performance non va ridotta a una semplice improvvisazione. Ha chiesto più attenzione ai termini usati dai giudici.

La battuta di Guillermo Mariotto e la risposta ironica

Tra le reazioni, la più ironica è arrivata da Guillermo Mariotto, che ha suggerito di rivolgersi a un esorcista. Rossi ha accolto la battuta con spirito e l’ha definita uno dei momenti più divertenti della serata.

Una battuta suscita risate in studio, reazioni tra giuria e pubblico

Il tema del clamore mediatico attorno a Rossi

Rossi ha ammesso che attorno alla sua figura spesso si crea molto frastuono. Ha spiegato che talvolta quest’immagine ingombrante può distogliere l’attenzione dalle performance.

Consapevolezza pubblica: la popolarità genera aspettative.

Critica dei giudici: parole che pesano sul giudizio del pubblico.

Atteggiamento dell’attore: disponibile a dimostrare altro in pista.

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Nonostante il piazzamento iniziale, la sfida rimane aperta. Rossi e Terrasi avranno altre occasioni per migliorare ritmo e sintonia.

Fattori che potrebbero cambiare la classifica

Maggiore affiatamento con la partner.

Scelte coreografiche più calibrate.

Reazioni della giuria e voto del pubblico.

La corsa a Ballando con le Stelle continua e il prossimo episodio potrebbe offrire a Riccardo Rossi la chance per modificare l’andamento iniziale della gara.

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