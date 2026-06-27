Kylie Minogue e Quentin Tarantino insieme nel film ‘Tangled Up in Blue’

Kylie Minogue torna sotto i riflettori cinematografici: dopo il documentario su Netflix la popstar è stata reclutata per un nuovo film di Jamie Adams che prende il nome da una celebre canzone di Bob Dylan. Le riprese in Galles hanno già attirato l’attenzione dei media per la presenza sul set di una coppia insolita.

Kylie protagonista nel nuovo progetto di Jamie Adams

Il regista gallese Jamie Adams ha scelto Kylie Minogue come volto principale del suo prossimo lungometraggio, intitolato Tangled Up in Blue. Il titolo è un omaggio alla traccia di Bob Dylan contenuta nell’album Blood on the Tracks del 1975.

La notizia segna il ritorno sullo schermo della cantante, già nota per i suoi inizi in televisione. Questa nuova esperienza arriva dopo l’uscita della sua docuserie su Netflix, che ha riacceso l’interesse per la sua carriera d’attrice.

Un cast variegato e una partecipazione inattesa

Accanto a Kylie, il film raduna nomi diversi per esperienza e stile. Tra gli interpreti compaiono attori famosi e volti del cinema indipendente.

Quentin Tarantino

Jason Isaacs

Allison Williams

Sofia Boutella

RZA

Julian Lewis Jones

Craig Russell

Siwan Morris

Karen Paullada

La presenza di Quentin Tarantino ha sorpreso molti. Non si tratta di un ruolo da regista, ma di una parte in scena che aggiunge curiosità al progetto.

Come è nata la partecipazione di Tarantino

Adams ha contattato Tarantino in modo informale, inviandogli il soggetto e una lettera. Dopo qualche giorno l’agente ha risposto, aprendo la strada a una chiamata e a un coinvolgimento nel film.

Adams ha sottolineato l’interesse per le qualità narrative di Tarantino e per la sua abilità nell’improvvisazione, elemento chiave per il modo di lavorare del regista gallese.

Riprese in Galles: scene girate a Porthcawl

Date e luoghi di ripresa hanno offerto immagini interessanti: Kylie e Tarantino sono stati fotografati in un ristorante di Porthcawl, cittadina costiera del Galles.

Location: ristorante e strade locali

Atmosfera: set informale, scene in esterni

Coinvolgimento della comunità locale nelle riprese

Tarantino tra teatro e ultimi piani cinematografici

Nel Regno Unito Tarantino si prepara anche a un debutto teatrale per il West End, con l’opera intitolata The Popinjay Cavalier, prevista per l’inizio del 2027.

Il regista ha più volte dichiarato di voler realizzare ancora un solo film, ma ha anche chiarito di non avere fretta di tornare in produzione. La fase teatrale potrebbe influire sulle sue scelte future.

Il percorso di Kylie, dalla soap al grande schermo

Kylie Minogue ha mosso i primi passi come attrice nella soap australiana Neighbours, ruolo che le ha dato grande visibilità. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1989 con il film I delinquenti.

La recente docuserie su Netflix, che ha raccontato la sua vita e la carriera, ha rilanciato l’interesse intorno al suo ritorno alla recitazione.

Cosa aspettarsi da Tangled Up in Blue

Dettagli sulla trama restano per ora riservati, ma il mix di attori e il metodo di lavoro di Adams suggeriscono un film costruito sull’improvvisazione e i rapporti umani.

Fonti giornalistiche, tra cui Variety e Rolling Stone US, hanno confermato casting e prime immagini dal set.

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